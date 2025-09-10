Perú

Corte de luz en Trujillo del 11 al 13 de septiembre: zonas afectadas y los horarios, según Hidrandina

La empresa reiteró la importancia de consultar sus canales informativos para conocer los detalles actualizados sobre la interrupción temporal

Jordan Arce

Por Jordan Arce

Guardar
Corte de luz en Trujillo
Corte de luz en Trujillo hoy jueves 15 y viernes 16 de mayo: zonas y horarios de la restricción del servicio eléctrico| Andina

Un amplio sector de la población del norte del Perú afrontará interrupciones del servicio eléctrico en Trujillo y otros distritos de La Libertad entre el 11 y el 13 de septiembre, tras el anuncio oficial de Hidrandina, la compañía responsable de la red.

La medida tendrá impacto principalmente en Trujillo, La Esperanza y Huanchaco, donde se reportarán afectaciones que se prolongarán hasta ocho horas, según la información proporcionada por la empresa.

La decisión de Hidrandina responde a la necesidad de mantenimiento en instalaciones críticas, con el objetivo de fortalecer y optimizar la red eléctrica regional.

Corte de luz en Trujillo
Corte de luz en Trujillo afectará en los próximos días varias zonas de la esta localidad de La Libertad. (Andina)

El cronograma abarca horarios específicos y zonas puntuales dentro de cada distrito, lo que exige a los residentes y comercios ajustar sus actividades diarias y tomar previsiones antes de cada corte de luz.

De acuerdo con el calendario difundido por Hidrandina, las interrupciones se iniciarán el jueves 11 en el distrito de La Esperanza, con diversos turnos a lo largo del día.

Sectores como Jerusalem y asentamientos poblacionales en la avenida Indoamérica y calles adyacentes experimentarán cortes entre las 09:00 y las 10:30 horas. Otras áreas dentro de la misma jurisdicción estarán sin energía de 11:00 a 12:30, e incluso algunos sectores continuarán con interrupciones hasta las 17:00.

La semana del 9 al
La semana del 9 al 15 de junio, se realizarán cortes programados en la ciudad blanca de Arequipa. (Foto: Agencia Andina)

En otro bloque horario, se detalló que el sector AA.HH. La Verónica y zonas colindantes también figuran dentro del programa de mantenimiento de la red, con suspensiones eléctricas entre 13:30 y 15:00, y más tarde de 15:30 a 17:00. Estas interrupciones buscan mitigar riesgos y asegurar la continuidad del abastecimiento en el largo plazo, según las autoridades técnicas consultadas por el medio peruano.

Ese mismo jueves, el distrito costero de Huanchaco enfrentará cortes vespertinos, especialmente en el AA.HH. Virgen del Socorro, donde varias manzanas y calles como Los Eucaliptos y Los Pinos permanecerán sin servicio entre las 17:30 y las 18:30.

Además, se informó que este patrón de cortes continuará durante el viernes 12, cuando nuevamente las cuadrillas de Hidrandina visitarán sectores específicos de Huanchaco en cuatro turnos: de 09:00 a 10:30, de 11:00 a 12:30, de 13:30 a 15:00 y hasta finalizar el día en el sector Los Huertos y zonas industriales.

Corte de luz programado en
Corte de luz programado en Perú

Para el sábado 13, la jornada más extensa de cortes se concentrará en el distrito de Paiján, donde el suministro eléctrico se interrumpirá desde las 8:00 hasta las 16:00. Áreas como Toma de los Leones, Garbanzal, El Milagro y pueblos anexos se encuentran incluidas en la relación de zonas afectadas publicada por la empresa eléctrica.

La compañía Hidrandina ha reiterado la importancia de consultar sus canales informativos para conocer detalles actualizados sobre zonas y horarios de corte de luz. Ha solicitado a los usuarios estar atentos para evitar contratiempos en sus hogares y negocios, y dirigir cualquier consulta o solicitud de asistencia a los mecanismos habilitados.

Quienes requieran pagar su recibo durante estos días podrán hacerlo en establecimientos autorizados por Hidrandina. Entre las opciones habilitadas figuran entidades bancarias como Interbank, Banco de Crédito del Perú (BCP), BBVA, Scotiabank y Banco de la Nación. Las gestiones también pueden realizarse en tiendas KasNet, Tiendas Mass y sucursales de Western Union.

Conoce los horarios y sectores
Conoce los horarios y sectores por corte de luz en Trujillo.

Para resolver dudas o reportar incidencias derivadas de los cortes de luz programados en Trujillo, la empresa pone a disposición de los usuarios un número telefónico oficial, el 0801-71001, publicado en su web corporativa. Además, ofrece atención personalizada a través de la aplicación Distriluz y por el correo electrónico atencionhdna@distriluz.com.pe, donde el personal de servicio gestiona consultas relacionadas con el suministro y facturación.

La ejecución de estos trabajos responde a labores preventivas, con la intención de que la red eléctrica de Trujillo y La Libertad funcione de manera eficiente durante las próximas temporadas. Según dieron a conocer voceros de Hidrandina, la programación se realiza anualmente para reducir riesgos y optimizar la infraestructura que abastece a decenas de miles de usuarios en la Macrorregión Norte.

Temas Relacionados

Corte de luzTrujilloLa LibertadHidrandinaperu-noticias

Más Noticias

DT de Bolivia se pronunció por el posible retorno de Marcelo Martins para el repechaje al Mundial 2026: “No tiene sentido, es un exjugador”

Óscar Villegas habló de la chance de que el exgoleador de la ‘verde’ vuelva a defender a su país para la repesca y le puso una estricta condición

DT de Bolivia se pronunció

Carmen Mc Evoy será homenajeada en el VII Encuentro de Escritoras Peruanas este 12 de septiembre

Los eventos se realizarán en la Biblioteca Estuardo Núñez Hague del Instituto Cultural Peruano Norteamericano( ICPNA) Miraflores

Carmen Mc Evoy será homenajeada

Conoce el pronóstico del clima en Lima para hoy 11 de septiembre, según el Senamhi

La institución recomienda a la ciudadanía considerar la variabilidad térmica a la hora de planificar desplazamientos, especialmente durante la tarde

Conoce el pronóstico del clima

Ni la Ley de pensiones ni su reglamento detendrán un octavo retiro AFP si es aprobado

Salió el reglamento de la Ley N° 32123. Este no solo no detendrá un octavo retiro AFP si es aprobado, sino que toma medidas en caso sea aprobado

Ni la Ley de pensiones

Parque de las Leyendas ofrece entradas gratis para este 14 de septiembre: ¿Quiénes pueden entrar sin pagar?

El zoológico prepara grandes sorpresas y actividades para todos sus visitantes, incluyendo juegos interactivos, espectáculos dirigidos a distintos públicos y talleres educativos

Parque de las Leyendas ofrece
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú inaugura colegios con modelo

Perú inaugura colegios con modelo finlandés mientras presidenta Dina Boluarte afronta rechazo ciudadano

Congreso aprueba reforma contra el sicariato: eleva penas de cárcel a 30 años y hasta cadena perpetua en casos agravados

Dina Boluarte ante alcaldesas: “Que me sigan diciendo lo que quieran, me baño en manteca, me llega”

Eduardo Arana cuestiona que la Corte IDH haya pedido a jueces abstenerse de aplicar Ley de amnistía: “Es inaceptable”

Premier Eduardo Arana niega que Perú vaya a dejar la Corte IDH: “No hay ninguna carta o proyecto de carta sobre el particular”

ENTRETENIMIENTO

Dayanita anuncia viaje a EE.

Dayanita anuncia viaje a EE. UU. con contrato de 28 mil dólares y Magaly Medina duda: “Mucho cuidado con esas ofertas”

Maju Mantilla y la vez que lloró en su cumpleaños habría sido porque Gustavo Salcedo descubrió el romance clandestino con su productor

Gustavo Salcedo confiesa que buscó a productor de Maju Mantilla tras enterarse de infidelidad: “No me dio la cara”

Maju Mantilla niega relación extramatrimonial de dos años con su productor: “Esas cosas no son ciertas”

Quién es Christian Rodríguez Portugal, el productor casado y señalado como presunto amante de Maju Mantilla

DEPORTES

DT de Bolivia se pronunció

DT de Bolivia se pronunció por el posible retorno de Marcelo Martins para el repechaje al Mundial 2026: “No tiene sentido, es un exjugador”

Entradas Alianza Lima vs U. de Chile: precios y cómo comprar boletos para duelo por cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

FPF despidió a Óscar Ibáñez como técnico de la selección peruana con contundente mensaje: “Inicia una nueva era con optimismo y futuro”

Reimond Manco reveló el técnico preferido por Jean Ferrari para la selección peruana: “Ya está conversado”

¿Néstor Gorosito deja Alianza Lima para dirigir a la selección peruana? Franco Navarro lanzó firme revelación sobre el futuro de ‘Pipo’