Diez mensajes enigmáticos que la historia aún no logra descifrar, entre ellos uno con un vínculo directo con el Perú. Foto: Composición Infobae Perú

A lo largo de la historia de la humanidad han quedado mensajes escritos que, pese al avance de la ciencia, continúan siendo imposibles de descifrar. Estos testimonios del pasado, grabados en piedra, papel o madera, han desafiado a generaciones de expertos que aún no logran comprender su verdadero significado.

En distintas partes del mundo se han hallado documentos y símbolos que parecen contener secretos sobre culturas antiguas, tesoros ocultos o prácticas religiosas olvidadas. Sin embargo, el paso del tiempo, la desaparición de los pueblos que los crearon y la falta de claves de traducción han convertido estos escritos en enigmas que permanecen intactos.

Uno de estos mensajes misteriosos guarda además un vínculo con el Perú. Se trata de las tablillas rongo rongo de la Isla de Pascua, cuya historia quedó marcada por la tragedia de los esclavistas peruanos en el siglo XIX. El portal Buzzfeed recopiló una lista de diez de estos mensajes crípticos que hasta hoy siguen sin resolverse.

Tablillas de Rongo rongo y su vínculo con el Perú

En la pequeña isla de Rapa Nui, también conocida como Isla de Pascua, surgió un sistema de escritura único que se desarrolló antes de la llegada de los europeos. El rongo rongo está grabado en 27 tablas de madera con más de 15.000 glifos. A diferencia del alfabeto latino, que cuenta con 26 letras, este sistema incluye cerca de 400 símbolos, y cada línea fue escrita en un estilo llamado bustrofedón inverso, que obliga a girar la tablilla para continuar la lectura.

Foto: Alex Guerra Terra

La datación por radiocarbono reveló que algunas piezas fueron creadas entre finales del siglo XV e inicios del XVI, mucho antes de que los españoles llegaran a la isla. No obstante, cuando los europeos regresaron tras una incursión esclavista organizada desde el Perú en 1863, gran parte de estas tablillas había desaparecido. La población rapanui fue diezmada por las enfermedades y los ataques, reduciendo a apenas 200 los sobrevivientes de una cultura vibrante.

Ese episodio tiene un vínculo directo con el Perú. Entre 1862 y 1863, barcos negreros peruanos secuestraron a unos 1.500 habitantes de la isla para utilizarlos como mano de obra en plantaciones y en la explotación del guano. Solo un puñado regresó con vida y, además, introdujeron enfermedades como la viruela, que devastaron aún más a la población. Para 1877 apenas sobrevivían 111 rapanui, lo que significó la pérdida irreversible de tradiciones orales y, con ellas, la clave para descifrar las tablillas.

Los visitantes europeos habían observado previamente que estas tablas se encontraban en la mayoría de los hogares, lo que indica su importancia cultural o religiosa. El exterminio de la población y la destrucción de su tejido social borraron cualquier posibilidad de transmitir el conocimiento necesario para descifrar su contenido. Por ello, los rongo rongo permanecen indescifrables hasta el día de hoy.

Un análisis reciente mostró además que algunas tablillas fueron talladas en maderas provenientes de África, probablemente arrastradas por corrientes oceánicas. Este hallazgo indica que el pueblo rapanui logró crear su sistema de escritura de manera independiente, lo que refuerza el carácter único de este enigma que, trágicamente, quedó vinculado con el Perú a través de uno de los episodios más oscuros de su historia.

Los papeles de Beale y el tesoro escondido en Virginia

En el siglo XIX, Thomas Jefferson Beale enterró un tesoro de oro y plata en Virginia, Estados Unidos, y dejó tres mensajes cifrados para localizarlo. Décadas después, solo uno de ellos pudo ser descifrado utilizando la Declaración de Independencia como clave. El texto revelaba el contenido del tesoro, pero los otros dos, más importantes, siguen sin resolverse.

Los estudiosos han intentado aplicar diferentes métodos de descifrado sin éxito. Algunos sostienen que se trata de un fraude literario, mientras otros insisten en que los papeles contienen un código real. Hasta el momento, el supuesto tesoro permanece oculto y las dos cartas continúan sin ser interpretadas.

Las notas cifradas halladas en el cuerpo de Ricky McCormick

En 1999, el cuerpo de Ricky McCormick fue hallado en Misuri con dos notas cifradas en sus bolsillos. El FBI analizó los documentos y los compartió con expertos en criptografía, pero nadie pudo descifrarlos. Los signos parecen seguir un patrón irregular que impide aplicar técnicas convencionales.

Foto: FBI

La familia de McCormick declaró que él era prácticamente analfabeto y que a veces escribía frases sin sentido. Esto ha llevado a la duda sobre si las notas contienen un código auténtico o simplemente son garabatos personales. Pese a ello, las autoridades mantienen el caso abierto como un enigma sin resolver.

El enigmático Manuscrito Voynich

El Manuscrito Voynich, conservado en la Universidad de Yale, fue escrito en los siglos XV o XVI. Contiene ilustraciones botánicas, diagramas astrológicos y escenas acompañadas de un idioma desconocido. A lo largo del tiempo, ha sido sometido a exhaustivos análisis, pero ninguno ha logrado revelar su contenido.

Manuscrito de Voynich

El texto muestra regularidades que sugieren una estructura lingüística real, aunque sin relación comprobada con ninguna lengua conocida. Las teorías abarcan desde un idioma perdido hasta un complejo sistema de cifrado. El manuscrito continúa siendo uno de los documentos indescifrables más famosos del mundo.

El Códice Rohonczi y sus símbolos indescifrables

El Códice Rohonczi, conservado en Budapest, data del siglo XVI o XVII y contiene escenas religiosas junto a casi 800 símbolos únicos. El papel fue producido en Venecia, lo que establece un marco temporal, aunque no determina la fecha exacta de escritura.

Desde su redescubrimiento en el siglo XIX, numerosos investigadores han intentado interpretarlo. No obstante, ningún intento ha sido concluyente. El debate permanece abierto entre quienes lo consideran un texto auténtico y quienes lo catalogan como un elaborado fraude.

La escritura protoelamita, uno de los sistemas más antiguos del mundo

Hacia el 3000 a. C., en el actual Irán, surgió la escritura protoelamita, considerada uno de los sistemas más antiguos de la región. Más de 1.600 tablillas han sido recuperadas, la mayoría con registros económicos y contables. A pesar de su abundancia, los signos no han podido ser descifrados.

Foto: Buzzfeed

Se cree que el sistema es precursor del elamita lineal, en parte ya interpretado, lo que genera esperanzas de un avance futuro. Sin embargo, la ausencia de inscripciones bilingües mantiene la protoelamita como un enigma central de la arqueología de Oriente Medio.

El Código de Shugborough en un monumento inglés

En un monumento inglés del siglo XVIII se grabó la secuencia OUOSVAVV, enmarcada en un relieve inspirado en el pintor Nicolas Poussin. Desde entonces, especialistas y curiosos han propuesto múltiples interpretaciones sin consenso.

Foto: The Telegraph

Algunos sostienen que es un acrónimo religioso en latín, mientras que otros lo relacionan con sociedades secretas. Aunque las teorías son variadas, ninguna ha logrado confirmarse y el código sigue siendo uno de los misterios más comentados de Inglaterra.

Jeroglíficos cretenses y su relación con el Lineal A

Entre los años 2100 y 1700 a. C., la isla de Creta utilizó un sistema jeroglífico plasmado en sellos y tablillas de arcilla. Este conjunto de signos es anterior al Lineal A y comparte algunas similitudes, aunque hasta ahora permanece indescifrado.

El reducido número de textos y la dificultad para distinguir entre símbolos decorativos y lingüísticos han limitado el progreso. La falta de equivalencias con otros sistemas de la región mantiene este repertorio como uno de los mayores retos de la arqueología egea.

El Libro de Soyga y las tablas que aún desconciertan

El Libro de Soyga, también llamado Aldaraia, perteneció al astrólogo John Dee en el siglo XVI. Contiene pasajes en latín, tratados de demonología y astrología, así como más de 40.000 caracteres dispuestos en tablas enigmáticas.

Aunque se descifró el método matemático con el que fueron generadas las tablas, el significado de su contenido permanece desconocido. El texto sigue siendo objeto de estudios entre historiadores de la ciencia y especialistas en criptografía histórica.

Las piedras pictas de Escocia y los símbolos de un pueblo perdido

En Escocia, entre los siglos VI y IX, los pictos grabaron símbolos en piedras monumentales. Algunas inscripciones muestran animales y objetos cotidianos, mientras que otras son formas geométricas de interpretación más compleja.

Foto: Gizmodo Español

La repetición de ciertos símbolos en diferentes lugares sugiere un sistema de comunicación, posiblemente relacionado con linajes o marcadores territoriales. Sin una clave de traducción, estas piedras se mantienen como testigos silenciosos de una cultura aún en gran parte desconocida.