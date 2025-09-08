Perú

Mujer se desmaya frente a Dina Boluarte al recibir su título de propiedad en Palacio de Gobierno

Una ciudadana de Ayacucho se descompensó durante una ceremonia presidida por la jefa de Estado en Palacio de Gobierno. La beneficiaria fue auxiliada de inmediato y reapareció recuperada minutos después

Por Luis Paucar

Guardar
Mujer se desmayó frente Dina Boluarte en Palacio de Gobierno durante entrega de títulos de propiedad. Canal N

Una mujer se desmayó este lunes durante la ceremonia de entrega de títulos de propiedad encabezada por la presidenta Dina Boluarte en Palacio de Gobierno. El acto oficial contó con la presencia del presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, y del titular de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Durich Whittembury.

Lida Víctor Valladolid (45), originaria del distrito de Ayna (Ayacucho) del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), fue presentada como “madre, abuela y trabajadora incansable”.

El incidente ocurrió mientras la beneficiaria recibía el documento, tras una espera de 25 años. Las imágenes transmitidas por TV Perú mostraron a la presidenta auxiliando de inmediato a la beneficiaria, junto a Whittembury.

Aunque la señal evitó captar el momento exacto de la atención médica, sí enfocó los rostros preocupados de otros miembros del Gabinete. Minutos más tarde, Valladolid reapareció recuperada ante las cámaras, antes de que Boluarte retomara su discurso.

La presidenta y el ministro
La presidenta y el ministro de Vivienda, Durich Whittembury, auxiliaron rápidamente a la beneficiaria, Lida Víctor Valladolid

“A veces, cuando se han esperado muchos años, décadas, en tener algo que sea nuestro, como es la casa, las emociones pueden manifestarse de distintas maneras: desde las alegrías, como mis paisanos de Andahuaylas; las lágrimas de la señora de Ica; o la reacción de la señora que no pudo más y, por instantes, se descompensó”, expresó la mandataria.

Destacó que esas emociones reflejan la esperanza acumulada por miles de peruanos y deben ser motivo de unión. “Así es como el Gobierno responde ante miles de familias que han esperado por años una vivienda digna, un terreno, un mercado o una comisaría con propiedad formalizada”, agregó.

La presidenta informó que su gestión ha entregado 170 mil títulos de propiedad a través del sector Vivienda, y anunció una próxima entrega desde el Ministerio de Desarrollo Agrario (Midagri), dirigida a familias del ámbito rural.

“Seguiremos avanzando y caminando sin tregua hasta el 28 de julio de 2026, porque todavía hay mucho por hacer y resolver. Este gobierno está dejando una marca importante, y se puede trabajar sin actos de corrupción. Estamos sacando a aquellos que tienen las uñas largas. Quizá por eso les resultamos incómodos. Seguiremos trabajando con las manos limpias”, continuó.

La mandataria destacó que la
La mandataria destacó que la intensidad emocional del momento refleja la esperanza acumulada de muchas familias

En desarrollo.

Temas Relacionados

Dina Boluarteperu-politicaAyacuchoVRAEM

Más Noticias

“Dina Boluarte está en jaque”: peritaje fiscal desmiente a Juan José Santiváñez y confirma su voz en audio de capitán ‘Culebra’

Un peritaje del Ministerio Público confirma que la voz en una grabación de más de dos horas, registrada por el capitán Junior Izquierdo, corresponde al actual ministro de Justicia

“Dina Boluarte está en jaque”:

Este es el jugo de fruta rico en vitamina C que fortalece el sistema inmunológico y ayuda a prevenir resfriados

Esta bebida natural ofrece beneficios importantes para la salud, especialmente útiles en épocas de bajas temperaturas

Este es el jugo de

Final del Mundial de los desayunos: paso a paso para votar correctamente por el pan con chicharrón de Perú

Los usuarios podrán mostrar su apoyo a través de tres redes sociales: Instagram, TikTok y YouTube

Final del Mundial de los

El jugo de verduras que tiene efecto diurético, combate la retención de líquidos y mejora la salud renal

Se recomienda consumir esta bebida natural en ayunas o a media mañana, unas 2 a 3 veces por semana

El jugo de verduras que

Adultos mayores: los tipos de demencia más comunes a partir de los 60 años

A medida que una persona envejece, se producen cambios en el cerebro que aumentan la vulnerabilidad a enfermedades neurodegenerativas

Adultos mayores: los tipos de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“Dina Boluarte está en jaque”:

“Dina Boluarte está en jaque”: peritaje fiscal desmiente a Juan José Santiváñez y confirma su voz en audio de capitán ‘Culebra’

Ley de amnistía promulgada por Dina Boluarte “representa un retroceso”, asegura la ONU

Alimentar a Dina Boluarte ha costado más de un millón de soles en lo que va de 2025

Congreso gasta S/ 9.5 millones del dinero de todos los peruanos en seguro médico de lujo, mientras hospitales públicos colapsan

Alcalde de Ate Franco Vidal en el centro de la polémica por contratos sospechosos y falta de fiscalización

ENTRETENIMIENTO

Fito Páez en Lima: horario,

Fito Páez en Lima: horario, accesos, restricciones, recomendaciones y más para el concierto

Isabella Ladera habría regresado con Beéle, pese a románticos mensajes de Hugo García

Milena Zárate exigió a Edwin Sierra dinero, casa y una camioneta tras descubrir su infidelidad con Greissy Ortega

Alfredo Benavides revela el insólito motivo por el que Jorge Benavides lo despidió: “Perú clasificó al Mundial”

Fito Páez en Lima: Fecha de su concierto, precio de entradas y cuándo comprar con descuento

DEPORTES

Édgar González: la recurrencia con

Édgar González: la recurrencia con Paolo Guerrero, por qué Néstor Gorosito debe ser el próximo entrenador de Perú y reflexión sobre Paraguay

Fernando Gaibor quedó deslumbrado con juvenil de Alianza Lima y lo comparó con figura de PSG: “Está para trabajarlo nomás”

¿Óscar Ibáñez se va después del Perú vs Paraguay? DT dio firme respuesta tras conversar con Agustín Lozano

Alineaciones de Perú vs Paraguay: con tres sorpresivos cambios, posibles titulares para fecha 18 de las Eliminatorias 2026

A qué hora juega Ecuador vs Argentina: partido en Guayaquil por la fecha 18 de las Eliminatorias 2026