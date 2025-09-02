Perú

Ministro del Interior sugiere que funcionario de la embajada indonesia fue “centrado” por su propio entorno: “Esto es sicariato”

El ministro Carlos Malaver calificó el asesinato del funcionario de la Embajada de Indonesia en Lima como un homicidio en modalidad de sicariato. Además, señaló que no descarta ninguna hipótesis

Por Luis Paucar

Guardar
Fuente: Canal N

El ministro del Interior, Carlos Malaver, se pronunció este martes sobre el asesinato a balazos de Leonardo Zetro Purba (40), funcionario de la Embajada de Indonesia en Perú, quien fue ultimado frente a su vivienda en el distrito limeño de Lince. Según el titular del portafolio, el crimen tiene características propias del sicariato.

“En la lectura inicial, esto es un homicidio calificado en la modalidad de sicariato, por la forma en que ha ocurrido”, afirmó durante su asistencia a una comisión del Congreso. Explicó que los impactos al diplomático, quien llevaba cinco meses viviendo en el país con su familia en el mismo edificio, fueron “directamente” a la cabeza.

“Habría que ver cuáles son las hipótesis que se están manejando en la Dirección de Homicidios de la Dirección de Investigación Criminal. No descartamos nada. Las hipótesis siempre son diversas (...) Quiero que quede claro que hay eventos criminales que no necesariamente se pueden evitar porque en estos casos hay toda una acción preparatoria, hay un reglaje para esperar el momento, la hora y el lugar propicio”, continuó.

Malaver mencionó la posible colaboración de personas cercanas al funcionario para llevar a cabo el asesinato. “Hay que tener en cuenta que para estos eventos a veces hay gente que colabora alrededor. Disculpen que utilice esta palabra: lo ‘centra’, le da la información, está saliendo, como está versificado”, dijo.

La Cancillería de Perú
La Cancillería de Perú se pronunció por el atentado al funcionario de la Embajada. Foto: Cancillería

Posteriormente, en diálogo con periodistas que aguardaban su salida del Parlamento, el titular del portafolio reconoció la preocupación que genera este hecho en la imagen del país. “No estoy diciendo que la imagen del Perú no se pueda dañar por este asesinato. Sí, es una preocupación”, afirmó.

“La Policía de la División de Homicidios está realizando su trabajo. Tenemos el aparato tecnológico; van a estar revisando las redes sociales y el entorno familiar. A la Embajada de Indonesia se ha allanado para que se esclarezca, en la mayor verdad posible, todo”, agregó en otro momento.

Previamente, el viceministro de Relaciones Exteriores de Indonesia, Arrmanatha Nasir, informó que la presidenta Dina Boluarte prometió arrestar a los responsables del asesinato. “Ella ha estado al tanto de este incidente y le ha brindado atención personalizada. También se ha comprometido a realizar una investigación adecuada”, declaró.

En agosto pasado, Boluarte estuvo en Indonesia, donde firmó un acuerdo de asociación económica conocido como CEPA para fomentar el comercio y la inversión bilateral con su homólogo Prabowo Subianto.

El asesinato ocurre en un
El asesinato ocurre en un contexto de fortalecimiento de relaciones bilaterales entre Perú e Indonesia, tras la reciente firma del acuerdo CEPA y la visita de Boluarte a Yakarta

Panorama

El país es el sexto socio comercial de Perú en Asia, mientras Lima es el cuarto destino para los productos indonesios en América Latina y el Caribe.

El acuerdo llegó en un contexto mundial marcado por los aranceles impuestos por Estados Unidos a todas sus importaciones y cuya cifra varía dependiendo de los países. Indonesia acordó con Washington una rebaja hasta el 19 %, mientras Perú se encuentra en el 10 % mínimo aplicado por EE. UU.

Boluarte visitó previamente Japón para estrechar la cooperación y relación bilateral y donde se reunió con el emperador de Japón, Naruhito, y con el primer ministro nipón, Shigeru Ishiba, en un encuentro enfocado en las inversiones.

Temas Relacionados

Carlos Malaverperu-noticiasLince

Más Noticias

André Silva responde a rumores de favoritismo por Michelle Alexander y defiende su carrera: “Mi carrera no depende de ser familia”

El actor de ‘Luz de Luna’ afirmó tener más de 22 años de carrera actoral.

André Silva responde a rumores

Dina Boluarte anuncia reapertura de El Frontón, pero Megapenal de Ica se encuentra paralizado desde hace 5 años

Las obras del prometido centro penitenciario de Santiago permanecen paralizadas desde 2020, mientras los costos se disparan y persisten dudas sobre la viabilidad del proyecto para aliviar el hacinamiento carcelario en Perú

Dina Boluarte anuncia reapertura de

A qué hora juega Perú vs Uruguay: partido en Montevideo por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026

El plantel nacional, a cargo de Óscar Ibáñez, confía en la obtención de un resultado categórico contra Uruguay para seguir soñando con la heroica en el circuito mundialista. Conoce los horarios del choque

A qué hora juega Perú

Reimond Manco aseguró que fue mejor futbolista que Christian Cueva: “Veo mis videos y no sé cómo desperdicié mi talento”

El ‘Rei’ se pronunció sobre las comparaciones con ‘Aladino’, así como otros jugadores y exjugadores como André Carrillo, Edison Flores, ‘Chorri’ Palacios y más

Reimond Manco aseguró que fue

‘Cuto’ Guadalupe niega ser trabajador fantasma: reconoce servicios a la Municipalidad de Ate y no descarta acciones legales

Exjugador aseguró que vínculo laboral fue a través de órdenes de servicio y cumplió “a cabalidad con las funciones para las que fui contratado”

‘Cuto’ Guadalupe niega ser trabajador
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga se opone

Rafael López Aliaga se opone al penal El Frontón y plantea enviar reos peligrosos a la selva: “Ahí están las shushupes”

Denuncian nombramientos vinculados a APP en EsSalud: piden la salida de Segundo Acho

Lima Expresa tendrá la concesión de Línea Amarilla hasta 2055: Así lo ordena arbitraje que perdió la MML

Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, denuncia a Juan José Santiváñez por presunta negociación incompatible

Rafael López Aliaga revela que sus amigos le han sugerido dejar la política: “Me dicen ‘podrías estar en otra parte, descansando’”

ENTRETENIMIENTO

André Silva responde a rumores

André Silva responde a rumores de favoritismo por Michelle Alexander y defiende su carrera: “Mi carrera no depende de ser familia”

Furrey regresó a ‘Habla Good’ tras fuerte accidente y emociona a fans con su testimonio

Pamela López presenta nuevo abogado después que Rosario Sasieta dejara su defensa ad honorem

Christian Cueva regresó a Lima y vivió un emotivo reencuentro con sus hijos tras acuerdo con Pamela López

Abogado de Pamela López se pronuncia y hace aclaración sobre Christian Cueva: “No existía restricción para visitar a sus hijos”

DEPORTES

A qué hora juega Perú

A qué hora juega Perú vs Uruguay: partido en Montevideo por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026

Reimond Manco aseguró que fue mejor futbolista que Christian Cueva: “Veo mis videos y no sé cómo desperdicié mi talento”

Con el regreso de Jean Pablo Varillas, Perú presentó a sus cuatro convocados para la serie ante Portugal por Copa Davis

DT de Pumas lanzó firme mensaje sobre la salida de Piero Quispe a Australia: “Se va un poco lejos, es una decisión de él”

Claudio Pizarro, nominado como carta héroe del Bayern Múnich en FC26 junto a míticos Stefan Effenberg y Giovane Élber