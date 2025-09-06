El 8 y 9 de septiembre serán días no laborables por celebración cívica: Solo en una ciudad

El 8 de septiembre se celebra el 'Primer día de la libertad de Perú'. Se acaba de aprobar que el 9 de septiembre también sea día no laborable. - Crédito Instituto Nacional Sanmartiniano

Septiembre no tiene feriados nacionales. Sin embargo, en algunas regiones sí hay días no laborables, como el próximo 8 de septiembre, que es día libre para el sector público (el privado tiene opción de aprovecharlo también) en la ciudad de Pisco en Ica.

La Ley 23586 aprobó en su momento que se reconozca al 8 de setiembre como día cívico no laborable, porque una fecha similar de 1820 fue el “Primer Día de la Libertad del Perú”, según declaración expresa contenida en Decreto de igual fecha, expedido “en el Cuartel General del Ejército Libertador del Perú, en Pisco”, por el General José de San Martín.

Sin embargo, este día solo aplica para la provincia de Pisco. Pero ahora, la ciudad ha aprobado un nuevo día no laborable, justo para el día siguiente, para poder dar oportunidad a los servidores que tienen que participar en las actividades programadas para esa fecha a descansar el día siguiente.

El feriado de Santa Rosa es el último que pudo disfrutar todo el país. - Crédito: Infobae Perú

Día no laborable 8 y 9 de septiembre

El 8 de septiembre es día no laborable en la región de Apurímac por homenaje a ‘Nuestra Señora de Cocharcas’ cuyo santuario figura como Patrimonio Cultural de la Nación. Sin embargo, también esta fecha es no laborable en otra región, por otra razón.

En la ciudad de Pisco, Ica, se celebra en esta fecha el Primer día de la liberta del Perú, dada la proclamación de José de San Martín en esa ciudad, antes de que se concretará la independencia del país.

Así, el pasado jueves 4 de septiembre de este año, la alcaldía de Pisco aprobó el decreto 11-2025-MPP-ALC, con el que aprobó que se de día no laborable a los trabajadores el martes 9 de septiembre (aplica a los del sector público, pero los del privado pueden acogerse).

La Comisión de Trabajo del Congreso tiene en agenda un proyecto de cambios a los feriados y uno que aprueba un nuevo día no laborable. - Crédito Alex Paredes

¿Por qué se aprobó esta fecha extra? Según resalta la resolución, el Informe 0987-2025-MPP-OGAF-UP, informó que, “debido a las celebraciones por el día 8 de setiembre donde se conmemora el desembarco de Don José de San Martín y la Expedición Libertadora, y que la Municipalidad Provincial de Pisco tiene diferentes actividades programadas para ese día, teniendo en cuenta que el personal tendrá que ser partícipe de las actividades” se solicitaba que el martes 9 de setiembre se declare día no laborable en compensación a las horas que los servidores municipales dedicarán a este día.

Banco de la Nación no atenderá

Asimismo, la agencia de la provincia de Pisco no atenderá este 8 de setiembre por ser día no laborable compensable. “El Banco de la Nación informa a sus clientes y público que este 8 de setiembre la Agencia 2 Pisco, ubicada en la calle San Francisco 155, no atenderá por haberse decretado feriado no laborable compensable en la ciudad de Pisco, con motivo del reconocimiento del ‘Primer día de la Libertad del Perú’”, informó la entidad.

Sin embargo, no detalló aún información sobre el día siguiente, el 9 de septiembre. De todos modos, “el BN recuerda a la población que puede realizar sus operaciones a través de los canales alternos del banco como, cajeros automáticos, agentes corresponsales, APP BN, banca virtual y Págalo.pe.”