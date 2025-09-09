Pronabec: publican exámenes anteriores y libro digital para que postulantes se preparen a Beca 18

Pronabec: publican pruebas y libro digital para el examen de Beca 18| Pronabec

La cuenta regresiva para el Examen Nacional de Preselección (ENP) de Beca 18-2026 ya comenzó y miles de estudiantes inscritos podrán prepararse. La prueba, que se realizará de manera presencial y simultánea el 16 de noviembre, ha motivado una iniciativa por parte del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec): poner a disposición de los postulantes los exámenes oficiales de años anteriores y un libro digital de apoyo completamente gratuitos.

El material descargable, publicado en el portal “Las fijas de Beca 18”, incluye los exámenes de las convocatorias 2023, 2024 y 2025, organizados con 60 preguntas cada uno —30 de competencias matemáticas y 30 de competencia lectora—, además de sus solucionarios.

Según el Ministerio de Educación (Minedu), esta estructura será parecida a la prueba que recibirán los aspirantes este año. De este modo, pueden practicar bajo las mismas condiciones del examen oficial, conocer el tipo de preguntas y comparar sus resultados para identificar sus fortalezas y debilidades en tiempo real.

Pronabec - Beca 18

¿Cómo acceder al libro y las pruebas?

El acceso a estos recursos permite estudiar de manera flexible y estratégica: los archivos pueden descargarse en PDF a cualquier dispositivo, resolverse sin conexión a Internet o imprimirse según la preferencia del estudiante.

Así como también, la plataforma incluye el libro digital “Prepárate”, que desarrolla a fondo 24 temas de razonamiento verbal, 24 temas de razonamiento matemático y seis temas de ciencia y tecnología enfocados en postulantes a universidades o institutos superiores. Cada capítulo está reforzado por ejercicios y solucionarios tomados de exámenes y simulacros aplicados por reconocidas instituciones educativas del país.

Para Alexandra Ames, directora ejecutiva del Pronabec, estas herramientas permitirán a los participantes de Beca 18-2026 llegar a la prueba con una mejor preparación. A su vez, el libro amplía el temario, lo que habilita a más jóvenes a postular a diferentes carreras e instituciones, sin importar su procedencia o recursos.

Estudiantes de cuarto y quinto año de secundaria rinden el simulacro de examen de Beca 18. Foto: Composición Infobae Perú

¿Cómo inscribirme a la Beca 18?

El examen se llevará a cabo el 16 de noviembre de manera presencial y simultánea en sedes distribuidas por todo el país. La prueba estará conformada por 60 preguntas, divididas equitativamente entre competencias matemáticas y competencia lectora, siguiendo la misma estructura empleada en exámenes de convocatorias anteriores.

Cada pregunta tendrá un valor de 2 puntos y no se aplicarán penalizaciones por respuestas incorrectas, lo que permite a los postulantes intentar resolver todas las preguntas sin el temor de restar puntos ante un posible error.

Quienes obtengan los mejores puntajes avanzarán en el proceso de selección para acceder a una de las 20 mil becas integrales otorgadas por el gobierno para esta edición. Es fundamental prepararse con anticipación y familiarizarse con el formato de las preguntas.

El proceso de inscripción se cierra el próximo 5 de octubre hasta las 23:59 p.m., por lo que debes realizar las gestiones con anticipación. Cabe recordar que la lista de los estudiantes preseleccionados será publicada el 22 de diciembre de 2025.

Ante cualquier duda de pauta técnica, puedes comunicarte a través del WhatsApp 914 121 106, o llamar a su línea gratuita 0800 000 18.