Stephanie Orúe, lista para una pausa actoral tras culminar ‘Temis’, su última obra: “Es tiempo de estar con mi familia”

La actriz peruana Stephanie Orúe atraviesa un momento de plenitud artística y personal. Mientras protagoniza la obra Temis en el Teatro La Plaza, se prepara también para recibir a su primer hijo

Ana Morocho

Por Ana Morocho

Stephanie Orúe hará una pausa
Stephanie Orúe hará una pausa necesaria para dar a luz a Noah Morais.

Stephanie Orúe vive un momento muy especial en su carrera y en su vida personal. La actriz, conocida por su versatilidad en teatro, cine y televisión, se encuentra presentando Temis, obra del dramaturgo chileno Pablo Manzi que actualmente se presenta en el Teatro La Plaza. Paralelamente, atraviesa una de las etapas más íntimas y transformadoras de su vida: la maternidad. A pocas semanas de dar a luz, la artista conversó con Infobae Perú sobre cómo este proceso ha influido en su trabajo artístico y cómo se prepara para recibir a su primer hijo.

Lejos de ser un obstáculo, la actriz asegura que la maternidad le ha dado una dimensión diferente a su papel, haciendo su gran aparición en las tablas sin dar mayor explicación o contexto. “El embarazo le ha sumado una capa distinta al personaje. No lo decimos explícitamente en la obra, pero está ahí, es evidente, y creo que enriquece mucho la puesta en escena”, señala.

Stephanie Orúe presenta Temis, su
Stephanie Orúe presenta Temis, su última obra antes de darse una pausa para ser mamá.

Para Orúe, esta experiencia ha sido positiva no solo en lo profesional, sino también en lo personal. “He podido seguir activa, ensayando, actuando, dictando talleres. Todo esto ha hecho que mi foco no sea solo mi embarazo, que tenga más responsabilidades, con menos temores y más movimiento, rodeada de cariño y contención. Estoy muy contenta, el proceso ha sido muy bonito y bastante amable”, confesó Stephanie, dejando claro que siempre tuvo el asesoramiento de su ginecóloga.

No obstante, la actriz reconoce que vive un proceso de vulnerabilidad natural. Su bebé podría llegar en cualquier momento y, aunque confiesa sentir miedo ante la incertidumbre del parto, también asegura estar llena de ilusión. Este sentimiento se complementa con hacer lo que más ama, actuar.

“Cuando mi doctora me dijo que ya estábamos en la última etapa, sentí miedo porque no sé cómo será el momento del nacimiento. Pero al mismo tiempo me emociono porque sé que empieza de verdad lo que significa ser madre, tenerlo en mis brazos”, comparte con honestidad sobre su primogénito Noah Morais.

Stephanie Orúe en sesión de
Stephanie Orúe en sesión de fotos tras la pronta llegada de su primogénito. IG

Una pausa necesaria

Aunque su carrera sigue en pleno movimiento, la actriz ya tiene claro que hará una pausa después de Temis, pues su prioridad será criar a su pequeño. “He decidio hasta diciembre estar dedicada por completo a mi familia, a mi hogar, a mi bebé. Después, creo que naturalmente el cuerpo me va a pedir regresar. Pero hoy es tiempo solo de Noah Morais”, explicó.

Esa decisión, lejos de representar un sacrificio, refleja su convicción de que las etapas de la vida deben vivirse con plenitud. “Mi principito me ha acompañado muy bonito en toda esta etapa. No tengo que quejarme. Ahora es tiempo de estar solo él, su papá y yo, mi familia. Los tres muy enfocados, aprendiendo a manejar la situación, no quiero tener ninguna otra responsabilidad que no sea lograr una estabilidad en esta nueva etapa”, dice con ternura, quien se permitió reflexionar sobre su experiencia como madre primeriza después de haber pasado por la pérdida de un embarazo anterior.

Stephany Orúe anunció su embarazo.
Stephany Orúe anunció su embarazo. (Captura de IG)

Ahora, vive con gratitud la llegada de lo que llama su “bebé arcoíris”. “Todo llega en su momento. El tiempo de Dios es perfecto y eso me lo reafirma la vida. Estoy segura que en ese momento no era para que llegara. Después de lo que vivimos, me prometí no angustiarme y cuidarme más, sin presiones. Que si la vida me daba la oportunidad de ser mamá, iba a abrazar ese regalo con todo el amor y con toda la entrega. Ahora, lo valoro muchísimo”, dijo emocionada.

‘Temis’, su última obra

Temis es una comedia de humor absurdo que, bajo la dirección de Nishme Súmar, logra arrancar carcajadas y al mismo tiempo confrontar al espectador. La obra toma su nombre de la diosa griega de la justicia y la equidad, y con ese espíritu propone una reflexión sobre temas como la inclusión, la justicia y los prejuicios que aún persisten en nuestra sociedad.

Esta obra no tiene chistes fáciles ni ligeros, ni tiene chiste por hacer reír, en realidad son las situaciones, las confrontaciones que existen entre los personajes, que son tan hilarantes que te llevan a reírte. De pronto, te quedas como en shock, porque empiezas a cuestionar por qué te has reído tanto. La obra da un giro, y de alguna manera se convierte como en un espejo, un espejo muy honesto de lo que realmente estamos viviendo en este presente, de nuestra realidad”, comenta Orúe sobre la puesta en escena.

Stephany Orúe lamentó haber tenido
Stephany Orúe lamentó haber tenido una pérdida. (Foto: Captura de IG)

