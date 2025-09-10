Alessia Rovegno responde con elegancia y pide respeto en el caso de Hugo García e Isabella Ladera

Alessia Rovegno dejó claro que prefiere no opinar sobre el tema, pero no dudó en expresar su apoyo a quienes atraviesan momentos difíciles por la exposición mediática de este caso (Willax TV)

El ruido mediático que rodea a Hugo García e Isabella Ladera sumó una voz inesperada: la de Alessia Rovegno. La modelo y cantante, al ser abordada por la prensa, evitó profundizar sobre la polémica, pero dejó clara su posición.

Con un tono mesurado, señaló que el asunto pertenece a la esfera privada de su expareja y pidió respeto frente a la situación. Rovegno también expresó su solidaridad hacia quienes atraviesan el complicado momento y recalcó que siempre deseará lo mejor a Hugo. Sus declaraciones se produjeron mientras crece la discusión pública sobre las filtraciones que han colocado a Ladera y García en el centro de la atención mediática.

Una respuesta medida en medio de la presión

Consultada por el escándalo que involucra a Hugo García e Isabella Ladera, Alessia Rovegno sostuvo que no le corresponde opinar y expresó su solidaridad con los afectados. (Willax TV)

El encuentro entre Alessia Rovegno y los reporteros de ‘Amor y Fuego’’ estuvo marcado por preguntas directas sobre la crisis que involucra a Isabella Ladera y a su expareja, Hugo García. La modelo respondió con prudencia, consciente del impacto que sus palabras podían tener en medio de un tema que ha copado titulares.

“Sí, obviamente he leído las noticias, pero creo que es un tema que no me corresponde. Es un tema muy sensible y también un tema privado de Hugo que espero que lo sepa cómo manejar”, señaló con serenidad.

La insistencia de la prensa buscó arrancar más comentarios, recordándole el vínculo que compartió con el exchico reality y el afecto que, según dijeron, aún existiría entre ambos. Sin embargo, Alessia mantuvo su postura de no ahondar en la polémica. “Ese es un tema de él, es un tema sensible, es un tema privado. No me corresponde hablar sobre el tema y le voy a desear lo mejor siempre”, insistió.

Sus frases reflejaron un equilibrio entre el cuidado de su imagen pública y el respeto hacia la intimidad de García. La decisión de mantenerse al margen fue interpretada por muchos como una muestra de madurez frente a una situación cargada de morbo mediático.

La relación pasada que todos recuerdan

Alessia Rovegno recordó con respeto a su expareja Hugo García. Aunque la prensa insistió, mantuvo firme su posición de no comentar sobre la polémica que lo involucra.

El nombre de Alessia Rovegno apareció en la conversación pública no solo por sus declaraciones, sino también por el recuerdo de la relación que mantuvo con Hugo García. Durante el tiempo que estuvieron juntos, la pareja proyectó complicidad y cercanía, lo que dejó huella en sus seguidores.

El vínculo terminó, pero tanto Alessia como Hugo manifestaron públicamente que conservaban una relación cordial. Por ello, no sorprendió que la prensa buscara su opinión en medio de la controversia actual. “Al menos unas palabras de aliento para tu ex, pues, Alessia. Total, ustedes siempre nos dijeron después del fin de su relación que se quieren mucho, que se desean lo mejor”, le dijo el reportero en plena entrevista.

Esa presión mediática puso en evidencia el interés del público por conocer si, más allá de lo que ocurre con Isabella Ladera, existía aún un lazo emocional entre Alessia y Hugo. Aunque la modelo evitó dar titulares escandalosos, su mensaje de solidaridad fue suficiente para que sus seguidores interpretaran sus palabras como una muestra de respeto hacia la historia compartida.

Las imágenes de aquel encuentro circularon rápidamente en redes sociales, generando comentarios que iban desde el apoyo a su actitud prudente hasta especulaciones sobre la naturaleza de su vínculo actual con García.

Un escenario mediático en plena ebullición

En medio del escándalo que envuelve a Hugo García e Isabella Ladera, la intervención de Alessia Rovegno fue breve pero significativa, generando repercusión inmediata en los medios. (TikTok)

Las declaraciones de Alessia Rovegno se dieron en un momento en el que el caso de Isabella Ladera y Hugo García mantiene la atención encendida. La filtración de videos íntimos vinculados a Ladera y al cantante Beéle ya había sacudido las plataformas digitales y los programas de espectáculo.

En ese contexto, la noticia de que García habría sabido con anticipación sobre el material antes de que se hiciera público añadió una nueva capa de tensión. La prensa, atenta a cada detalle, aprovechó la oportunidad para preguntarle a Alessia por su opinión, generando un testimonio que rápidamente circuló en los principales espacios de entretenimiento.