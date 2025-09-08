Joven de 20 años es asesinado con 37 disparos en pleno parque de SMP

(Video: Latina Noticias)

La violencia en San Martín de Porres volvió a golpear con crudeza durante la madrugada del lunes 8 de septiembre. Un joven venezolano de apenas 20 años fue acribillado en el Parque Dalias, donde dos sicarios descargaron más de 37 balas sobre su cuerpo, en un hecho que estremeció a los vecinos y reavivó el temor por la creciente inseguridad en la zona.

Según el relato de testigos, la víctima caminaba por la calle cuando fue interceptada por dos sujetos, uno a pie y otro en motocicleta. La ejecución ocurrió pasadas las 11:30 de la noche del domingo, cuando el extranjero fumaba un cigarro y no advirtió que era seguido. Lo que vino después fue una ráfaga de disparos que terminó por dejarlo tendido en el suelo, mientras los atacantes escapaban sin cubrir sus rostros.

Pese a la magnitud del ataque, no se registró ningún intento de robo. El joven aún tenía consigo sus pertenencias, como un morral y su celular, e incluso el cigarro que fumaba continuaba encendido cuando los vecinos intentaron auxiliarlo.

Los testimonios recogidos por la Policía Nacional del Perú (PNP) señalan que el primer atacante abrió fuego desde corta distancia, impactando a la víctima en las piernas y la cintura. Cuando el joven cayó al pavimento, el cómplice que esperaba en la moto descendió y descargó otra tanda de disparos, esta vez en la parte superior del cuerpo, hasta rematarlo.

“Primero le disparó por la espalda, luego, cuando ya estaba en el suelo, lo remató en el pecho. Fueron demasiados disparos”, relató un vecino que presenció la escena. Otro testigo aseguró haber escuchado al menos 15 detonaciones en una sola ráfaga, seguidas de varios tiros adicionales.

La PNP maneja como principal hipótesis un ajuste de cuentas. La forma en que fue perpetrado el crimen, el número de disparos y la ausencia de sustracción de objetos personales refuerzan la teoría de un asesinato por encargo. El coronel Carlos Céspedes, jefe de la División de Investigación de Homicidios, informó que las cámaras de seguridad de la zona serán clave para identificar a los responsables.

El hecho mantiene en alerta a los habitantes de San Martín de Porres, quienes afirman que el distrito se ha convertido en escenario frecuente de enfrentamientos entre bandas criminales, muchas integradas por extranjeros involucrados en extorsión, sicariato y tráfico de drogas. La víctima, que hasta ahora permanece como NN en los registros oficiales, no era reconocida como residente del barrio, lo que generó mayor desconcierto entre quienes presenciaron la violenta escena.

Violencia en Lima Norte: extorsiones, ataques armados y bandas en expansión

La ola de violencia en Lima Norte no se limita a un solo distrito ni a un tipo de delito. En las últimas semanas se han reportado extorsiones contra empresarios en Los Olivos, atentados contra orquestas musicales y asesinatos selectivos vinculados a la disputa territorial de bandas peruanas y extranjeras. Según la PNP, muchas de estas organizaciones utilizan herramientas digitales para rastrear a sus víctimas, exigir pagos a través de billeteras electrónicas y mantener el control sobre zonas estratégicas.

Uno de los casos más recientes fue el ataque contra el bus de la orquesta Son del Duke en San Martín de Porres. El vehículo, estacionado frente a un hotel, recibió cuatro disparos ejecutados por un sicario en moto, generando pánico entre los músicos y obligando a la agrupación a suspender todas sus presentaciones por motivos de seguridad. El atentado, que no dejó heridos, ocurrió a pocos metros del bus de la cantante Marisol, lo que evidenció el nivel de riesgo que enfrentan incluso figuras del espectáculo.

En Puente Piedra, la situación alcanzó un nivel de mayor gravedad con el atentado de la banda ‘Los Injertos del Cono Norte’, vinculada a Erick Moreno Hernández, alias El Monstruo. Los delincuentes colocaron un explosivo en un minimarket y difundieron videos en los que se mostraban fuertemente armados, exigiendo pagos a los comerciantes bajo amenaza de nuevos ataques. Investigaciones de la PNP revelan que esta organización criminal funcionaba como una red empresarial familiar que movió más de cinco millones de soles mediante extorsiones, tráfico de armas y transferencias ilícitas, consolidando su poder en varios distritos de Lima y el Callao.