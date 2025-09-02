Política

Alerta internacional por el fentanilo mortal: la OMS exige retirar de circulación 6 lotes fabricados por el laboratorio de García Furfaro

La Organización Mundial de la Salud advirtió que el anestésico de HLB Pharma debe retirarse del mercado. En la causa judicial el magistrado toma las últimas declaraciones indagatorias. Hay 17 imputados. Seis están detenidos

Andrés Klipphan

Por Andrés Klipphan

Guardar
Se trata de 6 lotes
Se trata de 6 lotes de fentanilo contaminado

La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una advertencia global al confirmar la presencia de seis lotes de Fentanilo HLB (citrato de fentanilo) de “calidad subestándar” y contaminado en Argentina. El organismo precisó que estos productos, fabricados y distribuidos por Laboratorios Ramallo S.A. y HLB PHARMA GROUP S.A., propiedad de Ariel García Furfaro -que está detenido- “suponen un riesgo grave para la salud y deben ser retirados de circulación”. Según pudo saber este medio, el alerta incluye la posibilidad de que “los productos sigan circulando en Argentina y en otros países de la región”.

Según el juez de la causa que investiga la vinculación del medicamento adulterado con la presunta muerte de 96 pacientes, la totalidad de las ampollas contaminadas de la partida mortal, la 31202 producida el 18 de diciembre de 2024, que no fueron utilizadas en los efectores de salud, ya fueron fueron identificadas, están aisladas, y serán recuperadas para su destrucción.

De acuerdo con el comunicado oficial de la OMS, basado en información de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), los lotes en cuestión presentan contaminación bacteriana por Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, “ambas resistentes a antimicrobianos (antibióticos)“. Estos agentes pueden provocar infecciones potencialmente mortales, sobre todo en pacientes con graves enfermedades internados en terapia intensiva o bajo ventilación mecánica. El ”Alerta N° 4/2025 sobre productos médicos” difundido por el organismo a cargo del biólogo Tedros Adhanoma se originó después de detectarse un brote letal de infecciones asociado al lote 31202, uno de los seis identificados por la autoridad sanitaria internacional.

El comunicado de la OMS
El comunicado de la OMS

La OMS precisó en su “alerta” que la ANMAT, organismo que depende del Ministerio de Salud de la Nación a cargo de Mario Lugones, dispuso, el 24 de febrero de 2025, la suspensión de las actividades de Laboratorios Ramallo SA, -elaborador exclusivo de HLB Pharma Group SA-, debido a “deficiencias críticas y graves” en sus procesos, que comprometieron la seguridad y eficacia de los medicamentos. Posteriormente, el 13 de mayo del mismo año, prohibió el uso, distribución y comercialización de todos los productos de la empresa de Ariel García Furfaro.

La OMS enfatizó la necesidad de “retirar de inmediato” los lotes y de extremar la precaución respecto de cualquier producto inyectable procedente de dichos laboratorios después de febrero de 2022.

Según la OMS, la lista de lotes afectados corresponde a los números 31200, 31202, 31244, 31245, 31246 y 31247. “El fentanilo de estos lotes no cumple con los estándares de calidad ni requerimientos regulatorios", precisa la OMS. “No puede descartarse que estos productos estén circulando en otros mercados”, advirtieron en consecuencia.

El director general de la
El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom emitió un "alerta" por el fentanilo contaminado en Argentina

En uno de los párrafos más salientes de la Organización Mundial de la Salud se destaca: “Dadas las graves deficiencias en las prácticas correctas de fabricación señaladas por la ANMAT, es necesario actuar con cautela ante todo producto inyectable o parenteral fabricado o distribuido por Laboratorios Ramallo SA o por HLB Pharma después de febrero de 2022, ya que podrían estar contaminados y su uso podría comprometer la seguridad de los pacientes.

La OMS recomendó a todos los profesionales de la salud notificar la detección de cualquier producto sospechoso ante la autoridad nacional correspondiente, así como informar los efectos adversos o incidentes asociados. El organismo indicó que los pacientes o personas en posesión de estos productos no deben utilizarlos y deben buscar asesoramiento médico o contactar al centro nacional de toxicología.

Ariel García Furfaro el dueño
Ariel García Furfaro el dueño de los laboratorios del fentanilo mortal fue detenido e indagado por el juez Ernesto Kreplak

Riesgos

En su “alerta” internacional la OMS recuerda: “El Fentanilo HLB (citrato de fentanilo) se administra por inyección. Podría inyectarse a pacientes en estado crítico o sometidos a intervenciones quirúrgicas, quienes son especialmente vulnerables. Por este motivo, la esterilidad y la calidad de los productos resultan fundamentales para su seguridad".

Para el organismo internacional los lotes de fentanilo contaminado “entrañan riesgos importantes para los pacientes y pueden causar infecciones graves y potencialmente mortales, en particular a las personas vulnerables. Usar estos productos conlleva un riesgo elevado para los pacientes". Y se recomienda que: “Para proteger a los pacientes, es fundamental detectar y retirar de la circulación estos productos de calidad subestándar”.

Fotos de los ex empleados
Fotos de los ex empleados de Laboratorios Ramallo que muestran las condiciones en las que se elaboro el medicamento

¿Cómo sigue la causa judicial?

Mientras la OMS emite su alerta global por el fentanilo mortal de la Argentina, la causa judicial a cargo del juez federal de La Plata Ernesto Kreplak continúa con la investigación. Hoy a media mañana le tomará declaración indagatoria a Rocío del Cielo Garay. Según la imputación fiscal es una de las “trabajadoras del laboratorio, involucrada en tareas de manufactura”. El 3 de septiembre declarará Adriana Iudica, “empleada con tareas vinculadas a los procesos de laboratorio”.

La lista de indagatorias se cerrará el 4 de septiembre, con Eduardo Darchuk, “jefe de producción en Laboratorios Ramallo SA” quien “firmó registros de lotes y control de procesos”.

En las próximas dos semanas el Juzgado Federal N°3 en lo Criminal y Correccional de La Plata podría resolver la situación procesal de cada uno de los imputados y si continuarán detenidos mientras dura el proceso, los beneficia con prisión domiciliaria o los excarcela. También los puede desvincular del proceso por falta de mérito.

Temas Relacionados

FentaniloOMSHLB PHARMA GROUP S.A.Laboratorios Ramallo S.A.ANMATArgentinaMercado internacionalContaminación bacterianaKlebsiella pneumoniaeRalstonia pickettii

Últimas Noticias

Reglamentaron PROMESA, el procedimiento que busca agilizar los reclamos al sistema de salud

El Ministerio de Justicia publicó una resolución mediante al cual precisa cómo se llevará a cabo la implementación del Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud. Este se creó luego de un incremento del 471,79% de amparos presentados en materia sanitaria

Reglamentaron PROMESA, el procedimiento que

Cristina Kirchner saludó a la militancia que se concentró frente a su casa a tres años del intento de magnicidio

La ex presidenta que cumple con la prisión domiciliaria salió al balcón para agradecer a un grupo de militantes que se manifestaron en San José 1.111 durante este lunes

Cristina Kirchner saludó a la

El gobierno porteño inauguró un centro de salud en un edificio histórico de San Telmo

Se trata del ex patronato de infancias (Padelai). Ofrecerá atención primaria y turnos para especialidades médicas. Los funcionarios destacaron la importancia del sistema público

El gobierno porteño inauguró un

La oposición criticó el fallo del juez Maraniello que prohibió publicar audios de Karina Milei

Desde diferentes espacios reaccionaron en contra de la medida, alegando censura previa y cuestionando la falta de libertad de expresión. El magistrado otorgó una cautelar para que no se difundan los audios presuntamente grabados en Casa Rosada

La oposición criticó el fallo

Constitucionalistas advirtieron que el fallo que prohibió publicar los audios de Karina Milei vulnera la libertad de expresión

Juristas destacados pusieron en duda la constitucionalidad de la medida otorgada por el juez Alejandro Maraniello y alertaron por el riesgo de la censura previa

Constitucionalistas advirtieron que el fallo
ÚLTIMAS NOTICIAS
Reglamentaron PROMESA, el procedimiento que

Reglamentaron PROMESA, el procedimiento que busca agilizar los reclamos al sistema de salud

Un preso se fugó de un hospital de Córdoba y creen que huyó cuando su custodia tomaba un café

Desmantelaron dos depósitos de autopartes robadas en CABA y secuestraron piezas por más de $200 millones

Un simple cambio en la rutina alimentaria podría estar detrás de un mayor riesgo de fracturas

Una farmacia trucha tenía dos puestos en una feria de La Matanza: dos detenidos

INFOBAE AMÉRICA
Por fin sabemos por qué

Por fin sabemos por qué Emma Stone se afeitó la cabeza

“Los dilemas de las mujeres trabajadoras”, el libro japonés que pone sobre la mesa la crisis de identidad laboral

La dictadura de Nicolás Maduro secuestró a otros dos colaboradores de María Corina Machado en el oeste de Venezuela

Catástrofe en Sudán: un deslizamiento de tierra sepultó una aldea entera y dejó más de mil muertos

Bélgica reconocerá el Estado de Palestina durante la Asamblea General de la ONU

TELESHOW
El encuentro de Lionel Messi

El encuentro de Lionel Messi con Luca, el hijo de Mica Viciconte y Fabián Cubero: “Sueño cumplido”

Quién fue el primer eliminado del equipo de Lali Espósito en La Voz Argentina en Los Rounds

Alan Lez cantó un clásico de Queen en La Voz Argentina y conmovió a todos: “Esto va a dar vueltas en el mundo”

El emotivo homenaje de Verónica Llinás a su marido a 10 años de su muerte: “Quiero recordarte así”

La Voz Argentina estrenó Los Rounds: cómo es la dinámica que debutó en nuestro país