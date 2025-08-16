Perú

Dos menores detenidos y un auto incautado: Ministro del Interior revela nuevos detalles de la explosión en Trujillo

Carlos Malaver negó que el atentado tuviera fines extorsivos y aseguró que se trató de una disputa entre bandas rivales

Mariana Quilca Catacora

Por Mariana Quilca Catacora

Guardar

El ministro del Interior, Carlos Malaver, confirmó que la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a tres personas presuntamente implicadas en el ataque con explosivos contra una vivienda en Trujillo. La fuerte detonación dejó como saldo siete heridos y más de 20 predios afectados.

El titular del Interior precisó que, tras el atentado, viajó a Trujillo acompañado del jefe del Estado Mayor de la PNP, general Óscar Arriola, para verificar la magnitud del ataque y coordinar las acciones pertinentes. Como parte de la respuesta, se organizaron equipos especiales de seguimiento y vigilancia que permitieron la captura de tres sospechosos, así como la incautación del vehículo utilizado para transportar los explosivos.

Ministro del Interior: dos menores
Ministro del Interior: dos menores detenidos y vehículo incautado por atentado con explosivos en Trujillo
“Habiéndose organizado equipos especiales para la verificación, seguimiento, observación de cámaras y todo al respecto, podría anunciar que hace unos momentos se ha logrado intervenir a tres implicados en dicho evento criminal, así como habiéndose incautado el vehículo partícipe o que trasladó a estos sujetos hacia la zona donde fue colocada la carga explosiva en la avenida Perú y posteriormente los trasladó a otro lugar”, declaró en RPP.

Horas antes, el general PNP Carlos Guillermo Llerena, jefe de la Policía en la región La Libertad, informó que dos de los intervenidos eran adolescentes, cuyos vínculos con el atentado aún están bajo investigación.

Carlos Malaver y el general
Carlos Malaver y el general PNP Óscar Arriola se reunieron con César Acuña

Se usó tres veces más explosivo que en el atentado al Ministerio Público

Aunque las investigaciones continúan, el ministro Malaver adelantó detalles sobre el tipo de material empleado en el ataque. Explicó que se trató de emulsionantes, un explosivo utilizado en la minería artesanal para socavones y tajos abiertos.

“Este tipo de explosivo es el utilizado para la minería filoniana. Es conocido como emulsionante. Aproximadamente se han colocado cerca de quince a veinte cartuchos, casi el triple de lo utilizado anteriormente en el establecimiento del Ministerio Público durante los primeros meses del año. Esta carga es mucho más potente que los cartuchos de dinamita comunes. Y esto, como le vuelvo a repetir, son utilizados en los socavones y en la minería a tajo abierto”, agregó.

Detienen a tres presuntos implicados en atentado con dinamita en Trujillo | Canal N

El ministro evitó dar mayores detalles sobre el perfil de los detenidos. Sin embargo, remarcó que no se trataría de un acto de extorsión, sino de una disputa entre bandas criminales por el control territorial.

La vivienda atacada pertenece a la madre de un exconvicto conocido como ‘alias Bolaños’, recientemente liberado y con presuntos vínculos con la organización criminal ‘Los Pulpos’.

Pedido de una ley de terrorismo urbano

Malaver destacó el trabajo conjunto entre la PNP y el sistema de justicia. No obstante, invocó a las autoridades a modificar la legislación vigente y aprobar una ley de terrorismo urbano, que otorgue a la Policía mayores herramientas en la lucha contra la criminalidad organizada.

Efectivos del escuadrón de emergencia
Efectivos del escuadrón de emergencia de la PNP llegaron a la zona del atentado en Trujillo

“El día de hoy nos hemos unido todos en La Libertad, y eso es muy bueno, así es como debe ser. Pero tenemos que enfrentar estos escenarios tan complicados, mejorando quizás la normatividad, aplicando nueva normatividad, para poder facilitar la labor del personal policial para poder combatir esta lacra que nos está afectando. Por ello es que pedimos la revisión de esta ley de terrorismo urbano”, sentenció.

Temas Relacionados

Atentado en TrujilloTrujilloExplosiónMinistro del InteriorCarlos MalaverTerrorismo urbanoLos pulposperu-noticias

Últimas Noticias

Oliver Sonne debuta en la Premier League 2025/26: titular inesperado contra Tottenham en primera fecha

El ‘Vikingo’ convenció al entrenador Scott Parker por su buen desempeño en la pretemporada y su rendimiento sobresaliente en el último partido amistoso contra Lazio

Oliver Sonne debuta en la

Milett Figueroa regresa a la TV peruana como villana de ‘Eres mi sangre’

La actriz regresa a la ficción nacional con un personaje que desata tensión y expectativa, justo cuando la telenovela celebra cien noches consecutivas de éxito en América Televisión

Milett Figueroa regresa a la

En solo 10 años, los peruanos han tomado tanta cerveza como para construir otro Metro de Lima: ¿En qué puesto estamos ahora en la región?

Sin embargo, el Ministerio de la Producción ha reconocido la urgencia de reunirse con su par de Economía y Finanzas para revisar una norma que está sacando del mercado a los productores artesanales de la cerveza del Perú, según la SNI

En solo 10 años, los

El peruano de las cinco identidades: el caso de Raffaello Cárpena, del pedido por su hijo en Ucrania a la placa diplomática que lo delató

Su historial revela una trayectoria de engaños que empezó en 1993 con la creación de identidades falsas, continuó con denuncias por hurto agravado en distintas regiones del país y alcanzó un punto crítico con el uso indebido de una placa oficial de la embajada de Indonesia

El peruano de las cinco

Fallan los frenos de camión, chocó con postes de Luz del Sur y generó apagón en VES

Un camión perdió el control en una avenida principal del Villa El Salvador, lo que dejó sin luz a los vecinos del sector tras derribar postes eléctricos

Fallan los frenos de camión,
ÚLTIMAS NOTICIAS
En cuatro meses, la actividad

En cuatro meses, la actividad industrial cayó 2,1% y se encuentra en el mismo nivel en que estaba hace 18 años

Milei elogió la nueva película de Francella y aseguró que es un espejo de la “oscura e hipócrita agenda de los progres caviar”

Así el tren embistió a un taxi que intentó cruzar las vías con la barrera baja: el conductor y su acompañante siguen prófugos

El dueño de HLB Pharma discutió con un periodista por la investigación del fentanilo contaminado y admitió: “Voy a terminar preso, falta poquito”

El relato del amigo de Julieta Prandi que la ayudó a escapar: “Nadie se imaginaba que estaba viviendo un calvario”

INFOBAE AMÉRICA
Taylor Swift dialoga con Shakespeare

Taylor Swift dialoga con Shakespeare y una obra clásica de la Tate Britain en su nuevo disco

Vladimir Putin aseguró que la reunión con Donald Trump fue “oportuna” y “muy útil”

Jair Bolsonaro salió de su prisión domiciliaria para someterse a nuevos exámenes médicos en un hospital de Brasilia

Elvis Presley revive en ‘Sunset Boulevard’, una colección de grabaciones que revelan su lado más íntimo

Los primeros 100 días de León XIV: un papado marcado por la serenidad y la continuidad con Francisco

TELESHOW
Cami Homs llevó a sus

Cami Homs llevó a sus hijos a conocer la nieve: “Terminé con las manos congeladas”

María Becerra y Valentina Zenere reaccionaron a su escena hot de En el barro: “Me dejaste con ganas”

El ex de Tamara Báez habló luego de la separación y apuntó contra L-Gante: “Yo decidí no seguir con la relación”

Alan Lezcano: “Mi mayor éxito es poder estar viviendo lo de La Voz con mi papá”

Cami de los Santos: “La primera publicidad que me pagaron fue para un sex shop”