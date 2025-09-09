Perú

JNJ blinda a Gino Ríos: Rechazan vacancia pese a sentencia por violencia familiar

Solo dos consejeros votaron a favor de expulsar al presidente de la JNJ. Otros cuatro miembros, incluida María Teresa Cabrera, optaron por su permanencia

Diego Casimiro Ore

Por Diego Casimiro Ore

Gino Ríos se mantiene en
Gino Ríos se mantiene en la JNJ gracias al blindaje de 4 de sus colegas.

El presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Gino Ríos Patio, se quedará en la institución. Así lo acordaron los otros 6 consejeros al rechazar el pedido de vacancia en su contra por arrastrar una sentencia por violencia familiar en agravio de su esposa.

Según informó el periodista Wilber Huacasi, solo fueron dos votos a favor de que Ríos Patio sea expectorado de la JNJ por encontrarse en causal de vacancia: los consejeros Francisco Távara y Germán Serkovic.

En tanto, el blindaje ganó con 4 votos: la vicepresidente y excongresista María Teresa Cabrera, Jaime de la Puente, Víctor Chanduví y Cayo Galindo. De esta manera, Gino Ríos Patio permanecerá en la JNJ y completará su mandata en diciembre de 2025.

“Mayoría de la JNJ muestra sin pudor que son capaces de desconocer sentencias por violencia con calidad de cosa juzgada y que la vacancia no se define por lo que dice la ley, sino por la afinidad con quien incurre en la causal”, cuestionó la abogada Beatriz Ramírez en X.

Gino Ríos cuenta con sentencia
Gino Ríos cuenta con sentencia por violencia familiar. Foto: JNJ

A su turno, la activista feminista Susana Chávez indicó: “A qué más puede prestarse una institución que protege a su presidente con semejante mancha?. La justicia mas podrida que nunca”.

El caso

Según un reportaje de Cuarto Poder de julio de este año, el Primer Juzgado Transitorio Especializado de Familia de La Molina y Cieneguilla determinó que Gino Ríos Patio ejerció maltrato psicológico contra su exesposa, mientras se tramitaba un proceso de divorcio iniciado en 2004. La sentencia, que no fue apelada, incluyó medidas de protección para la víctima y se basó en pruebas como cartas notariales con amenazas y pericias psicológicas que confirmaron el daño emocional.

El caso genera controversia porque la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia prohíbe que personas con sentencias por violencia familiar ocupen cargos en la institución. Sin embargo, durante el proceso de selección de Ríos en 2023, presidido por el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, esta sentencia no fue cuestionada, pese a que la abogada de la víctima alertó a la comisión. Gutiérrez justificó la omisión argumentando “decoro” para no invadir la privacidad familiar, aunque reconoció que no hubo cuestionamientos éticos.

La revelación llegó a desatar críticas de congresistas como Ruth Luque, Héctor Acuña y Flor Pablo, así como de organizaciones feministas, quienes exigieron la vacancia de Ríos por incumplir los requisitos de idoneidad moral. En agosto de 2025, la JNJ, liderada por la vicepresidenta María Teresa Cabrera, inició formalmente el proceso de vacancia, otorgando a Ríos cinco días para presentar descargos. En una audiencia reservada el 4 de septiembre, su defensa alegó que la sentencia no constituye una condena penal y que los hechos, ocurridos antes de la Ley 30364 (2015), no son equivalentes a violencia contra la mujer.

Gino Ríos Patio insiste en que no renunciará, argumentando que no tiene antecedentes penales y que la sentencia se dio en un contexto civil. Sin embargo, su caso plantea interrogantes sobre la transparencia en la selección de la JNJ y la coherencia ética, especialmente porque Ríos avaló la destitución de otro miembro por antecedentes similares.

