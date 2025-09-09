Perú

Pronabec: publican exámenes anteriores y libro digital para que postulantes se preparen a Beca 18

El Examen Nacional de Preselección se aplicará de forma presencial el 16 de noviembre y tendrá 60 preguntas de matemáticas y comprensión lectora

Clara Giraldo

Por Clara Giraldo

Guardar
Pronabec: publican pruebas y libro
Pronabec: publican pruebas y libro digital para el examen de Beca 18| Pronabec

La cuenta regresiva para el Examen Nacional de Preselección (ENP) de Beca 18-2026 ya comenzó y miles de estudiantes inscritos podrán prepararse. La prueba, que se realizará de manera presencial y simultánea el 16 de noviembre, ha motivado una iniciativa por parte del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec): poner a disposición de los postulantes los exámenes oficiales de años anteriores y un libro digital de apoyo completamente gratuitos.

El material descargable, publicado en el portal “Las fijas de Beca 18”, incluye los exámenes de las convocatorias 2023, 2024 y 2025, organizados con 60 preguntas cada uno —30 de competencias matemáticas y 30 de competencia lectora—, además de sus solucionarios.

Según el Ministerio de Educación (Minedu), esta estructura será parecida a la prueba que recibirán los aspirantes este año. De este modo, pueden practicar bajo las mismas condiciones del examen oficial, conocer el tipo de preguntas y comparar sus resultados para identificar sus fortalezas y debilidades en tiempo real.

Pronabec - Beca 18
Pronabec - Beca 18

¿Cómo acceder al libro y las pruebas?

El acceso a estos recursos permite estudiar de manera flexible y estratégica: los archivos pueden descargarse en PDF a cualquier dispositivo, resolverse sin conexión a Internet o imprimirse según la preferencia del estudiante.

Así como también, la plataforma incluye el libro digital “Prepárate”, que desarrolla a fondo 24 temas de razonamiento verbal, 24 temas de razonamiento matemático y seis temas de ciencia y tecnología enfocados en postulantes a universidades o institutos superiores. Cada capítulo está reforzado por ejercicios y solucionarios tomados de exámenes y simulacros aplicados por reconocidas instituciones educativas del país.

Para Alexandra Ames, directora ejecutiva del Pronabec, estas herramientas permitirán a los participantes de Beca 18-2026 llegar a la prueba con una mejor preparación. A su vez, el libro amplía el temario, lo que habilita a más jóvenes a postular a diferentes carreras e instituciones, sin importar su procedencia o recursos.

Estudiantes de cuarto y quinto
Estudiantes de cuarto y quinto año de secundaria rinden el simulacro de examen de Beca 18. Foto: Composición Infobae Perú

¿Cómo inscribirme a la Beca 18?

El examen se llevará a cabo el 16 de noviembre de manera presencial y simultánea en sedes distribuidas por todo el país. La prueba estará conformada por 60 preguntas, divididas equitativamente entre competencias matemáticas y competencia lectora, siguiendo la misma estructura empleada en exámenes de convocatorias anteriores.

Cada pregunta tendrá un valor de 2 puntos y no se aplicarán penalizaciones por respuestas incorrectas, lo que permite a los postulantes intentar resolver todas las preguntas sin el temor de restar puntos ante un posible error.

Quienes obtengan los mejores puntajes avanzarán en el proceso de selección para acceder a una de las 20 mil becas integrales otorgadas por el gobierno para esta edición. Es fundamental prepararse con anticipación y familiarizarse con el formato de las preguntas.

El proceso de inscripción se cierra el próximo 5 de octubre hasta las 23:59 p.m., por lo que debes realizar las gestiones con anticipación. Cabe recordar que la lista de los estudiantes preseleccionados será publicada el 22 de diciembre de 2025.

Ante cualquier duda de pauta técnica, puedes comunicarte a través del WhatsApp 914 121 106, o llamar a su línea gratuita 0800 000 18.

Temas Relacionados

PronabecBECA 18MineduBecasperu-noticias

Más Noticias

Entradas Alianza Lima vs U. de Chile: precios y cómo comprar boletos para duelo por cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Arrancó la venta de entradas para el choque entre los ‘blanquiazules’ y los ‘azules’ en Matute. Conoce los detalles del primer duelo rumbo a las semifinales del torneo internacional

Entradas Alianza Lima vs U.

Día de la Prevención del Suicidio: en el Perú, dos muertes diarias reflejan una crisis que golpea con más fuerza a Arequipa y Lima

Una especialista enfatiza que toda idea suicida es una señal de alerta y debe ser escuchada con seriedad, ya que refleja un sufrimiento que requiere acompañamiento

Día de la Prevención del

Perú sigue impulsando la Inteligencia Artificial: Gobierno oficializa reglamento para su uso responsable en el desarrollo económico y social

El Decreto Supremo N.º 115-2025-PCM establece directrices para el uso seguro y ético de la inteligencia artificial en entidades públicas y privadas

Perú sigue impulsando la Inteligencia

Rafael López Aliaga ratifica su retiro de la alcaldía de Lima para octubre: “Está en juego mi vida [en caso decida postular]”

El alcalde de Lima confirmó que dejará temporalmente su cargo el 12 de octubre para evaluar su candidatura presidencial en 2026. “Hay muchos temas que uno pone en la balanza. Vamos a ver”, afirmó

Rafael López Aliaga ratifica su

PJ rechaza definitivamente suspensión contra Luis Arce Córdova: Dan 15 días a la JNJ para anular destitución

Sala Suprema ratifica que no puede proceder la medida porque el Congreso blindó al exfiscal supremo. En tanto, el Juzgado requirió que sea repuesto siempre y cuando no exista un impedimento

PJ rechaza definitivamente suspensión contra
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga ratifica su

Rafael López Aliaga ratifica su retiro de la alcaldía de Lima para octubre: “Está en juego mi vida [en caso decida postular]”

PJ rechaza definitivamente suspensión contra Luis Arce Córdova: Dan 15 días a la JNJ para anular destitución

Congreso: Declaran persona no grata a Claudia Sheinbaum por su “inaceptable injerencia” en Perú al defender a Pedro Castillo

Pleno del Congreso verá este 1 de octubre denuncia constitucional contra Betssy Chávez

Delia Espinoza pide la abstención de María Teresa Cabrera y los otros miembros de la JNJ

ENTRETENIMIENTO

Vanessa Silva vuelve a ‘Luz

Vanessa Silva vuelve a ‘Luz de Luna 4′ y cuenta cómo maneja su esposo las escenas románticas con André Silva: “Prefiere no verlas”

Isabella Ladera inicia acciones legales tras filtración de video íntimo con Beéle: “No lo podemos pasar por alto”

Carlos Álvarez despide con nostalgia a Jaime Chincha tras su fallecimiento: “Jamás se molestó por su imitación”

Hugo García apoya a Isabella Ladera tras filtración de video íntimo con Beéle: “Nada cambiará lo que siento por ti”

Beéle se enfrenta a Isabella Ladera y la denunciará por calumnia: “Él no filtró el video”

DEPORTES

Entradas Alianza Lima vs U.

Entradas Alianza Lima vs U. de Chile: precios y cómo comprar boletos para duelo por cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Édgar González: razones para insistir con Paolo Guerrero y por qué Néstor Gorosito debe ser el próximo entrenador de Perú

Perú vs Paraguay EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Venezuela y Bolivia buscan repechaje al Mundial EN VIVO HOY: minuto a minuto por fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Dónde ver Venezuela vs Colombia HOY en Perú: canal tv online del duelo por fecha 18 de las Eliminatorias 2026