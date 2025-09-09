María del Pilar Matto, CEO de Celaris Energy: “Hay una necesidad en el Perú de avanzar hacia las energías renovables”

Celaris Energy anuncia inversión de 1.200 millones de dólares para plantas solares y eólicas en Perú. Créditos: INFOBAE PERÚ

Celaris Energy materializará una inversión de 1.200 millones de dólares en el desarrollo de proyectos eólicos y solares en Perú, en un contexto donde las energías renovables no convencionales (RER) representan apenas el 9% de la generación nacional. Respaldada por capitales extranjeros y locales, la empresa busca instalar y operar nuevas plantas en regiones como Arequipa, Tumbes, Piura y Lambayeque, con el objetivo de ampliar el aporte renovable al sistema eléctrico y responder a la demanda de mayor sostenibilidad en el sector energético peruano. Infobae Perú conversó con María del Pilar Matto, CEO de Celaris Energy.

¿Cuál es la visión de Celaris Energy frente a su ingreso al mercado peruano de energías renovables no convencionales, respaldado por la colombiana Celsia, y cómo planean posicionarse en este sector en crecimiento tanto en Perú como en la región?

Nosotros, como Celaris Energy, vimos una gran oportunidad en el Perú tomando en cuenta sus grandes recursos naturales, tanto en la zona norte, como sur y centro del país. Especialmente, como comentas, para energías renovables no convencionales. Es por ello que decidimos realizar una potente inversión de 1.200 millones de dólares para desplegar durante los próximos cuatro años plantas solares y eólicas, para así poder inyectar energía limpia al sistema.

Es una cifra bastante fuerte, aunque las inversiones en el sector eléctrico son más o menos de ese volumen. Igual no es nada, en realidad, despreciable. Debe ser una de las más fuertes en los últimos años, que yo recuerde.

Sí, es una apuesta bastante retadora, pero confiamos en que el país necesita este progreso y este avance para la sostenibilidad y la reducción de emisiones de gas de efecto invernadero. Las empresas aquí también están apostando en este concepto de reducir el CO₂ y nosotros las acompañamos en ese sentido. Hoy por hoy, vimos importante tener una participación en el mercado local. Sabemos que las energías renovables tienen solo una participación del 9% en la generación de energía en el Perú, y nosotros apostamos por incrementar ese porcentaje en, aproximadamente, tres o cuatro puntos con la inyección de nuestra energía.

¿Cuánta energía proyectan inyectar al sistema eléctrico en el corto plazo y cuál es la meta para el futuro? ¿En qué proyectos están trabajando actualmente?

Te comento un poco. Nosotros tenemos, en pleno proceso de construcción, la planta eólica de Caravelí, de 218 MW. Esperamos entrar en operación en Arequipa el último semestre del próximo año 2026. Y así, progresivamente, vamos a ir implementando las siguientes plantas entre eólicas y solares. Esperamos tener, para el año 2028, unos 2,2 teravatios (TW) en el sistema.

¿Cuál es la expectativa para una empresa del sector eléctrico que decide ingresar al mercado energético peruano?

Estamos apostando por esta transición energética y por acelerarla. Sabemos que hay una necesidad en el sector empresarial por seguir este camino y nosotros creemos que podemos ser partícipes de ello con generación renovable. Es por eso que hemos visto un nicho importante en Perú, aprovechando la gran radiación y buenos vientos de este recurso.

¿La presencia de Celaris Energy en Perú es mayor en energía fotovoltaica o en eólica?

Va a ser un mix, por decirlo así. Vamos a ir viendo con nuestro equipo de desarrollo de negocios cuáles son las mejores opciones. Hoy tenemos a especialistas trabajando e identificando este gran pipeline que tenemos en el Perú con estos proyectos, para definir cuáles serían los más adecuados y de mejores recursos para poder contribuir al sistema.

Y como grupo, la matriz, ¿en qué otros países opera puntualmente?

Esta iniciativa partió desde Celsia, que es la empresa de energía del grupo Argos en Colombia. Tenemos verticales en redes de distribución y generación, y trabajamos también en Honduras, Panamá y Costa Rica. Y bueno, desde el año pasado ya estamos en Perú.

Entiendo que en Perú solo son generación.

Generación y comercialización de energía.

¿En algún momento piensan ir al, a la vertical de distribución?

Por el momento, no.

Desde su experiencia en Colombia, ¿qué diferencias observa entre el mercado energético colombiano y el peruano? ¿Qué le falta a Perú para acercarse a la realidad colombiana en energías?

Los incentivos para este tipo de inversiones son lo que cada día está avanzando más en el Perú. Y creo que por la estabilidad regulatoria que tenemos en el país, es que Colombia vio con buenos ojos invertir aquí. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Estamos trayendo la experiencia en este tipo de inversiones de plantas eólicas y solares, y también con la experiencia local que tenemos del grupo de expertos que conforman Celaris Energy, tanto en la parte de operación y mantenimiento, como el equipo comercial, que es un equipo bastante robusto, que ya se encuentra realizando negociaciones de venta de energía en el mercado de usuarios libres.

En un contexto de estrés hídrico que afecta la generación hidroeléctrica, ¿qué oportunidades ve para el impulso de las energías eólica y solar? ¿Qué facilidades o condiciones podrían atraer mayores inversiones al país?

Estamos avanzando fuertemente en la eficiencia de este tipo de plantas por la tecnología de punta que se está utilizando, y por las baterías que se están incorporando en estos blends de generación y almacenamiento, que permiten colocar en el sistema, con mayor facilidad, una energía estable. A ello estamos apostando nosotros, como Celaris Energy, en Perú: hacer esta integración de la matriz energética, incluyendo a las energías renovables para mejorar costos que, finalmente, van a ser trasladados a las empresas.

¿En qué regiones del país han identificado mayores oportunidades para el desarrollo de proyectos? ¿Su enfoque actual y futuro está más dirigido al sur, donde la radiación solar es mayor, o al norte, donde predominan los vientos? ¿Consideran también zonas como la selva peruana para iniciativas solares?

La planta que está en proceso de construcción está en Arequipa, y estamos con el equipo mapeando la generación que podríamos obtener con plantas eólicas o solares tanto en Tumbes, Piura y Lambayeque; pero también, fuertemente, en la zona sur, desde Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna hasta Puno. Esas son las zonas que hemos identificado que podríamos tener una gran generación por el buen recurso que se tiene.

Y en cuanto a empleo, ¿cuánto puede generar una empresa de la talla de Cellaris Energy que ingresa a nuestro país?

Hemos identificado grandes posibilidades y alternativas locales en las plantas donde podamos nosotros realizar estos proyectos. Contamos con una mano de obra supercalificada en el país, cada vez hay más plantas de generación y contamos con expertos que reclutan, regularmente, especialistas tanto en operación, mantenimiento y en el área de proyectos.

¿Cuáles son los próximos pasos para la empresa en Perú? Además de la inversión anunciada, ¿qué otras oportunidades o sectores consideran interesantes en el país y planean explorar en el futuro?

Estamos enfocados tanto en clientes del retail small, que vendrían a ser microempresas, hasta grandes consumidores del segmento medium o large, como son las mineras. En esta primera etapa implementaremos la red que va a tener un desarrollo de estos próximos cuatro años, pero desde ya estamos comercializando esa energía futura, por decirlo así. En una segunda etapa, quizás más adelante, estamos viendo traer soluciones de eficiencia energética para los clientes o empresas finales. Pero hoy por hoy estamos en esta etapa.

¿Es segura la energía renovable no convencional en el Perú?

¿Por qué considera que en los últimos años ha existido recelo en el sector eléctrico hacia la incorporación de más fuentes renovables no convencionales? ¿A qué atribuye la percepción de inseguridad o insuficiencia de estas tecnologías?

Debería haber un equilibrio. Nosotros sabemos que las energías renovables necesitan de un respaldo de potencia. Es una transición regular que se da en el mercado de todo este tipo de generación y son necesarias para el buen funcionamiento del sistema y las eficiencias que queremos lograr para el país.

¿Cómo evalúa los cambios a la ley 28832, que buscan liberar el mercado y equilibrar la competencia en el sector eléctrico, especialmente en lo relacionado a los bloques solares y la compra de energía?

Este cambio es super importante para nosotros, porque va a incentivar la inversión en plantas solares, que son las que menos continuidad tienen el sector de generación. Por eso vimos con buenos ojos que se pudieran vender bloques por separado en Perú, para así ejecutar colocaciones de energía en el mercado sin el respaldo de potencia, que tiene un reconocimiento mínimo, como sabemos, entre las solares [NdA. la solar no se genera de noche].

Si quisiéramos ir más allá, también tenemos posibilidades de geotermia, por ejemplo en Arequipa, donde están los volcanes. ¿Crees que justamente estas leyes han sido favorables?

Por supuesto, yo creo que sí. Todo lo que genere inversión en energía renovable va a ser bueno para el país. No solamente por el tema de las eficiencias en los costos que se pueden generar, sino también porque repercute al usuario final con buenas tarifas.

¿Cuál considera que es el beneficio de ampliar la participación de energías renovables en el mercado peruano para las familias y los consumidores?

Nosotros estamos apuntando a generar eficiencias en la generación. Estamos planificando una plataforma 100% renovable [ndA. una hidroeléctrica también es renovable, aunque no es RER] que se complemente tanto de energías eólicas o solares para poder cubrir los valles [momentos donde cae la generación, es decir, una fuente compensa a la otra]. El beneficio final de las renovables es que van a traer precios muy competitivos al país, tanto para las empresas como para las distribuidoras, y las distribuidoras, a su vez, van a trasladar esos costos al usuario final. Creo que es una cadena de valor que el sector está buscando, tanto para las empresas privadas, como distribuidoras y sus mercados regulados, donde están las familias peruanas.

¿Cuánto tiempo llevan preparando la inversión de 1.200 millones de dólares y cómo fue el proceso de toma de decisión? ¿Sintieron acompañamiento por parte del Gobierno peruano?

Esta planificación ya se vino dando con la identificación de Perú como un país rico en recursos. Nosotros, desde el año pasado, nos encontramos en reuniones con entes gubernamentales, como el Ministerio de Energía y Minas (Minem), los cuales vieron con muy agrado esta apuesta importante, porque como tú dices, no es un monto despreciable, más bien muy relevante y un reto bastante grande para una plataforma que, por primera vez en el país, invertirá solamente en energías renovables.

¿Qué tipo de soluciones desarrolladas en Colombia podrían aplicarse en el mercado energético peruano?

Dentro de la visión de Celaris Energy, estamos concentrados en la implementación de nuestra plataforma 100% RER y desde hoy ya venimos comercializando esta energía. A futuro, sí tenemos en la mira soluciones de eficiencia energética dirigida a clientes empresariales, para lo cual podemos ofrecer baterías, con lo cual ellos van a poder almacenar energía y liberarla en la hora punta -una hora del día donde el país demanda más energía al sistema, algo que no ocurre, por ejemplo, de madrugada-, que es la hora más cara del sistema. También la implementación de paneles solares para autoconsumo, que podría ser también para el sector minero, el cual está interesado en generar abastecimiento y liberar energía del sistema. El demand response.

¿Buscan que centros comerciales y pequeños negocios se conviertan en usuarios libres y puedan negociar directamente la compra de energía con Celaris Energy?

Muchos de ellos ya son clientes libres. Tenemos muchos malls o tiendas de abastos que por la carga ya pueden optar por ser un cliente libre a partir de los 200 Kw, optar por escoger a su suministrador. Como te digo, nosotros estamos apuntando a todos los sectores, a todos los segmentos, desde los retail hasta los clientes large que vienen a ser los clientes mineros, por decirlo así.

Celaris Energy busca aprovechar los recursos disponibles y acompañar al sector empresarial en la transición hacia una generación más sostenible, con la meta de elevar el peso de las renovables en la generación eléctrica peruana en los próximos años.

Yo tengo mucha curiosidad, ¿qué clientes mineros tienen?

Estamos, aproximadamente, en 70 procesos de licitación para todos los sectores, y también en procesos para clientes mineros muy importantes. Esperemos pronto poder comentarlo, porque son procesos privados en los que no podemos mencionar qué empresas mineras son, pero en eso estamos.

¿Y cómo observa la propuesta de reducir el umbral para que más pequeñas empresas puedan convertirse en usuarios libres y negociar directamente su energía? ¿Sería conveniente bajar ese límite o primero es necesario que las empresas mejoren sus procesos y se informen más sobre las ventajas?

La información regulatoria es importante tanto para el mercado como para los clientes que pueden optar por estas tarifas, pero también es relevante para los nuevos clientes que tengan una modalidad de consumo diferente. Y creo que debe haber un equilibrio en el mercado en el cual nadie se perjudique por las inversiones que están realizando.

Estamos en pleno proceso preelectoral en el Perú, y se dice que esto podría generar algún tipo de incertidumbre entre los inversionistas. ¿Cómo toman esta expectativa?

Mira, solo te puedo decir que en Celaris Energy tenemos mucha confianza en la estabilidad del país y en las inversiones que vamos a realizar. Y es por ello que la apuesta es bastante grande, pero con pie firme. Hemos desembolsado gran cantidad de esta inversión que hemos planificado y estamos avanzando con el proceso de construcción. El próximo año debe entrar Caravelí con sus 218 MW al sistema. Va a ser la planta eólica más grande de Arequipa y apuntamos a continuar con estas inversiones en el más breve plazo.