Contraloría alerta que GORE Callao sigue sin presentar culminar expediente técnico de obra de más de 13 millones de soles

De acuerdo a la Contraloría, el Gobierno Regional del Callo buscaba, con esta obra, atender a 1.360 alumnos en un plazo de diez años

Ricardo Mc Cubbin

Por Ricardo Mc Cubbin

Contraloria - obras paralizadas
Contraloria - obras paralizadas

La Contraloría General de la República advirtió que el Gobierno Regional del Callao no ha garantizado la culminación del expediente técnico del proyecto de mejoramiento del servicio educativo en la Institución Educativa Nuestra Señora de Belén, ubicada en el distrito de Ventanilla. El monto de inversión asciende a S/ 13 539 mil 112,50 y la viabilidad de la obra fue declarada en marzo de 2021. Desde entonces, según el máximo ente de control, han transcurrido más de cuatro años sin avances definitivos ni la aprobación del referido expediente.

El objetivo del plan impulsado por el GORE del Callao es brindar condiciones educativas adecuadas a la población y cumplir los estándares sectoriales de educación, buscando atender a 1.360 alumnos en un horizonte de diez años. El proceso debería haber pasado ya a la etapa de ejecución tras la aprobación formal del expediente técnico, requisito fundamental para el ciclo de inversión estatal.

En el Informe de Hito de Control n.° 026-2025-OCI/5355-SCC, que evaluó la situación entre el 31 de julio y el 15 de agosto de 2025, la comisión de control solicitó a la Gerencia Regional de Educación, Cultura y Deporte un informe actualizado. Según la respuesta, la elaboración del expediente sigue observada, por no cumplir requerimientos del Reglamento Nacional de Edificaciones.

Gobierno Regional del Callao.
Gobierno Regional del Callao.

Cuatro años sin avances y riesgos para la comunidad educativa

Los auditores de la Contraloría revisaron los reportes mensuales en el Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI), hallando diversas anotaciones sobre la situación del expediente técnico, pero ninguna registra la aprobación ni la culminación del documento clave. El último registro al 8 de agosto de 2025 señala que el equipo a cargo del proyecto recopila y evalúa documentos de la gestión anterior, los cuales se encuentran dispersos, para definir el estado actual y reiniciar la elaboración y cierre del expediente.

El informe de la Contraloría destaca que la viabilidad del proyecto “Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Secundaria de la I.E. Nuestra Señora de Belén – Distrito de Ventanilla – Provincia Constitucional del Callao – Departamento de Callao” fue declarada el 25 de marzo de 2021. A la fecha de emisión del informe, han transcurrido más de cuatro años sin que la autoridad regional culmine la elaboración técnica ni apruebe el expediente. Esta demora impide continuar con el ciclo de inversión, deteniendo todo avance en infraestructura educativa para la zona.

La Contraloría advirtió que esta situación generaría un riesgo directo en el cumplimiento de los objetivos del proyecto, además de limitar el uso inmediato y adecuado de la infraestructura por parte de la población estudiantil del distrito de Ventanilla. El órgano supervisor alertó también la posibilidad de que la declaración de viabilidad pierda vigencia debido a la prolongada inacción.

Solicitud de acciones y necesidad de prevención

El ente de control notificó estos hechos al titular del Gobierno Regional del Callao para que adopte medidas preventivas y correctivas dentro de sus competencias institucionales. Los auditores señalan que resulta prioritario asegurar la continuidad del proceso, así como el cumplimiento de los objetivos y metas del proyecto de inversión educativa.

