Roban documentos históricos del Escudo Nacional del Perú: Congreso organiza evento de su bicentenario sin saber que desaparecieron

Documentos relacionados con la creación del Escudo Nacional fueron robados del Archivo General de la Nación hace 6 años. Hecho se mantiene en reserva por parte del AGN y el Ministerio de Cultura. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

El próximo 25 de febrero el Perú celebrará el bicentenario de la creación de su Escudo Nacional y el Congreso de la República ya ha preparado una ceremonia conmemorativa. Sin embargo, los parlamentarios desconocen que el Archivo General de la Nación y el Ministerio de Cultura han evitado mencionarles que dos páginas de documentos relacionados con la creación de este símbolo patrio fueron robadas aproximadamente en el año 2019.

Infobae Perú accedió a documentos oficiales del Mincul, del AGN, y del Ministerio Público, que revelan que estas instituciones sabían del incidente, y que 6 años después del reporte de su desaparición, aún no se han encontrado responsables. Fuentes consultadas por este medio indican que las dos páginas desaparecidas son “de los pocos registros históricos que nos quedan sobre la creación del Escudo Nacional”.

¿Qué documentos desaparecieron del Archivo General de la Nación?

Lo primero que se debe tener en cuenta es que actualmente la documentación del AGN está repartida en diferentes sedes como el Palacio de Justicia (Archivo Notarial y Archivo Republicano), Pasaje de Correos (Archivo Colonial), y Pueblo Libre (Archivo Intermedio). Cada uno distribuye los documentos en ‘cajas’ temáticas y estas, a su vez, se dividen en colecciones de documentos.

Según informes oficiales del AGN y del Ministerio de Cultura a los que accedió Infobae Perú, los archivos sustraídos se encontraban en la caja denominada O.L. 114 y formaban parte del legajo 7, compuesto por documentos que datan del año 1825 en los que se habla de la creación de las primeras monedas que se emitirían en la emergente República del Perú.

Esta pequeña colección estaba compuesta por el ‘documento 7’ y sus anexos identificados como 7a, 7b, 7c, 7d y 7e. Los archivos desaparecidos son los denominados anexos 7b y 7e. Nuestras fuentes indican que estos contienen dos propuestas posiblemente enviadas por Hipólito Unanue (entonces ministro de Hacienda) al Congreso antes de la definición del Escudo Nacional, y una propuesta del Congreso enviada a Unanue una vez que se definió el diseño del símbolo patrio y que iba a ser utilizado para terminar de diseñar las primeras monedas del Estado peruano.

Los papeles desaparecidos se encontraban en el sótano del Palacio de Justicia al menos hasta julio del año 2019, cuando fueron reportados como perdidos durante la gestión de la entonces jefa del AGN, Olinda Rengifo; quien fue nombrada nuevamente en el cargo a finales de enero del 2025 por el gobierno de Dina Boluarte para un segundo periodo a cargo del AGN.

Aunque el hecho fue reportado hace seis años, hasta la fecha no se ha podido identificar cuándo es que se produjo la sustracción. Sin embargo, Infobae Perú accedió a fotografías que datan del año 2006, lo que permite afirmar que el incidente se produjo en ese periodo de 13 años.

Propuesta posiblemente enviada por Hipólito Unanue, ministro de Hacienda en 1825, al Congreso antes de la definición del Escudo Nacional. (Foto: Daniel Giannoni)

Propuesta enviada por el Congreso al ministro de Hacienda, Hipólito Unanue, en 1825, luego de la definición del Escudo Nacional. (Foto: Daniel Giannoni)

Luego de que se reportó la sustracción de esta documentación, el Ministerio de Cultura emitió una Alerta Virtual de Bienes Culturales Sustraídos N° 092-2019 DRE/DGDP/VMPCIC/MC varios días después, el día 8 de agosto del 2019. Pese a la existencia de esta documentación, actualmente la web de ‘Consulta de Bienes Culturales Sustraídos’ del Ministerio de Cultura no muestra a este documento como ‘Recuperado’ y tampoco como ‘No Recuperado’.

Este medio también pudo identificar que el Archivo General de la Nación tampoco cuenta con fotografías ni versiones digitales de los folios sustraídos, pues la digitalización de estos documentos no se produjo sino hasta el año 2021, como consta en la web del Archivo Histórico Digital del Archivo General de la Nación.

Incluso en esta plataforma pública, se indica que existen “documentos no hallados: 7b, 7e (reportado por Walter Rojas Fox en el inventario de contrastación de folios)”.

¿Cómo se robaron los documentos del AGN?

Infobae Perú accedió en exclusiva a la carpeta fiscal en la que se encuentran los reportes iniciales del Archivo General de la Nación en los que se indica cómo los funcionarios de la época se dieron cuenta de la desaparición. En realidad se trató de un hecho fortuito.

El documento adjunta el Oficio N° 121-2019-AGN/SG-OAJ, dirigido a la entonces jefa del AGN, Graciela Rengifo, a quien se le informaron los detalles específicos sobre la desaparición de estos documentos.

Para el día 10 de julio del 2019, el AGN recibió varias solicitudes de acceso a esta documentación y que, al atender estos pedidos; se confirmó que los anexos 7b y 7e ya no estaban. Habían sido sustraídos de la sede del AGN en el Palacio de Justicia y recién en ese momento se habían dado cuenta.

“Me es grato dirigirme a Ud. a fin de informarle que día de hoy se ha detectado la falta de los folios anexos 114-7b y 114-7e, que suman 2, de la O.L. 114-7 del fondo de Ministerio de Hacienda (...)”, se lee en la comunicación enviada por Gonzalo Puch Huamani, Responsable de la Sala de Investigaciones; a la licenciada Yolanda Auqui Chávez, jefa del Área de Procesos Técnicos Archivísticos del AGN.

Esta fue la primera comunicación emitida sobre el incidente el 11 de julio del 2019; pero no fue hasta el día 25 de julio de ese año que toda la documentación relacionada con el caso fue enviada a la jefa del AGN, quien luego fue reemplazada en abril del 2020 por Jorge Ortiz Sotelo, aunque nada que este cambio haya estado ligado a la desaparición de los documentos.

Jorge Ortiz Sotelo reemplazó a Graciela Rengifo como jefe del Archivo General de la Nación en el año 2020. (Foto: Andina)

Caso archivado: Fiscalía no formalizó investigación en 2022

No fue hasta más de un año después, en agosto del año 2020, que la Procuraduría del Ministerio de Cultura, por medio de su titular, Henmer Alva Neyra, se interpuso una denuncia penal ante la 53° Fiscalía Provincial Penal de Lima “por la presunta comisión del delito contra el patrimonio - hurto agravado (...) contra los que resulten responsables en agravio del Estado representado por el Archivo General de la Nación”.

Sin embargo, el caso fue archivado en primera instancia por la Fiscalía. Una decisión que fue apelada por la Procuraduría del Ministerio de Cultura y que tuvo un pronunciamiento para el año 2022. En este, se indica que se tomaron las declaraciones de todas las personas que fueron mencionadas en el Oficio N° 121-2019-AGN/SG-OAJ enviado a Rengifo en el año 2019.

Sin embargo, la carpeta fiscal a la que accedió en exclusiva Infobae Perú también indica que, para el año 2022, la Policía Nacional del Perú envió hasta dos oficios al entonces jefe del AGN, Jorge Ortiz Sotelo, a quien se le solicitó que entregue esta información:

Si se realizó alguna investigación administrativa sobre el caso de sustracción de los documentos 7b y 7e.

Los videos de grabación durante el periodo de tiempo del 1 de enero de 2019 al 12 de julio de 2019

En ese sentido, la Fiscalía Superior Penal de la Cuarta Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima, quien revisó en segunda instancia el archivamiento del caso, adjuntó la conclusión del informe policial del caso. El texto al que accedió Infobae Perú indica que “(...) el Archivo General de la Nación no ha cumplido con remitir la información documentada, pese haber sido reiterada la solicitud de información, situación que dificulta continuar con las diligencias de investigación (...)”.

Fragmento de la carpeta fiscal a la que accedió Infobae Perú indica que en el año 2022, la gestión del jefe del AGN, Jorge Ortiz, no entregó información a la Policía Nacional que permita continuar con las investigaciones sobre la desaparición de documentos en el año 2019. (Foto: Composición - Renato Silva/Infobae Perú)

En el mismo párrafo también se indica que la falta de la entrega de esta información a pesar del tiempo que había pasado desde que ocurrieron los hechos (ya tres años en el 2022) permite reafirmar al Ministerio Público que “no es posible disponer la formalización y continuación de la investigación preparatoria”.

Casos archivados: una respuesta común

Infobae Perú se comunicó con el exjefe institucional del AGN, Jorge Ortiz Sotelo, para consultarle sobre los pedidos de información realizados al Archivo en el año 2022 e indicó que no recuerda haberlos recibido durante su gestión, que duró hasta el mes de marzo de ese año, cuando renunció al cargo y fue reemplazado por Ricardo Moreau.

Como se recuerda, durante la gestión de Moreau como jefe del AGN, se contrató los servicios de un almacén industrial en el Callao para ser el hogar temporal de los documentos del AGN una vez que el Poder Judicial resolvió en última instancia que la sede del AGN en el sótano del Palacio de Justicia debía ser desalojada.

Este medio se comunicó con Ricardo Moreau para conocer más sobre la falta de respuesta del AGN a la Policía Nacional. Según su declaración, toda la documentación “que tienen que ver con patrimonio cultural denunciado (como sustraído) es competencia de la Dirección de Archivo Histórico. Cualquier pedido de información va a esta área (...) si me dices que no han respondido; dudo mucho (...). Es muy probable que se haya respondido”

El exjefe del AGN, Ricardo Moreau, indicó a Infobae Perú que las denuncias penales presentadas ante el Ministerio Público sobre el robo de documentos históricos "suele archivarse". (Foto: Andina)

Moreau también indicó a este medio que las reiteraciones en los pedidos de información que llegan al AGN llaman la atención y que, en algunos casos, tanto la PNP como la Fiscalía insisten en pedidos de información que ya fueron respondidos. “Si ya teníamos el cargo de las respuestas y el pedido se reiteraba, nosotros volvíamos a decir ‘ya te respondí’. Yo diría que es altamente probable de que estos documentos hayan sido respondidos (...) llama la atención una reiteración”, afirmó.

Sobre el pedido de los videos de cámara de seguridad, Moreau también indicó que es poco probable que esta pueda ser entregada pues “(...) evidentemente no se guarda los videos de las cámaras desde el 2019 hasta el 2022. Son tres años (...) yo dudo mucho que sea posible (guardar información por este tiempo) por la cantidad de datos. Es mucho espacio. En las entidades públicas se guarda por tres meses máximo (...)”

El exjefe del AGN también indicó a Infobae Perú que la gran mayoría de veces, los casos de denuncias penales presentadas del Mincul a la Fiscalía sobre el robo de documentos históricos son archivados. Esto se debe a que no es posible determinar quién fue el culpable.

“Muchos de esos casos. Inclusive casos emblemáticos de pérdida de documentos, no proceden porque no se puede identificar al responsable porque uno se da cuenta después del robo, pero no en el momento en el que se cometió. No se puede individualizar la responsabilidad penal”, indicó a Infobae Perú.

Ricardo Moreau (izq.) fue el jefe del Archivo General de la Nación entre los años 2022 y 2024. (Foto: Andina)

Por su parte, el exjefe del AGN, Jorge Ortiz, indicó que este tipo de robos suelen realizarse como parte de “encargos” de coleccionistas que logran corromper a funcionarios al interior del AGN, quienes podrían coludirse para sustraer documentación histórica.

“Lo único que nos queda es esperar que alguien en algún momento lo ofrezca o algo así y en ese momento se haga una acción de reclamo (...) Lo más probable es que eso haya sido un pedido, que haya convencido a alguien para que saque un documento relacionado a este tema. Probablemente lo haya hecho un coleccionista. Entonces esto (los documentos sustraídos) no va a salir a circulación probablemente en los próximos 20 o 30 años”, indicó en exclusiva a Infobae Perú.

Mientras tanto, en el Congreso...

En dos días se cumplirán 200 años de la creación del Escudo Nacional y desde el Congreso ya se han puesto en marcha coordinaciones para realizar una ceremonia especial para conmemorar la creación de este símbolo pátrio.

Infobae Perú tuvo acceso a un oficio dirigido a la jefa del Archivo General de la Nación por parte del congresista Víctor Flores Ruíz (Fuerza Popular), que la invita a formar parte de “una ceremonia denominada “Bicentenario de la Creación de los Símbolos de la Patria, del Estado y Emblemas Nacionales”.

Este medio intentó comunicarse con el parlamentario Flores para consultarle si tenía información sobre que la documentación relacionada con la creación del Escudo Nacional había sido sustraída del AGN hace al menos seis años, pero hasta el cierre de este informe, no obtuvo respuesta.

Documentos sobre el Escudo Nacional ya no estarán en el AGN

Por otro lado, a mediados de enero del 2025, el Congreso finalmente promulgó un proyecto de ley promovido desde el ejecutivo. La Ley N° 32251, que “Unifica y armoniza regulación de símbolos de la patria, del Estado y emblemas nacionales”.

En ella, específicamente en su Tercera Disposición Complementaria, se indica que “El Ministerio de Cultura, a través del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, tiene a su cargo la custodia y conservación de los documentos históricos que contienen los bocetos del escudo nacional y del escudo de armas, identificados bajo código O.L.114- 7 del Archivo General de la Nación (...)”.

Es precisamente la documentación identificada como O.L.114- 7 la que fue afectada por la sustracción de los anexos 7b y 7e del Archivo General de la Nación en el año 2019.

Infobae Perú intentó contactar con la congresista Martha Moyano, presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento, que aprobó los dictámenes previos del proyecto de ley para consultar si para este entonces ya tenía información sobre el robo de los documentos hace al menos 6 años, pero hasta el cierre de este informe no obtuvo respuesta.

Por su parte, el congresista Jorge Marticorena (Alianza por el Progreso), quien también formó parte de esta comisión, indicó que no tenía conocimiento sobre el robo de estos documentos y que “este proyecto de ley fue aprobado el año pasado casi por unanimidad (...) me preocupa porque esta (los robos de documentos) es un conducta que se da y afecta al patrimonio del Estado (...) Hay encubrimiento y tienen responsabilidades quienes custodian esta documentación”, indicó el parlamentario

Pese a que esta norma pretende unificar el resguardo que se tiene de la documentación, la historiadora Natalia Sobrevilla se mostró en contra de esta decisión del Congreso y el Ejecutivo de quitar la custodia de estos documentos al AGN para darlas al Museo Nacional de Arqueología, pues esto podría en riesgo la conservación de este tipo de documentos.

“(...) Según el Mincul esto no es un problema grande porque, siendo ellos el Ministerio de Cultura y teniendo las dos entidades a su cargo, no tendría por qué haber un conflicto; pero eso no es así porque los bienes culturales pertenecen a las instituciones donde han estado resguardados. Entonces no puede tan alegremente el min simplemente pasarlos de un lado al otro como si se trataran de cosas tan sencillas”.

Infobae Perú consultó al Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú sobre la fecha en la que estos documentos serían recibidos en sus instalaciones, pero se indicó que no existen un plaxo fijo. “De ninguna manera eso podrá ocurrir antes del 25 de febrero”, se indicó a este medio.