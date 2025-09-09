Perú

Día de la Prevención del Suicidio: en el Perú, dos muertes diarias reflejan una crisis que golpea con más fuerza a Arequipa y Lima

Una especialista enfatiza que toda idea suicida es una señal de alerta y debe ser escuchada con seriedad, ya que refleja un sufrimiento que requiere acompañamiento

Valeria Mendoza Talledo

Por Valeria Mendoza Talledo

Guardar
La depresión es uno de
La depresión es uno de los principales factores de riesgo que puede llevar al suicidio. (Foto: Andina)

Cada 10 de septiembre, el mundo conmemora el Día Mundial de Prevención del Suicidio, una fecha que busca sensibilizar a la población y fomentar acciones para reducir los casos de muertes autoinfligidas. En el Perú, esta realidad golpea con fuerza: cada día, dos personas pierden la vida por esta causa, dejando tras de sí familias y comunidades marcadas por el dolor.

Aunque muchos podrían pensar que Lima, al ser la ciudad más grande del país, concentra las cifras más alarmantes, la realidad es distinta. Existen otras regiones que registran índices más elevados, lo cual demuestra que este problema no está ligado únicamente al tamaño poblacional, sino también a factores sociales, culturales y económicos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que el suicidio es una de las principales causas de muerte a nivel global, sobre todo entre adolescentes y jóvenes. En ese contexto, el Perú enfrenta un desafío creciente que requiere la suma de esfuerzos de instituciones, comunidades y familias, para que cada persona encuentre la ayuda necesaria antes de llegar a una decisión tan trágica.

Dos vidas se pierden a diario por suicidio en el Perú

Si bien el Perú presenta tasas más bajas que otros países de la región, las estadísticas muestran un aumento sostenido en los últimos años. De acuerdo con la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud (Minsa), cada día mueren dos personas por esta causa.

“Estamos hablando de entre 700 y 800 muertes por suicidio al año. Del 2023 al 2024 las cifras han aumentado en unas 100. El 2022 tuvimos 976 muertes por suicidio y en el 2023, 949. Ya en 2024, la cifra subió a 1,097 muertes por suicidio”, explicó Natalia Ascurra, médico psiquiatra del Minsa, en entrevista con la Agencia Andina.

(Getty Images)
(Getty Images)

Según la especialista, la depresión es uno de los factores más vinculados a la conducta suicida. A ello se suman situaciones de violencia, abuso físico o sexual, así como experiencias dolorosas en la niñez y adolescencia que incrementan el riesgo en etapas posteriores de la vida.

En muchos casos, quienes atraviesan estas circunstancias experimentan una sensación de desesperanza que nubla su visión de futuro. “La persona cree que ya no existe una solución más que la muerte para lo que esté enfrentando en ese momento”, advirtió Ascurra.

Arequipa registra la mayor cifra de suicidios

Un dato que sorprende es que Lima, pese a concentrar la mayor cantidad de habitantes, no es la región con más suicidios. En 2024, Arequipa ocupó el primer lugar con 133 casos registrados, superando a Lima Metropolitana (127), Junín (97), Puno (91) y Cusco (79), según el Repositorio Único Nacional de Información en Salud (Reunis).

La doctora Ascurra explicó que aún no existe un estudio epidemiológico profundo que determine con exactitud las causas de esta distribución. Sin embargo, señaló que la violencia, el machismo y otros factores sociales podrían estar incidiendo en las cifras más altas en el sur del país.

Septiembre ha sido designado como
Septiembre ha sido designado como el mes de la prevención del suicidio. Foto: (iStock)

“Me atrevería a decir que en las regiones del sur las tasas de suicidio son más altas porque están relacionadas a muchas cosas. Una de ellas es también la violencia, el tema del machismo, por ejemplo. Hay muchas cosas que podrían estar relacionadas”, manifestó.

Derribar prejuicios es fundamental en la prevención

La especialista insistió en la necesidad de derribar mitos en torno al suicidio. Uno de los más dañinos es creer que quien manifiesta deseos de morir busca llamar la atención o manipular a su entorno.

“Desde que ya estás pensando en el suicidio, así sea de forma pasiva, hay un peligro. Algunas personas mencionan que ya no desean existir, o dormir y nunca más despertar. Otras tienen pensamientos más estructurados sobre cómo acabarán con su vida y dónde lo harán”, puntualizó.

En estas situaciones, lo más importante es escuchar y no juzgar. La indiferencia o el reproche agravan el sufrimiento de quien atraviesa una crisis. La especialista subraya que cada expresión de ideación suicida debe ser tomada con seriedad, pues refleja un dolor profundo que necesita acompañamiento.

Las relaciones humanas son importantes
Las relaciones humanas son importantes en el tratamiento de trastornos como la depresión. Foto: (iStock)

No estás solo

El Ministerio de Salud ha puesto en marcha líneas de apoyo gratuitas y confidenciales para personas con pensamientos suicidas, depresión o cualquier otro problema de salud mental.

Puedes llamar desde cualquier operador al número 113, opción salud mental. También están disponibles los teléfonos 955557000 y 952842623 para consultas por WhatsApp o Telegram, además del correo infosalud@minsa.gob.pe.

La atención está disponible para personas de todas las edades y busca ofrecer orientación inmediata. Recordar que pedir ayuda no es una debilidad, sino un paso valiente hacia la recuperación, puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Nadie tiene que enfrentar solo este dolor.

Temas Relacionados

Prevención del suicidioMinisterio de SaludArequipaSalud mentalperu-noticiasDía Mundial para la Prevención del Suicidio

Más Noticias

Entradas Alianza Lima vs U. de Chile: precios y cómo comprar boletos para duelo por cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Arrancó la venta de entradas para el choque entre los ‘blanquiazules’ y los ‘azules’ en Matute. Conoce los detalles del primer duelo rumbo a las semifinales del torneo internacional

Entradas Alianza Lima vs U.

Pronabec: publican exámenes anteriores y libro digital para que postulantes se preparen a Beca 18

El Examen Nacional de Preselección se aplicará de forma presencial el 16 de noviembre y tendrá 60 preguntas de matemáticas y comprensión lectora

Pronabec: publican exámenes anteriores y

Perú sigue impulsando la Inteligencia Artificial: Gobierno oficializa reglamento para su uso responsable en el desarrollo económico y social

El Decreto Supremo N.º 115-2025-PCM establece directrices para el uso seguro y ético de la inteligencia artificial en entidades públicas y privadas

Perú sigue impulsando la Inteligencia

Rafael López Aliaga ratifica su retiro de la alcaldía de Lima para octubre: “Está en juego mi vida [en caso decida postular]”

El alcalde de Lima confirmó que dejará temporalmente su cargo el 12 de octubre para evaluar su candidatura presidencial en 2026. “Hay muchos temas que uno pone en la balanza. Vamos a ver”, afirmó

Rafael López Aliaga ratifica su

PJ rechaza definitivamente suspensión contra Luis Arce Córdova: Dan 15 días a la JNJ para anular destitución

Sala Suprema ratifica que no puede proceder la medida porque el Congreso blindó al exfiscal supremo. En tanto, el Juzgado requirió que sea repuesto siempre y cuando no exista un impedimento

PJ rechaza definitivamente suspensión contra
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga ratifica su

Rafael López Aliaga ratifica su retiro de la alcaldía de Lima para octubre: “Está en juego mi vida [en caso decida postular]”

PJ rechaza definitivamente suspensión contra Luis Arce Córdova: Dan 15 días a la JNJ para anular destitución

Congreso: Declaran persona no grata a Claudia Sheinbaum por su “inaceptable injerencia” en Perú al defender a Pedro Castillo

Pleno del Congreso verá este 1 de octubre denuncia constitucional contra Betssy Chávez

Delia Espinoza pide la abstención de María Teresa Cabrera y los otros miembros de la JNJ

ENTRETENIMIENTO

Vanessa Silva vuelve a ‘Luz

Vanessa Silva vuelve a ‘Luz de Luna 4′ y cuenta cómo maneja su esposo las escenas románticas con André Silva: “Prefiere no verlas”

Isabella Ladera inicia acciones legales tras filtración de video íntimo con Beéle: “No lo podemos pasar por alto”

Carlos Álvarez despide con nostalgia a Jaime Chincha tras su fallecimiento: “Jamás se molestó por su imitación”

Hugo García apoya a Isabella Ladera tras filtración de video íntimo con Beéle: “Nada cambiará lo que siento por ti”

Beéle se enfrenta a Isabella Ladera y la denunciará por calumnia: “Él no filtró el video”

DEPORTES

Entradas Alianza Lima vs U.

Entradas Alianza Lima vs U. de Chile: precios y cómo comprar boletos para duelo por cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Édgar González: razones para insistir con Paolo Guerrero y por qué Néstor Gorosito debe ser el próximo entrenador de Perú

Perú vs Paraguay EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Venezuela y Bolivia buscan repechaje al Mundial EN VIVO HOY: minuto a minuto por fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Dónde ver Venezuela vs Colombia HOY en Perú: canal tv online del duelo por fecha 18 de las Eliminatorias 2026