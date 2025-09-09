Perú

Embarazada es brutalmente atacada por familiares de su expareja en Ayacucho: “Mi hermano no te va a dar ni un sol”

La joven de 27 años continúa hospitalizada con desprendimiento de placenta, mientras su bebé se encuentra en grave riesgo

Analí Espinoza

Por Analí Espinoza

Un familia golpea a mujer
Un familia golpea a mujer embarazada en Ayacucho | Foto captura: Global Ayacucho

Una joven de 27 años, identificada con las iniciales M.M.A.R., fue víctima de una violenta agresión cuando acudía a su control mensual en el Centro de Salud 'Los Licenciados’, en la ciudad de Ayacucho. La mujer, con 26 semanas de gestación, permanece hospitalizada y su bebé corre grave riesgo debido a desprendimiento de placenta y sangrado.

El hecho ocurrió el último lunes en horas de la mañana y quedó registrado en las cámaras de seguridad del establecimiento. En las imágenes se observa a Diana Barrientos Palomino (39) empujando a la gestante contra el suelo y golpeándola directamente en el vientre. Segundos después, otros dos familiares de la agresora, identificados como Elver Barrientos Palomino (36) y Mauro Barrientos Palomino (34), también intervinieron en el ataque.

De acuerdo a la información preliminar difundida por medios locales como Global Ayacucho, la familia de la expareja de la víctima irrumpió en el centro de salud para arrebatarle sus pertenencias, entre ellas un teléfono celular que pertenecería al padre del hijo que lleva en el vientre. La situación escaló a una golpiza que puso en riesgo la vida de la mujer y de su bebé.

Presuntos agresores de mujer embarazada
Presuntos agresores de mujer embarazada en Ayacucho |Foto captura.

Según el testimonio de la víctima, su ex cuñada le dijo que “ojalá abortes, porque mi hermano no te va a dar pensión de alimentos ni un solo sol”, en alusión a que el presunto padre del bebé no tenía intención de reconocerlo ni asumir responsabilidades económicas.

El personal médico atendió de inmediato a la gestante, quien quedó internada bajo observación. Su diagnóstico es reservado, ya que existe riesgo de aborto por las lesiones sufridas.

Diario Panorama Ayacucho reportó que, representantes del Ministerio de la Mujer se hizo presente, así como la comisaría de familia. La Policía y la Fiscalía ya investigan este grave hecho de violencia , mientras que la difusión de las imágenes de las cámaras de seguridad podría ser clave para determinar responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes.

¿Cómo realizar una demanda por pensión de alimentos?

Poder Judicial determina que las
Poder Judicial determina que las transferencias informales con Yape no son parte de la pensión alimenticia. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

Para establecer una pensión de alimentos en Perú, se debe presentar una demanda judicial que garantice el sustento básico de menores o personas dependientes, abarcando alimentación, educación y salud. Este proceso está regulado por el Código Civil y puede iniciarse de manera presencial o en línea, incluso sin la asistencia obligatoria de un abogado, aunque contar con uno facilita la correcta fundamentación y presentación de pruebas.

El trámite comienza reuniendo documentos básicos, como la partida de nacimiento y el DNI del menor, además de comprobantes de gastos que demuestren sus necesidades. La demanda se presenta en el Juzgado de Paz Letrado del domicilio del demandante o del demandado; si este no existe en la localidad, el caso pasa a un Juzgado Mixto. Una vez admitida la demanda, el juzgado notifica al padre o madre demandado, quien tiene cinco días para responder o presentar sus descargos.

El monto de la pensión puede establecerse como una cifra fija —usualmente entre 400 y 450 soles para personas sin ingresos formales— o como un porcentaje del salario mensual, hasta un máximo de 60 % según la capacidad y la necesidad acreditadas. Es fundamental consignar información sobre el empleador para consultar los ingresos reales del demandado.

Si ambas partes no llegan a un acuerdo en la audiencia única, el juez determina el monto correspondiente. Cabe la posibilidad de apelar la decisión si alguna parte no está conforme. Ante el incumplimiento del pago de la pensión, la ley prevé sanciones que pueden llegar hasta tres años de prisión. Además, el trámite puede gestionarse virtualmente a través de la plataforma https://linktr.ee/poderjudicial, lo que simplifica y agiliza la presentación de la demanda.

Canales de ayuda para mujeres víctimas de violencia

Si eres víctima de violencia o conoces a alguien que lo sea, puedes comunicarte con la Línea 100, un servicio gratuito que ofrece orientación y consejería emocional en español, quechua y aimara. Está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

También puedes acudir a los Centros de Emergencia Mujer (CEM), donde se brinda atención integral legal, psicológica y social a las víctimas. Estos centros operan en todo el país y algunos de ellos funcionan dentro de comisarías, con atención permanente.

Para más información, puedes llamar al (01) 419 7260 o ingresar a la página oficial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

