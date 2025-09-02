Ministro del Interior sugiere que funcionario de la embajada indonesia fue “centrado” por su propio entorno: “Esto es sicariato”

Fuente: Canal N

El ministro del Interior, Carlos Malaver, se pronunció este martes sobre el asesinato a balazos de Leonardo Zetro Purba (40), funcionario de la Embajada de Indonesia en Perú, quien fue ultimado frente a su vivienda en el distrito limeño de Lince. Según el titular del portafolio, el crimen tiene características propias del sicariato.

“En la lectura inicial, esto es un homicidio calificado en la modalidad de sicariato, por la forma en que ha ocurrido”, afirmó durante su asistencia a una comisión del Congreso. Explicó que los impactos al diplomático, quien llevaba cinco meses viviendo en el país con su familia en el mismo edificio, fueron “directamente” a la cabeza.

“Habría que ver cuáles son las hipótesis que se están manejando en la Dirección de Homicidios de la Dirección de Investigación Criminal. No descartamos nada. Las hipótesis siempre son diversas (...) Quiero que quede claro que hay eventos criminales que no necesariamente se pueden evitar porque en estos casos hay toda una acción preparatoria, hay un reglaje para esperar el momento, la hora y el lugar propicio”, continuó.

Malaver mencionó la posible colaboración de personas cercanas al funcionario para llevar a cabo el asesinato. “Hay que tener en cuenta que para estos eventos a veces hay gente que colabora alrededor. Disculpen que utilice esta palabra: lo ‘centra’, le da la información, está saliendo, como está versificado”, dijo.

La Cancillería de Perú se pronunció por el atentado al funcionario de la Embajada. Foto: Cancillería

Posteriormente, en diálogo con periodistas que aguardaban su salida del Parlamento, el titular del portafolio reconoció la preocupación que genera este hecho en la imagen del país. “No estoy diciendo que la imagen del Perú no se pueda dañar por este asesinato. Sí, es una preocupación”, afirmó.

“La Policía de la División de Homicidios está realizando su trabajo. Tenemos el aparato tecnológico; van a estar revisando las redes sociales y el entorno familiar. A la Embajada de Indonesia se ha allanado para que se esclarezca, en la mayor verdad posible, todo”, agregó en otro momento.

Previamente, el viceministro de Relaciones Exteriores de Indonesia, Arrmanatha Nasir, informó que la presidenta Dina Boluarte prometió arrestar a los responsables del asesinato. “Ella ha estado al tanto de este incidente y le ha brindado atención personalizada. También se ha comprometido a realizar una investigación adecuada”, declaró.

En agosto pasado, Boluarte estuvo en Indonesia, donde firmó un acuerdo de asociación económica conocido como CEPA para fomentar el comercio y la inversión bilateral con su homólogo Prabowo Subianto.

El asesinato ocurre en un contexto de fortalecimiento de relaciones bilaterales entre Perú e Indonesia, tras la reciente firma del acuerdo CEPA y la visita de Boluarte a Yakarta

Panorama

El país es el sexto socio comercial de Perú en Asia, mientras Lima es el cuarto destino para los productos indonesios en América Latina y el Caribe.

El acuerdo llegó en un contexto mundial marcado por los aranceles impuestos por Estados Unidos a todas sus importaciones y cuya cifra varía dependiendo de los países. Indonesia acordó con Washington una rebaja hasta el 19 %, mientras Perú se encuentra en el 10 % mínimo aplicado por EE. UU.

Boluarte visitó previamente Japón para estrechar la cooperación y relación bilateral y donde se reunió con el emperador de Japón, Naruhito, y con el primer ministro nipón, Shigeru Ishiba, en un encuentro enfocado en las inversiones.