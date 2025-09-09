Perú

Mininter destaca “golpe definitivo” a mafia que extorsiona transportistas, pero empresas continúan sufriendo atentados

Mientras el ministro Carlos Málaver resalta un megaoperativo contra la organización criminal DESA II, choferes y cobradores en Lima siguen siendo blanco de extorsiones y asesinatos que obligan a paralizar rutas enteras

Manuel Rojas Berríos

Por Manuel Rojas Berríos

Guardar
Cerca de 50 personas, entre
Cerca de 50 personas, entre cobradores y choferes, han muerto en ataques vinculados al cobro de cupos | Foto composición: Infobae Perú

La violencia contra el transporte público en Lima se ha intensificado en las últimas semanas. Tres importantes empresas Corazón Valiente, Nueva América y la Línea 73— decidieron suspender de manera indefinida sus operaciones luego de que choferes y cobradores fueran víctimas de extorsiones, atentados y asesinatos perpetrados por bandas criminales.

La empresa Corazón Valiente, parte de ETRACOVASA – La V, que cubre la ruta de Villa María del Triunfo hacia Chorrillos, recibió un video extorsivo en el que se observaba un arma apuntando a uno de sus buses en plena ruta. El mensaje fue atribuido a un grupo que se autodenomina “Organización de la Zona Sur de Lima”, que exigía el pago de cupos bajo amenaza de nuevos ataques.

Por su parte, la Línea 73 (Etupsa 73), que opera en el recorrido de Barranco a Villa María del Triunfo, también recibió amenazas similares: videos con armas de fuego dirigidas contra buses repletos de pasajeros y mensajes acompañados de municiones. Ante la inseguridad, los trabajadores de la ruta “73A” suspendieron su servicio tras haber sufrido extorsiones y ataques previos en Lima Norte.

El caso más reciente fue el asesinato de Alfredo Arturo Ramón Ramos, conductor de la empresa Nueva América. El 8 de septiembre, sicarios se habrían hecho pasar por pasajeros antes de dispararle por la espalda en plena jornada laboral. El crimen desató la paralización de más de 70 buses que cubrían rutas desde Carabayllo hasta San Juan de Miraflores, Lince y el Callao.

Miles de pasajeros se han visto afectados por la ausencia de estas líneas, que conectaban amplias zonas de Lima Norte, Centro y Sur. Los transportistas justifican su drástica decisión en la falta de garantías de seguridad y la creciente presencia de bandas dedicadas al cobro de cupos.

Un conductor de la empresa de transporte Nueva América fue asesinado en San Juan de Miraflores tras ser atacado por falsos pasajeros. | RPP

Ministro del Interior anuncia megaoperativo y asegura “golpe definitivo”

En paralelo a estos atentados, el titular del Ministerio del Interior (Mininter), Carlos Malaver, destacó esta madrugada un megaoperativo ejecutado por la Dirincri – PNP en Lima, Arequipa y Tumbes, que resultó en la captura de 27 integrantes de la organización criminal DESA II, acusada de extorsionar a empresas de transporte y de cometer asesinatos contra choferes y cobradores.

“Se ha dado un duro golpe a esta organización criminal, integrada en su mayoría por ciudadanos venezolanos y algunos peruanos, quienes realizaban actividades de extorsión y sicariato, habiéndole quitado la vida a varios conductores de empresas de transporte”, afirmó Malaver en conferencia desde San Martín de Porres.

El ministro resaltó que, además de las detenciones, se incautaron armas de fuego, granadas, dinamita, municiones, celulares y vehículos, así como el congelamiento de 50 cuentas bancarias e inmovilización de cerca de 20 millones de soles. La estructura financiera de DESA II habría operado bajo fachada de siete empresas y empleando la modalidad de “pitufeo”, con dinero que circulaba hacia Ecuador, Colombia y Venezuela.

El operativo involucró a más de 1050 agentes policiales y comprendió allanamientos en 32 inmuebles y hasta una celda del penal de Huacho.

Pese al anuncio, la contradicción es evidente: mientras el ministro asegura que se ha dado un “golpe definitivo”, las calles de Lima siguen siendo escenario de atentados contra el transporte público, con trabajadores que optan por detener sus unidades para evitar nuevas muertes.

Temas Relacionados

MininterTransporte públicoExtorsiónCarlos Málaverperu-noticias

Más Noticias

Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026 EN VIVO HOY: Así van Venezuela y Bolivia en la disputa por el repechaje

Ya se juegan los últimos cinco partidos de las clasificatorias. Hoy se define a la selección que irá a la repesca de la Copa del Mundo en representación de Conmebol

Tabla de posiciones de las

‘Loco’ Vargas encaró a Waldir Sáenz por polémico penal: hubo empujones e insultos en partido de leyendas

Figuras de Universitario y Alianza Lima se enfrentaron en un partido de exhibición en la inauguración del Coliseo Chamochumbi

‘Loco’ Vargas encaró a Waldir

Perú vs Paraguay EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Con Yoshimar Yotún de capitán, la selección peruana busca despedirse de la mejor manera de las Clasificatorias Sudamericanas. Ojo, los paraguayos nunca le ganaron a la ‘bicolor’ en Lima por este certamen. Sigue las incidencias

Perú vs Paraguay EN VIVO

Cómo consumir cúrcuma para mejorar la memoria y reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas

La cúrcuma destaca por sus potenciales beneficios neuroprotectores, al favorecer la memoria y disminuir el riesgo de deterioro cognitivo

Cómo consumir cúrcuma para mejorar

Sunafil organiza feria gratis con juegos y actividades este domingo 14: aprende de derechos laborales en familia

El evento se desarrollará en Magdalena del Mar y contará con actividades dirigidas a niños, jóvenes y adultos. Conoce aquí la ubicación y toda la información

Sunafil organiza feria gratis con
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga ratifica su

Rafael López Aliaga ratifica su retiro de la alcaldía de Lima para octubre: “Está en juego mi vida [en caso decida postular]”

Poder Judicial anula restricciones contra Mark Vito y dicta comparecencia simple: solo deberá presentarse cuando sea requerido

Roberto Sánchez no descarta que Betssy Chávez salga del país o pida asilo a la embajada de México

Elecciones 2026: el Apra es el único partido que elegirá a su candidato presidencial bajo la modalidad ‘un militante, un voto’

Abogado de Betssy Chávez insistirá con contratación de expremier en el Congreso, pese a rechazo: “Cumple con todos los requisitos”

ENTRETENIMIENTO

Fito Páez en Lima: horario,

Fito Páez en Lima: horario, accesos, restricciones, recomendaciones, rutas y más para el concierto

Said Palao dedica emotivas palabras a Alejandra Baigorria por su cumpleaños y aviva rumores sobre una posible etapa de padres

Milett Figueroa, Leslie Shaw, Ezio Oliva, Ney Guerrero y otros personajes que sufrieron la filtración de sus videos íntimos y violación a su intimidad

Magaly Medina lanza dura crítica a Génesis Tapia tras reconciliación con Kike Márquez: “No es ejemplo de nada”

La esposa del hijo de Eva Ayllón pide un año de prisión efectiva para Natalia Málaga por dañar su carro

DEPORTES

Tabla de posiciones de las

Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026 EN VIVO HOY: Así van Venezuela y Bolivia en la disputa por el repechaje

‘Loco’ Vargas encaró a Waldir Sáenz por polémico penal: hubo empujones e insultos en partido de leyendas

Perú vs Paraguay EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Venezuela y Bolivia buscan repechaje al Mundial EN VIVO HOY: minuto a minuto por fecha 18 de las Eliminatorias 2026

El gol de Josef Martínez ante Colombia para que Venezuela sueñe con el boleto al repechaje del Mundial 2026