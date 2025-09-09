Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, resta importancia a ser declarada como de ‘persona non grata’ por Congreso de Perú

Claudia Sheinbaum le restó importancia a la decisión del Congreso de Perú de declararla persona non grata. Foto: Andina / Andina

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, restó importancia a la decisión del Congreso de Perú de declararla persona non grata, durante la conferencia matutina, de este martes 9 de septiembre. En su descargo ante los medios de comunicación, aseguró no consideraba esto la posición del Parlamento peruano como una agresión.

“Recibí aquí al abogado del presidente Pedro Castillo, que desde nuestro punto de vista vivió un golpe de Estado, y me solidaricé con él. Eso fue lo que hice”, explicó.

“Es una política que viene desde el gobierno del presidente López Obrador, en este caso, como en el caso de Ecuador, de romper relaciones con el Ecuador por la invasión que tuvo nuestra embajada. Nosotros mantenemos el mismo criterio. Entonces, no importa, nosotros vamos a mantener nuestra posición”, añadió.

La bancada de Renovación Popular pide declarar como persona non grata a la presidenta de México. (Fotocomposición Infobae Perú (Marlon Carrasco)/Foto: Andina/FB@ClaudiaSheinbaumPardo)

Durante la reunión en Palacio Nacional con Guido Croxatto, defensor del exjefe de Estado, la política de Morena publicó en redes: “Recibí en Palacio Nacional a Guido Croxatto, abogado del presidente Pedro Castillo, injustamente encarcelado en el Perú”.

Como se recuerda, la mandataria había instado a la ONU a “actuar con decisión” frente al encarcelamiento del expresidente Pedro Castillo, quien se encuentra recluido por intentar un golpe de Estado en noviembre del 2022.

Sheinbaum había declara, además, que la situación de Castillo constituye “un grave precedente de persecución política y discriminación en nuestra región”. También hizo un llamado a la comunidad internacional para que se garantice la justicia y los derechos humanos.

¿Qué pasó en el Congreso de Perú?

La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú aprobó el lunes 8 de septiembre declarar persona no grata a Claudia Sheinbaum, luego de que la mandataria defendiera públicamente a Pedro Castillo. La iniciativa fue presentada por Ernesto Bustamante, legislador de Fuerza Popular, quien recibió el respaldo de 12 votos a favor y 6 en contra en el grupo parlamentario, con apoyo adicional de las congresistas Patricia Juárez y María del Carmen Alva.

La moción indica que las declaraciones de la mandataria mexicana representan “una inaceptable injerencia en asuntos internos del Perú y una ofensa al sistema democrático nacional”. Como parte de la medida, se dispuso que el Ministerio de Relaciones Exteriores oficie la decisión por los cauces diplomáticos y tome medidas correspondientes para expresar el rechazo del Estado peruano a las declaraciones de la mandataria mexicana.

En el debate, Bustamante argumentó que Sheinbaum mantiene una postura “claramente hostil hacia Perú” y citó como agravante la defensa abierta de Castillo, quien cumple prisión por los delitos de rebelión y corrupción. Además, según el legislador, “ella tiene vínculos probados con el narcotráfico. Su partido, Morena, tiene vínculos con el cartel de Sinaloa y otros importantes, así como vinculaciones de negocios relacionados con drogas con Venezuela”.

El documento aprobado por el Congreso subraya: “Las relaciones diplomáticas entre naciones se fundamentan en el respeto mutuo, la igualdad soberana y el diálogo constructivo; y la falta de respeto por parte de un jefe de Estado hacia otro país puede generar tensiones perjudiciales para la paz y la cooperación regional”. El texto también instruye el seguimiento diplomático a la situación.