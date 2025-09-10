Corte de luz en Trujillo del 11 al 13 de septiembre: zonas afectadas y los horarios, según Hidrandina

Corte de luz en Trujillo hoy jueves 15 y viernes 16 de mayo: zonas y horarios de la restricción del servicio eléctrico| Andina

Un amplio sector de la población del norte del Perú afrontará interrupciones del servicio eléctrico en Trujillo y otros distritos de La Libertad entre el 11 y el 13 de septiembre, tras el anuncio oficial de Hidrandina, la compañía responsable de la red.

La medida tendrá impacto principalmente en Trujillo, La Esperanza y Huanchaco, donde se reportarán afectaciones que se prolongarán hasta ocho horas, según la información proporcionada por la empresa.

La decisión de Hidrandina responde a la necesidad de mantenimiento en instalaciones críticas, con el objetivo de fortalecer y optimizar la red eléctrica regional.

El cronograma abarca horarios específicos y zonas puntuales dentro de cada distrito, lo que exige a los residentes y comercios ajustar sus actividades diarias y tomar previsiones antes de cada corte de luz.

De acuerdo con el calendario difundido por Hidrandina, las interrupciones se iniciarán el jueves 11 en el distrito de La Esperanza, con diversos turnos a lo largo del día.

Sectores como Jerusalem y asentamientos poblacionales en la avenida Indoamérica y calles adyacentes experimentarán cortes entre las 09:00 y las 10:30 horas. Otras áreas dentro de la misma jurisdicción estarán sin energía de 11:00 a 12:30, e incluso algunos sectores continuarán con interrupciones hasta las 17:00.

En otro bloque horario, se detalló que el sector AA.HH. La Verónica y zonas colindantes también figuran dentro del programa de mantenimiento de la red, con suspensiones eléctricas entre 13:30 y 15:00, y más tarde de 15:30 a 17:00. Estas interrupciones buscan mitigar riesgos y asegurar la continuidad del abastecimiento en el largo plazo, según las autoridades técnicas consultadas por el medio peruano.

Ese mismo jueves, el distrito costero de Huanchaco enfrentará cortes vespertinos, especialmente en el AA.HH. Virgen del Socorro, donde varias manzanas y calles como Los Eucaliptos y Los Pinos permanecerán sin servicio entre las 17:30 y las 18:30.

Además, se informó que este patrón de cortes continuará durante el viernes 12, cuando nuevamente las cuadrillas de Hidrandina visitarán sectores específicos de Huanchaco en cuatro turnos: de 09:00 a 10:30, de 11:00 a 12:30, de 13:30 a 15:00 y hasta finalizar el día en el sector Los Huertos y zonas industriales.

Para el sábado 13, la jornada más extensa de cortes se concentrará en el distrito de Paiján, donde el suministro eléctrico se interrumpirá desde las 8:00 hasta las 16:00. Áreas como Toma de los Leones, Garbanzal, El Milagro y pueblos anexos se encuentran incluidas en la relación de zonas afectadas publicada por la empresa eléctrica.

La compañía Hidrandina ha reiterado la importancia de consultar sus canales informativos para conocer detalles actualizados sobre zonas y horarios de corte de luz. Ha solicitado a los usuarios estar atentos para evitar contratiempos en sus hogares y negocios, y dirigir cualquier consulta o solicitud de asistencia a los mecanismos habilitados.

Quienes requieran pagar su recibo durante estos días podrán hacerlo en establecimientos autorizados por Hidrandina. Entre las opciones habilitadas figuran entidades bancarias como Interbank, Banco de Crédito del Perú (BCP), BBVA, Scotiabank y Banco de la Nación. Las gestiones también pueden realizarse en tiendas KasNet, Tiendas Mass y sucursales de Western Union.

Para resolver dudas o reportar incidencias derivadas de los cortes de luz programados en Trujillo, la empresa pone a disposición de los usuarios un número telefónico oficial, el 0801-71001, publicado en su web corporativa. Además, ofrece atención personalizada a través de la aplicación Distriluz y por el correo electrónico atencionhdna@distriluz.com.pe, donde el personal de servicio gestiona consultas relacionadas con el suministro y facturación.

La ejecución de estos trabajos responde a labores preventivas, con la intención de que la red eléctrica de Trujillo y La Libertad funcione de manera eficiente durante las próximas temporadas. Según dieron a conocer voceros de Hidrandina, la programación se realiza anualmente para reducir riesgos y optimizar la infraestructura que abastece a decenas de miles de usuarios en la Macrorregión Norte.