Perú

El futuro del gas natural se juega en el presente

El gas natural, pilar energético del Perú, enfrenta reservas decrecientes por falta de exploración. Reformas urgentes buscan asegurar su rol estratégico como combustible de transición sostenible

Por Luis Miguel Castilla

Guardar
El gas natural ha garantizado
El gas natural ha garantizado energía barata, estable y menos contaminante durante dos décadas.

El gas natural es uno de los activos más estratégicos del Perú, pero su futuro está en riesgo. Pese a que ha sido clave para garantizar energía barata, estable y menos contaminante, hoy nos enfrentamos a una caída en exploración y reservas que amenaza con debilitar la soberanía energética del país. El problema no es la falta de recursos, sino su falta de aprovechamiento debido a trabas regulatorias, conflictos sociales y una promoción estatal casi inexistente.

La exploración atraviesa su peor momento en décadas. En 2024 apenas se perforaron dos pozos exploratorios, cuando hace una década superaban los diez por año. Aunque la inversión en upstream—es decir, la inversión en la fase inicial en la industria de petróleo y gas, que comprende la exploración, la perforación y la extracción de hidrocarburos— repuntó ligeramente, sigue enfocada casi en su totalidad en explotación. La exploración recibió solo USD 39 millones (7% del total de inversión en upstream), una cifra insuficiente para revertir la caída de reservas. Según cifras oficiales, las reservas de gas natural han retrocedido a 7,876 trillones americanos de pies cúbicos (TCF) y el índice de reposición de reservas fue negativo. Situación similar se evidencia en el caso de líquidos de gas natural. Estamos consumiendo más de lo que reponemos, lo que nos expone a perder una ventaja estratégica construida durante años.

Las reservas cayeron a 7,876
Las reservas cayeron a 7,876 TCF, con un índice de reposición negativo.

Esta situación ha alimentado la idea de que el gas natural en el Perú se agotaría en aproximadamente 12 años. Si bien esta cifra refleja el horizonte actual de reservas probadas, no debe interpretarse como un conteo regresivo fijo. En sistemas energéticos modernos, este tipo de estimaciones fluctúa constantemente en función del nivel de exploración y de la incorporación de nuevas reservas. Entonces, lo preocupante no es tener 12 años de reservas, sino no hacer nada para mantener o incrementar ese horizonte.

El gas natural ha sido uno de los grandes diferenciadores del Perú frente a otras economías. Mientras países como España enfrentan crisis de precios por una matriz energética excesivamente dependiente de energías renovables como la solar y la eólica, el Perú ha mantenido precios estables y bajos gracias a la combinación de generación hidroeléctrica y gas natural. Esa mezcla no solo ha reducido la volatilidad del sistema eléctrico, sino que ha evitado que el país sufra apagones, subsidios masivos o tarifas impagables. Desaprovechar esta base sería un error histórico.

En transporte, el gas permite
En transporte, el gas permite ahorros de hasta 60% frente a combustibles líquidos.

Pero el rol del gas natural no se limita a la generación eléctrica. En el transporte, por ejemplo, ofrece ahorros de hasta 60 % frente a combustibles líquidos, mejora la calidad del aire y reduce la dependencia de importaciones. También tiene potencial para impulsar una industria petroquímica nacional y cerrar brechas sociales si se expande su uso a más regiones.

En esa línea, el Gobierno ha anunciado una inversión de USD 550 millones para llevar gas natural a siete regiones del centro y sur peruano, lo que beneficiará a más de un millón y medio de personas. Y desde el sector privado se han presentado nuevas propuestas para ampliar la cobertura de gas hacia el sur, con inversiones proyectadas por más de USD 2,000 millones. Esta iniciativa permitiría reducir hasta en 50% el precio del gas en zonas como Arequipa y Moquegua, y generar así ahorros significativos para hogares e industrias.

El proyecto denominado Sistema Integrado
El proyecto denominado Sistema Integrado de Transporte de Gas (SitGas), que llevará gas natural hacia el sur del país, contempla una inversión aproximada de USD 7.328 millones. Foto: Gobierno del Perú

Para reactivar la exploración y asegurar el futuro del gas natural en el Perú, es urgente adoptar una agenda de reformas concretas. Se necesita actualizar la política energética nacional al 2050 reconociendo el rol del gas como combustible de transición. También urge modernizar el marco legal y fiscal del sector flexibilizando permisos, contratos y regalías para volver atractiva la inversión exploratoria. La estabilidad jurídica debe reforzarse garantizando reglas claras, protección de inversiones y meritocracia en las entidades estatales. A su vez, es clave rediseñar la estrategia de promoción de lotes, dotar de mayor autonomía técnica al ente responsable y mejorar su articulación con otros organismos. Finalmente, es fundamental que los recursos generados por el gas financien desarrollo real en las regiones productoras, lo que implica priorizar sectores como salud, educación y remediación ambiental.

Esta visión es compartida por actores del sector que coinciden en que la transición energética en el Perú debe ser realista, ordenada y socialmente justa. No se puede desmontar el sistema actual sin alternativas viables. El país ya cuenta con infraestructura robusta y probada. Esa capacidad existe, está operativa y puede seguir creciendo. Apoyarse en el gas natural no es resistirse al cambio, sino construir un puente concreto hacia una matriz energética más limpia y competitiva.

Luis Miguel Castilla
Luis Miguel Castilla

Temas Relacionados

gas natural Perúreservas de gas naturaltarifas de electricidadLuis Miguel CastillaOpiniónperu-noticias

Más Noticias

El estado del tiempo en Trujillo para este sábado 6 de agosto

Su clima desértico con bajas precipitaciones le han ganado el apodo de la "ciudad de la eterna primavera" entre sus habitantes

El estado del tiempo en

Néstor Gorosito, Rodrigo Ureña y Renzo Garcés duramente sancionados tras Alianza Lima vs Universitario: las fechas de suspensión que recibieron

El último clásico tuvo más polémicas que fútbol y se abrió un proceso de investigación para ambos clubes. La Comisión Disciplinaria decidió castigar con varias jornadas a los implicados. Carlos Zambrano también recibió sanción

Néstor Gorosito, Rodrigo Ureña y

JNE reincorpora a Javier Velásquez Quesquén como militante aprista y podría postular en las elecciones 2026

Militantes apristas se reunieron con representantes del Jurado Nacional de Elecciones para exigir que ningún afiliado con inscripción vigente quede fuera del proceso rumbo a los próximos comicios

JNE reincorpora a Javier Velásquez

“Alex Valera, no nos abandones, necesitamos de ti”: el eufórico pedido de Alan Diez al delantero tras eliminación de Perú

El periodista deportivo señaló que el jugador de Universitario debe ser el ‘nueve’ de la selección peruana y cuestionó el nivel de Luis Ramos

“Alex Valera, no nos abandones,

Betssy Chávez podría regresar al Congreso: Roberto Sánchez solicitó a la expremier como su asesora personal de confianza

La investigada por el delito de rebelión permanecerá en libertad, luego de que la Fiscalía presentara en plena audiencia el desistimiento formal de la prisión preventiva contra Chávez Chino

Betssy Chávez podría regresar al
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Betssy Chávez podría regresar al

Betssy Chávez podría regresar al Congreso: Roberto Sánchez solicitó a la expremier como su asesora personal de confianza

Tren Lima-Chosica: Rafael López Aliaga exige nuevamente destituir al ministro César Sandoval por “incapaz” y operador de Acuña

Destituyen a Silvana Carrión como procuradora ad hoc del caso Lava Jato a pedido de Rafael López Aliaga

Perú deberá reportar a la OCDE qué medidas aplicó para evitar interferencias en el trabajo de fiscales anticorrupción

Ministro de Economía niega que el gobierno invierta tiempo en reglaje a periodistas

ENTRETENIMIENTO

Milenka Nolasco niega responsabilidad por

Milenka Nolasco niega responsabilidad por grabación en vivo en Cementerio Presbítero Maestro: “No tengo nada que ver”

Fiorella Rodríguez e Iván Micol sorprenden con boda soñada en un crucero por Dubái y responden a las críticas por la diferencia de edad

Denuncian a Milenka Nolasco y Emilio Jaime por grabar en Cementerio Presbítero Maestro sin autorización

Ethel Pozo reaparece en ‘América Hoy’ tras larga ausencia y evita pronunciarse sobre polémica de Gisela Valcárcel con el canal

Melissa Paredes advierte: “Cualquier persona que se meta con mi hija no existe para mí”, luego de ser consultada sobre Ale Venturo

DEPORTES

Néstor Gorosito, Rodrigo Ureña y

Néstor Gorosito, Rodrigo Ureña y Renzo Garcés duramente sancionados tras Alianza Lima vs Universitario: las fechas de suspensión que recibieron

“Alex Valera, no nos abandones, necesitamos de ti”: el eufórico pedido de Alan Diez al delantero tras eliminación de Perú

La desoladora reacción de Luis Advíncula tras quedar fuera del Mundial 2026 con Perú

“Los que toman las decisiones se deben hacer cargo”: La indirecta de Marcos López a Agustín Lozano y Jean Ferrari tras quedar fuera del Mundial 2026

Alan Cantero y su firme postura sobre Alianza Lima vs U. de Chile por Copa Sudamericana 2025: “Lo toman como revancha”