Boom solar en Perú: el país posee la segunda radiación más alta del mundo y deja pasar un potencial de 937 GW en estas regiones

El potencial solar y mineral de Perú: claves para una transición energética regional con proyección global.

En el marco de la convención minera PERUMIN 37 en Arequipa, el presidente del Foro de Transición Energética Minera, José Estela, afirmó que Perú posee la segunda mayor radiación solar del mundo y que este recurso será clave para liderar la transición energética en América Latina.

Según cifras del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), las regiones con mayor potencial solar en Perú se concentran en el sur y norte del país, destacando departamentos como Moquegua, Arequipa, Tacna y Piura, debido a sus altos niveles de radiación solar y abundancia de horas de luz.

Radiación solar y minerales impulsan el futuro energético de Perú

Perú se encuentra en una posición favorable para impulsar las energías renovables. Según Estela, citado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), la matriz eléctrica ya utiliza más del 50% de generación a partir de fuentes limpias: un 50% proviene de hidroeléctricas y entre un 5 y 10% de generación renovable no convencional, como solar y eólica. Considera que el reto principal consiste en aprovechar todo el potencial y escalar la participación fotovoltaica.

De acuerdo con el MINEM, existen 17 centrales solares de generación eléctrica en operación distribuídas en diversas regiones, principalmente en el sur del país y zonas aisladas de la Amazonía. Estas instalaciones suman una potencia instalada de 748 megavatios (MW), con una inyección anual de 1.671 gigavatios hora (GWh) al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), que constituye el soporte de la red eléctrica peruana.

Minerales críticos. La energía solar representa solo el 2,1% de la generación en el SEIN, pero se prevé un crecimiento.

Solo 2,1 % de la energía del SEIN proviene de fuentes solares

El ministerio subrayó que la central San Martín (Arequipa), con 252,4 MW de potencia, junto a Rubí y Clemesí en Moquegua y la planta Matarani en Arequipa, forman el núcleo de la capacidad fotovoltaica instalada. La localización de estos parques responde principalmente al alto potencial solar que ofrecen las regiones sureñas del país, entre ellas Moquegua, Arequipa, Tacna y Puno, zonas donde también se proyectan desarrollos futuros.

Actualmente, la energía solar representa el 2,1% de la generación en el SEIN, aunque el IIMP pronostica que esta cifra aumentará pronto gracias a la eliminación de barreras regulatorias que dificultaban el desarrollo de este segmento. El MINEM ha identificado un potencial solar nacional de 937 GW, lo que, de materializarse, podría transformar el perfil energético de Perú en los próximos años.

José Estela, presidente del Foro de Transición Energética Minera.

Potencial solar de Perú alcanza los 937 GW, según MINEM

El potencial peruano para una transición sostenible se refuerza con la disponibilidad de minerales críticos demandados en tecnologías limpias. “El Perú produce 8 de los 17 minerales críticos. Estamos hablando del cobre, el hierro, el plomo, el molibdeno, la plata, el zinc, el indio y el grafito. Además, tenemos litio, que será la gasolina del siglo XXII”, aseguró Estela.

El IIMP confirmó que el Foro de Transición Energética Minera será el 25 de septiembre en la Sala Hermanos Ticlavilca del Centro de Convenciones Cerro Juli, dentro de PERUMIN 37. El evento reunirá a 24 especialistas provenientes de ocho países, con representación de cinco exministros y una destacada presencia femenina—diez de los veinticuatro expositores serán mujeres—, según detalló Estela.