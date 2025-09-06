Corte de luz del 7 al 9 de septiembre: Seal anuncia suspensión del servicio en estas zonas de Arequipa

Seal anuncia suspensión de su servicio en varias zonas de Arequipa | Foto: SEAL

La Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (SEAL) anunció que entre el domingo 7 y el martes 9 de septiembre se ejecutarán trabajos de mantenimiento y reforzamiento de redes eléctricas en diversas zonas de la región Arequipa. Los cortes programados tienen como finalidad garantizar la continuidad y seguridad del servicio en los próximos meses.

Corte de luz el 7 de septiembre

De 6:00 a 16:00 horas se llevará a cabo el cambio de celda patrón en 10 kV en el SET Challapampa. Las áreas comprometidas incluyen numerosas urbanizaciones de Cayma, como Andrés Avelino Cáceres, Buenos Aires de Cayma (zonas 1 y 2), Casimiro Cuadros, Deán Valdivia, José Abelardo Quiñones, José Carlos Mariátegui, José Olaya, Las Malvinas, Sol de Oro, Villa Continental (zonas 1, 2 y 4), Virgen de la Candelaria, entre otras.

En Cerro Colorado se verán afectados sectores como Alto Libertad, Asociación Policial Campo Verde, Pueblo Viejo, Colegio de Ingenieros, Fundo Challapampa, La Castellana, La Molina, Las Flores, Los Álamos, Quinta Azores, Residencial Monte Bello, Zamácola, Villa Arequipa, Villa Florida, así como diversas zonas de Semi-Rural Pachacútec (grupos 6, 14, 15, 16, 19, 23, 24 y 25).

En Yanahuara, el corte alcanzará a la urbanización San Pedro. SEAL precisó que más de un centenar de subestaciones de distribución estarán involucradas en la interrupción.

Corte de luz el 9 de septiembre

Seal anuncia suspensión del servicio eléctrico en varias zonas de Arequipa | Foto composición: Infobae Perú

El martes 9 de septiembre se desarrollarán dos intervenciones.

Circuito Río Grande : desde las 7:30 hasta las 15:30 horas se ejecutarán pruebas eléctricas y la puesta en servicio de dos bancos de reguladores de tensión de 12 MVA (Surita) y 8 MVA (Huaca). Las zonas comprometidas abarcan sectores de los distritos de Mariano Nicolás Valcárcel (Alto Mirador, Cerro Barroso, Secocha, Surita, Urasqui, entre otros), Ocoña (Mollebamba, Nuevo Chiguay, Santa Rita, Hualla), Río Grande (Chorunga, Huaca, La Capilla, San José, San Juan de Churunga, zona industrial El Gran Chaparral) y Yanaquihua (Cerro Rico, Potreros, Quiscayoc, Yause).

Circuito SED 4472: en paralelo, entre las 8:00 y 13:00 horas, se realizará el cambio de un transformador de 50 KVA por otro de 160 KVA, lo que afectará a la Asociación Pro-Vivienda Taller.

Recomendaciones a los usuarios

SEAL exhortó a los vecinos de las zonas incluidas en el plan de mantenimiento a tomar precauciones, como desconectar equipos eléctricos sensibles y mantener reservas de agua potable y alimentos que no requieran refrigeración durante las horas de suspensión.

La empresa recordó que estos trabajos son necesarios para mejorar la calidad del servicio y prevenir cortes imprevistos en el futuro.

¿Cómo contactarse con Seal?

La empresa distribuidora de energía en Arequipa y otras provincias del sur, cuenta con diversos canales de atención para emergencias, consultas y trámites comerciales. Los usuarios pueden elegir entre llamadas telefónicas, WhatsApp, correo electrónico y plataformas digitales.

Para emergencias o problemas del servicio

Si presentas cortes de energía, fallas en el suministro o cualquier emergencia:

Teléfono (24 horas): 054-381188

WhatsApp: +51 932 731 299

Para trámites comerciales o consultas

Para temas relacionados con contratos, facturación u otros servicios:

Teléfono: 054-381388

Facebook Messenger: Mensajes directos en la página oficial de SEAL

Oficina Virtual: app.seal.com.pe

Aplicativo móvil: Disponible para dispositivos Android e iOS

Para reclamos

Los usuarios también pueden presentar reclamos formales enviando un correo a:

Correo electrónico: reclamos@seal.com.pe (Se recomienda incluir los datos completos del titular del servicio y detallar el motivo del reclamo).