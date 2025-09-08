Mujer se desmaya frente a Dina Boluarte al recibir su título de propiedad en Palacio de Gobierno

Mujer se desmayó frente Dina Boluarte en Palacio de Gobierno durante entrega de títulos de propiedad. Canal N

Una mujer se desmayó este lunes durante la ceremonia de entrega de títulos de propiedad encabezada por la presidenta Dina Boluarte en Palacio de Gobierno. El acto oficial contó con la presencia del presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, y del titular de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Durich Whittembury.

Lida Víctor Valladolid (45), originaria del distrito de Ayna (Ayacucho) del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), fue presentada como “madre, abuela y trabajadora incansable”.

El incidente ocurrió mientras la beneficiaria recibía el documento, tras una espera de 25 años. Las imágenes transmitidas por TV Perú mostraron a la presidenta auxiliando de inmediato a la beneficiaria, junto a Whittembury.

Aunque la señal evitó captar el momento exacto de la atención médica, sí enfocó los rostros preocupados de otros miembros del Gabinete. Minutos más tarde, Valladolid reapareció recuperada ante las cámaras, antes de que Boluarte retomara su discurso.

“A veces, cuando se han esperado muchos años, décadas, en tener algo que sea nuestro, como es la casa, las emociones pueden manifestarse de distintas maneras: desde las alegrías, como mis paisanos de Andahuaylas; las lágrimas de la señora de Ica; o la reacción de la señora que no pudo más y, por instantes, se descompensó”, expresó la mandataria.

Destacó que esas emociones reflejan la esperanza acumulada por miles de peruanos y deben ser motivo de unión. “Así es como el Gobierno responde ante miles de familias que han esperado por años una vivienda digna, un terreno, un mercado o una comisaría con propiedad formalizada”, agregó.

La presidenta informó que su gestión ha entregado 170 mil títulos de propiedad a través del sector Vivienda, y anunció una próxima entrega desde el Ministerio de Desarrollo Agrario (Midagri), dirigida a familias del ámbito rural.

“Seguiremos avanzando y caminando sin tregua hasta el 28 de julio de 2026, porque todavía hay mucho por hacer y resolver. Este gobierno está dejando una marca importante, y se puede trabajar sin actos de corrupción. Estamos sacando a aquellos que tienen las uñas largas. Quizá por eso les resultamos incómodos. Seguiremos trabajando con las manos limpias”, continuó.

