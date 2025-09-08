Si estás en pareja debes seguir estos dos consejos clave para construir una relación sana y feliz

Cuando se está con alguien por elección, la relación se construye desde la libertad y la madurez (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las relaciones de pareja juegan un papel central en la vida de la mayoría de las personas. No solo se trata de compartir momentos, proyectos de vida y afecto, sino también de construir un espacio emocional seguro donde cada uno pueda crecer. El impacto de una relación amorosa va más allá del plano personal, pues influye directamente en la salud mental y física. De acuerdo con el Ministerio de Salud (Minsa), mantener vínculos afectivos saludables está asociado a una mejor calidad de vida y menor incidencia de trastornos de ansiedad o depresión. Asimismo, el Seguro Social de Salud (EsSalud) resalta que las parejas que viven relaciones equilibradas presentan menor riesgo de sufrir estrés crónico, lo cual repercute positivamente en su bienestar general.

Si bien no existen fórmulas mágicas para que las parejas funcionen mejor, sí hay ciertos puntos que resultan esenciales para fomentar relaciones más sólidas y felices. Entre ellos, destacan dos consejos clave que pueden marcar una gran diferencia en la manera cómo se construye la relación: conservar la independencia personal y reconocer que la pareja debe ser una elección, no una necesidad.

Un par de consejos clave para una relación de pareja sana y feliz

El primer consejo fundamental es que ambos miembros de la pareja sigan siendo, en esencia, solteros e independientes dentro de la relación. Esto significa que cada persona conserve sus espacios individuales, sus amistades, sus vínculos familiares y sus pasatiempos personales. Una pareja no debería implicar la pérdida de la identidad ni la renuncia a lo que se disfruta en soledad. Al contrario, cuando cada integrante cultiva su propio mundo, la relación se enriquece porque ambos aportan experiencias y perspectivas nuevas.

El segundo consejo clave radica en comprender que una pareja funciona mejor cuando se basa en la elección y no en la necesidad. Estar con alguien no debería surgir de un vacío emocional o de un miedo a la soledad, sino del deseo consciente de compartir la vida con esa persona. Cuando el amor se vive como una elección libre, se eliminan las cargas de dependencia emocional y se construye un vínculo más saludable, donde el respeto y la admiración ocupan un lugar central.

Es fundamental que cada persona conserve sus espacios individuales, sus amistades, sus vínculos familiares y sus pasatiempos personales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ambos consejos, aunque sencillos, requieren de madurez emocional. Aplicarlos no significa alejarse de la pareja, sino justamente aprender a amar desde la libertad, lo cual fortalece la relación a largo plazo.

Cómo mantener la independencia estando en pareja

Mantener la independencia en una relación de pareja no es un signo de egoísmo, sino de equilibrio. Muchas veces, el error más común es creer que estar en pareja implica hacer absolutamente todo juntos. Sin embargo, respetar los espacios individuales es clave para que la relación prospere.

Algunas prácticas que ayudan a lograrlo son:

Fomentar hobbies personales: continuar con pasatiempos como leer, practicar deporte, pintar o salir con amigos.

Respetar la vida social de cada uno: entender que la pareja no es el único círculo social, sino que ambos pueden mantener amistades previas sin que esto represente una amenaza.

Tener tiempo a solas: aprender a disfrutar de la soledad fortalece la autoestima y permite estar mejor preparado para compartir momentos en pareja.

Apoyar el crecimiento individual: celebrar los logros de la otra persona, sin sentir que son una competencia.

De esta manera, se evita caer en dinámicas de dependencia excesiva y la relación se mantiene fresca, enriquecida y equilibrada.

Diferencia entre necesitar a tu pareja y compartir tu vida con ella por elección

El primer consejo es que ambos miembros de la pareja sigan siendo, en esencia, solteros e independientes dentro de la relación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las confusiones más comunes en las relaciones es la diferencia entre necesitar a la pareja y elegir compartir la vida con ella. Cuando alguien siente que necesita a su pareja para ser feliz, corre el riesgo de caer en la dependencia emocional. Esta situación puede derivar en inseguridad, celos, miedo al abandono y dinámicas poco saludables.

En cambio, cuando se está con alguien por elección, la relación se construye desde la libertad y la madurez. No se busca en la pareja llenar vacíos, sino compartir el camino de vida con una persona que enriquece la experiencia. Este enfoque promueve la confianza mutua y un vínculo más estable, porque ambos saben que están juntos no por obligación ni por miedo, sino porque realmente quieren estarlo.

La diferencia esencial está en que el amor auténtico no esclaviza ni condiciona: libera y fortalece. Al comprender esto, los miembros de la pareja pueden encontrar una base más sólida para crecer juntos.