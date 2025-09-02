Perú

Congreso: Proponen declarar persona a Claudia Sheinbaum y la acusan de tener “vínculos probados por el narcotráfico”

El fujimorista Ernesto Bustamante propuso declarar persona no grata a la presidenta de México por sus declaraciones en defensa de Pedro Castillo y lo que consideró una injerencia en asuntos internos del Perú

Por Luis Paucar

Fuente: Congreso

El congresista de Fuerza Popular, Ernesto Bustamante, propuso este lunes declarar persona no grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en respuesta a sus recientes declaraciones públicas en defensa del expresidente Pedro Castillo. La propuesta fue anunciada durante la sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento.

“De todos es conocido que la señora ha hecho manifestaciones públicas que atentan contra la imagen del Perú. Se niega a reconocer el actual orden constitucional del Perú. Desde diciembre de 2022, está haciendo declaraciones inaceptables. Dice que el expresidente Pedro Castillo es discriminado, está siendo injustamente preso, es una mansa paloma”, expresó ante el grupo de legisladores.

Agregó que Sheinbaum es la “única” jefa de Estado en el mundo que mantiene una postura abiertamente crítica frente al Perú en relación con el encarcelamiento de Castillo, y acusó al partido oficialista mexicano, Morena, de supuestos vínculos con el narcotráfico.

“Es entendible porque ella tiene vínculos probados con el narcotráfico. Su partido, Morena, tiene vínculos con el cartel de Sinaloa y otros importantes, así como vinculaciones de negocios relacionados con drogas con Venezuela”, afirmó.

Fuente: Congreso

Bustamante sostuvo que, si bien la Cancillería ha emitido comunicados de rechazo, ello no sería suficiente y que corresponde al Congreso tomar una postura más firme: “Aquí lo que se tiene que hacer es declarar persona no grata a la señora. Estoy preparando en mi despacho una moción de orden del día”, señaló.

De igual modo, solicitó el respaldo de sus colegas para que su moción cuente con apoyo multipartidario “para que pueda ser votada el próximo lunes y llevada a pleno inmediatamente”.

“Necesitamos demostrarle a Sheinbaum que el Congreso no va a aceptar más injerencias y que, si va a seguir comportamientos como ese, llegaremos a situaciones de ruptura final o de castigo a nivel de Alianza del Pacífico”, sentenció.

Aval

La propuesta del congresista se da tras las declaraciones de Sheinbaum el pasado viernes, cuando hizo un llamado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a “actuar con decisión” frente al encarcelamiento de Castillo.

“Recibí en Palacio Nacional a Guido Croxatto, abogado del presidente Pedro Castillo, injustamente encarcelado en el Perú”, afirmó Sheinbaum en su cuenta de X, acompañando la publicación con una fotografía de la reunión.

Con un largo recorrido por
Con un largo recorrido por delante, la exjefa de Gobierno de la CDMX busca terminar con todos sus compromisos con los mexicanos. (Presidencia)

La gobernante expresó además “su más profunda solidaridad” con el exmandatario y su familia, al asegurar que su caso “no solo es personal, sino un grave precedente de persecución política y discriminación en nuestra región”.

“La Organización de las Naciones Unidas debe actuar con decisión para garantizar el respeto a los derechos humanos y la justicia. La libertad de Pedro Castillo es también la defensa de la democracia y de la dignidad de nuestros pueblos”, añadió.

Castillo, quien enfrenta actualmente un juicio por su intento fallido de disolver el Congreso, permanece recluido en el penal de Barbadillo bajo cargos que podrían derivar en una condena de hasta 34 años.

