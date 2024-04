Esto hacen las parejas sanas para que su relación dure toda la vida, según la ciencia

Encontrar pareja suele ser unas de las principales metas de vida de muchas personas (Imagen ilustrativa Infobae)

Sin duda encontrar el amor y una pareja con la cual compartir nuestra vida es uno de los mayores deseos de muchas personas; sin embargo, lo cierto es que esta puede ser una tarea mucho más difícil de lograr de lo que no han hecho creer las historias de amor de cuentos y películas.

Y es que en el mundo real existen muchos factores que influyen en este proceso de encontrar una pareja pues en las relaciones personales entran en juego deseos, personalidad, factores externos, entre otras cosas. Es por esto que la ciencia ha dedicado importantes estudios para tratar de entender cuáles son los factores que interfieren para que una relación sea sana y duradera

Es así que algunas de estas investigaciones han dado luz sobre los fundamentos que sustentan relaciones con estas características pues si bien en el pasado se concebía el matrimonio principalmente como un acuerdo social, más que como una unión basada en el amor (lo cual mantenía juntas a las parejas a través del tiempo), la concepción moderna ha evolucionado significativamente, priorizando la pasión y el amor auténtico como ejes centrales de las relaciones de pareja.

Ante este cambio en la percepción de las relaciones íntimas, surge la interrogante sobre el secreto para alcanzar una unión perdurable.

Es así que los psicólogos John y Julie Gottman, especialistas del Instituto de Investigación de las Relaciones de Pareja de Seattle, tras entrevistar a más de 3,000 parejas y monitorear a algunas por dos décadas, concluyeron que el éxito de una pareja no depende de una fórmula específica, sino de la adopción de prácticas y valores comunes que reafirman el lazo afectivo.

En este sentido sus investigaciones destacan que hay atributos consistentes en parejas que mantienen una relación larga y satisfactoria.

En resumen, las parejas que perduran en el tiempo tienden a enfocarse menos en encontrar una solución perfecta y más en desarrollar una relación fundamentada en la amistad, el respeto recíproco y el amor genuino.

Los siguientes son los factores que, de acuerdo con investigaciones, son los pilares esenciales para que las parejas puedan tener una vida juntos que sea feliz y saludable:

Reír juntos: compartir el humor y alegría en la compañía mutua es esencial, las parejas que suele tener humores similares y reírse uno con el otro, perduran más en el tiempo.

Compartir valores e intereses: aquellos con valores y creencias similares solían encontrar mayor coincidencia en sus discursos

Ser los mejores amigos: en las relaciones duraderas predominaban más las características de amistad que de amor romántico.

Sentirse cuidados y sentirse apoyados: las parejas más duraderas solían tener una sensación de que contaban con su pareja para enfrentar los momentos difíciles.

Sentirse seguros: los integrantes de estas relaciones se sentían con la confianza de expresar sus emociones sin miedo

Por su parte, cabe destacar que, contrario a lo que comúnmente se piensa, una investigación publicada en la revista de la ‘Society for Personality and Social Psychology’ revela que la cantidad de encuentros íntimos no es tan crucial como se creía anteriormente pues, aunque el contacto físico juega un papel importante, mantener relaciones íntimas una vez a la semana parece ser suficiente para preservar una relación plena y estable en parejas con lazos sólidos.