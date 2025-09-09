El suicidio deja 542 muertes en el Perú en 2025: especialistas piden abrir la conversación y advierten sobre riesgos de la inteligencia artificial

542 muertes por suicidio en lo que va del 2025, según SINADEF. (Composición: Infobae)

En el mes de la prevención, el suicidio se ha convertido en un tema que preocupa de manera creciente en Perú. Según el Sistema de Información de Defunciones (SINADEF), durante lo que va del año se contabilizan 542 fallecimientos por esta causa. No se trata únicamente de estadísticas: cada número representa una vida interrumpida y un entorno familiar y comunitario golpeado por el dolor. La magnitud del fenómeno demanda volver a ponerlo en debate público, comprender sus raíces y discutir con mayor urgencia las estrategias de prevención.

Hablar de suicidio suele generar incomodidad y silencio. Sin embargo, la omisión no disminuye el riesgo ni protege a quienes atraviesan situaciones de sufrimiento intenso. Profesionales de la salud mental insisten en que se debe abrir la conversación, derribar estigmas y atender tanto a quienes piensan en quitarse la vida como a las personas que rodean esos entornos de dolor.

El psicólogo Álvaro Valdivia, en diálogo con ContiTalks, el pódcast de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, señala un punto esencial: “Lo básico es entender qué es el suicidio”. Y añade: “El suicidio significa sufrimiento. Puedo sufrir por algo que me sucedió antes, ahora o incluso por lo que me imagino podría pasar”. Sus palabras resumen una idea central: más allá del acto, lo que subyace es un padecimiento profundo que no encuentra salidas visibles.

La psicoterapeuta Regina Tagliabue, docente de la misma casa de estudios, resalta que la adolescencia es un momento crítico. A partir de los 12 años, confluyen múltiples factores de riesgo: duelos, presión académica, acoso escolar y exposición a entornos nocivos. A esto se sumó el impacto de la pandemia, que intensificó el aislamiento y redujo la atención comunitaria a la salud mental.

Señales que anticipan riesgo

Una persona visiblemente triste celebra su cumpleaños en la oficina, rodeada de decoración sencilla y un ambiente de aparente indiferencia. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayoría de suicidios no ocurren sin previo aviso. Especialistas coinciden en que existen signos que permiten intervenir con tiempo. Entre los más frecuentes se encuentran expresiones verbales de querer morir, sentimientos de vacío o desesperanza, cambios drásticos en el estado de ánimo, conductas de planificación —como regalar objetos significativos o buscar métodos—, alteraciones en sueño y apetito, consumo elevado de sustancias y aislamiento social.

Valdivia insiste en que la clave está en observar sin indiferencia: “Si podemos ver señales de alerta previa: cambio en el estado de ánimo, escribió un testamento, muy deprimido... entonces lo ideal es preguntar directamente”. El especialista recalca que preguntar no provoca el suicidio, al contrario, abre la posibilidad de que la persona se sienta escuchada.

En caso de detectar riesgo, los pasos recomendados son claros. Primero, formular la pregunta de manera directa: “¿Has pensado en hacerte daño o en quitarte la vida?”. Después, ofrecer compañía, sin juicios, y permanecer cerca en momentos críticos. Si el riesgo es inminente, lo indicado es no dejar sola a la persona y buscar ayuda profesional o de emergencia.

El acompañamiento cotidiano también resulta clave. “Si no hay terapia, puedes hablar con una persona de confianza. Ayuda mucho”, recuerda Valdivia, subrayando que la red de apoyo inmediato puede marcar una diferencia antes de llegar a un servicio de salud.

Un aspecto poco discutido es el impacto en quienes pierden a un ser querido por suicidio. Valdivia estima que alrededor de 135 personas resultan afectadas por cada caso. Muchas de ellas, en medio de la culpa y el estigma, desarrollan pensamientos suicidas. Para estos grupos, la recomendación es dar espacio al tiempo de duelo y buscar acompañamiento terapéutico especializado, ya que requieren un trato sensible que atienda tanto el dolor como la carga social que suele recaer sobre sus hombros.

Inteligencia artificial: una herramienta en debate

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance de la inteligencia artificial (IA) abre nuevas posibilidades en la atención de la salud mental, pero también plantea riesgos. Valdivia sugiere prudencia: “La regulación y los terapeutas deberían tener la cautela para indagar con los pacientes sobre su uso de la IA: cómo y para qué”. Indicó la necesidad de filtrar contenidos dañinos: “Lo que no debería aparecer o ser bloqueado sobre cómo suicidarse, por ejemplo”.

El psicólogo advierte que la formación académica debe incluir competencias en IA. “Para los estudiantes de psicología es importante especializarse en IA. Sobre todo, tener la cautela de indagar en la información avanzada”. Esto permitirá que futuros profesionales usen estas herramientas de forma ética y sin reemplazar la intervención clínica.

La prevención como responsabilidad compartida

depresión, enfermedades mentales, trastornos psicológicos, psiquiátricos, psiquiatra, ayuda, conversar, hablar, dialogar, psicoanálisis, cognitiva, EMDR - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La psicoterapeuta Regina Tagliabue pone énfasis en la importancia de educar a la comunidad. Padres, docentes y líderes locales deben recibir formación para identificar señales y acompañar a quienes están en riesgo. También destaca la necesidad de campañas que reduzcan el estigma y promuevan la búsqueda de ayuda.

Mejorar el acceso a servicios de salud mental, crear espacios de diálogo en colegios y centros laborales, y construir redes de apoyo son medidas que pueden contribuir a reducir el número de suicidios. La prevención no solo corresponde a los especialistas: involucra a la sociedad entera.

En lo que va del año, los 542 fallecimientos registrados por SINADEF marcan la urgencia de una acción más decidida. El suicidio no es un tema para el silencio; es una emergencia que exige respuestas inmediatas desde la escucha, la intervención temprana y la construcción de entornos protectores.

Si tú o alguien que conoces está en riesgo, busca ayuda profesional de inmediato o comunícate de manera gratuita con la línea 113 opción 5, disponible desde cualquier operador de telefonía fija o móvil a nivel nacional. Al llamar, se debe seleccionar la opción correspondiente a la situación de emergencia y proporcionar los datos necesarios. Además, las consultas pueden realizarse a través de WhatsApp o Telegram a los números 955557000 o 952842623, o enviando un correo electrónico a infosalud@minsa.gob.pe. Hablarlo no es un signo de debilidad, sino de fortaleza: es el primer paso para encontrar una salida al dolor.