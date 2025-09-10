Perú

Aprueban nuevo día no laborable en la Comisión de Trabajo, pero solo para un distrito

La Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso ha votado mayoritariamente a favor de una nueva fecha libre para el 15 de junio

Edwin Montesinos Nolasco

Por Edwin Montesinos Nolasco

Guardar
La Comisión de Trabajo del
La Comisión de Trabajo del Congreso aprobó un nuevo día no laborable para el 15 de junio, pero que solo aplicará en un distrito. - Crédito Municipalidad Distritral de San Antonio

Además de los feriados y días no laborables a nivel nacional que tiene el país, cada región también tiene algunas fechas libres que aplican solo en sus localidades.

Ahora, un nuevo día se suma a estas fechas. La Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de la República (presidida por Alex Paredes de Perú Libre) ha aprobado un nuevo día no laborable, que aplicará todos los 15 de junio.

Pero este solo aplicará en una parte de la región de Moquegua. Este día cívico no laborable del 15 de junio celebrará la creación política del distrito de San Antonio, en la provincia Mariscal Nieto.

La Comisión de Trabajo del
La Comisión de Trabajo del Congreso aprobó el nuevo día no laborable. Solo falta que vaya al Pleno para votarse. - Crédito Alex Paredes

Nuevo día no laborable

Luego de que hace poco la Municipalidad Provincial de Pisco aprobará un nuevo día no laborable para su ciudad para el pasado 9 de septiembre, ahora el Congreso ha aprobado también un proyecto de ley que propone una nuevo día no laborable, pero a nivel distrital.

“Se declara el 15 de junio de cada año día cívico no laborable compensable en el distrito de San Antonio, ubicado en la provincia de Mariscal Nieto del departamento de Moquegua, para celebrarse el aniversario de su creación política”, resalta el artículo 1 del dictamen aprobado.

El fundamento de la propuesta viene dado que el “15 de junio de 2021, se promulga la Ley 31216, que eleva a la categoría de distrito al Centro Poblado San Antonio”. Así, para promover el turismo y el dinamismo económico en la zona el congresista Víctor Raúl Cutipa Ccama (Juntos Por el Perú-Voces del Pueblo) presentó su proyecto de ley para darle a esta fecha esta caracter de día libre (para el sector público).

El día no laborable celebra
El día no laborable celebra la creación política del distrito de San Antonio. - Crédito Municipalidad Distrital de San Antonio

“Es necesario contar con un día cívico no laborable, que permita a los ciudadanos del distrito que laboran en el sector público, a disfrutar y participar del aniversario y sus actividades, como de las ferias agrarias y pecuarias; visitar las bodegas coloniales, los geoglifos de Corpanto, el Templo de Omo, además de disfrutar de la culinaria comiendo el cuy frito más delicioso del Perú, y participando del desfile cívico y militar, además del pasacalle que reúne danzas de toda la región y del sur del Perú”, resaltaba el proyecto.

El sector privado podrá aplicar

“Con la aprobación del presente proyecto de ley, el Congreso de la República estará coadyuvando a que la Municipalidad Distrital de San Antonio, cumpla con sus objetivos en materia de turismo y desarrollo, determinados en el Plan Estratégico Institucional (PEÍ) y el Plan de Desarrollo Local Concertado al 2034 - PDLC, y que además, va en armonía con los objetivos estratégicos provincial, regional y nacional”, señala la propuesta de Cutipa.

Ahora esta ha logrado dictamen aprobado en la Comisión de Trabajo, por lo que ahora faltará solo que pase al Pleno para su aprobación final. Asimismo, este texto sustitutorio aplica los siguientes artículo

  • Artículo 2. Compensación de horas. Las horas dejadas de laborar para trabajadores del sector público serán compensadas en la semana posterior al día declarado no laborable o en la oportunidad que acuerden las partes. A falta de acuerdo, decide el empleador
  • Artículo 3. Aplicación en el sector privado. Los centros de trabajo del sector privado podrán acogerse a lo dispuesto en la presente ley, previo acuerdo entre el empleador y el trabajador, quienes deben establecer la forma de compensación de horas. A falta de acuerdo, decide el empleador
  • Artículo 4. Actividades conmemorativas. La Municipalidad distrital de San Antonio realiza en dicho día las actividades cívicas, turísticas y educativas correspondientes para fortalecer la identidad local de sus ciudadanos, su plena participación en las celebraciones y promover la oferta turística de dicho distrito.

Temas Relacionados

feriados 2025feriados en Perúdías no laborablesComisión de Trabajoperu-noticias

Más Noticias

Congreso busca blindarse: reglamento bicameral limita ingreso de fiscales sin permiso de sus presidentes

El texto plantea que antes de ingresar a las instalaciones del legislativo, el presidente, ya sea de la cámara de diputados o del Senado, debe autorizarlo

Congreso busca blindarse: reglamento bicameral

Juez Chávez Tamariz inaplica ley de amnistía e impide que desaparición forzada en Ayacucho quede impune

Prófugo exjefe político militar buscaba el archivo de su proceso penal por la desaparición forzada de un agricultor en 1990. Víctima fue detenida por militares y hasta la fecha no se sabe de su paradero

Juez Chávez Tamariz inaplica ley

Anelhí Arias Barahona expone infidelidad de Dayron Martin con Pamela López: “Ella fue la Pamela Franco en mi vida”

La animadora relató detalles de la supuesta relación extramatrimonial entre su exesposo y la expareja de Christian Cueva, señalando que ambos se frecuentaban en Trujillo mientras ella seguía casada con el cantante cubano.

Anelhí Arias Barahona expone infidelidad

Retiro AFP sin dictamen en agenda: Comisión de Economía debate hoy otros temas

Sigue sin agendarse el debate del retiro AFP. Congresistas presionarán con marcha para pedir que se apruebe el octavo acceso a las pensiones privadas

Retiro AFP sin dictamen en

Retiro AFP 2025: Ni la reforma de pensiones ni su reglamento lo detendrá

Salió el reglamento de la Ley N° 32123. Este no solo no detendrá un octavo retiro AFP si es aprobado, sino que toma medidas en caso sea aprobado

Retiro AFP 2025: Ni la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congreso busca blindarse: reglamento bicameral

Congreso busca blindarse: reglamento bicameral limita ingreso de fiscales sin permiso de sus presidentes

Juez Chávez Tamariz inaplica ley de amnistía e impide que desaparición forzada en Ayacucho quede impune

Congreso: proponen postular a la ciudadela prehispánica de Peñico como Patrimonio Mundial de la Humanidad

Eliminación de Ley seca y prohibición de difundir encuestas en las Elecciones 2026: Comisión de Constitución debate estas normas

Gestión de César Acuña cancela millonarios contratos empresa de joven de 23 años: “7 días no alcanzan para verificar experiencia”

ENTRETENIMIENTO

Anelhí Arias Barahona expone infidelidad

Anelhí Arias Barahona expone infidelidad de Dayron Martin con Pamela López: “Ella fue la Pamela Franco en mi vida”

Overpass, festival de kpop, anuncia reprogramación a días del evento y genera molestia entre seguidores

Alejandro Sanz en Lima: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto del español

Magaly Medina reflexiona sobre el declive de Daniel Lazo: “Qué pena da ver a un artista que tenía un futuro”

Said Palao sufre profundo corte en el rostro y termina en emergencias con Alejandra Baigorria: “Asustada y nerviosa”

DEPORTES

Adiós Mundial 2026: Los jugadores

Adiós Mundial 2026: Los jugadores de la selección peruana que no llegan a una próxima eliminatoria mundialista

Elis Bento alista su retorno a la competencia con Universitario de cara a la próxima temporada tras superar dura lesión: “Estoy super bien”

El gesto de Paolo Guerrero con los jugadores de Perú tras lamentable cierre de Eliminatorias 2026

Diego Rebagliati filtró que los jugadores de Perú no están convencidos con la opción de jugar en Cusco para Eliminatorias 2030

Figura de Portugal reconoció el nivel del equipo peruano previo al duelo por Copa Davis: “Estamos preparados para una serie dura”