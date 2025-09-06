Perú

Bus de la orquesta Son Del Duke fue atacado a balazos en San Martín de Porres

Ningún personal de la agrupación salió herido y suspendieron sus conciertos hasta nuevo aviso

Pilar Cuya

Por Pilar Cuya

Guardar
Bus de la orquesta Son Del Duke fue atacado a balazos en San Martín de Porres

La tarde del sábado 6 de septiembre, la reconocida orquesta Son del Duke vivió un momento de terror e indignación luego de que su bus oficial fuera víctima de un atentado en el distrito de San Martín de Porres, en Lima.

Según informó la agrupación en un comunicado difundido en sus redes sociales, el vehículo recibió cuatro impactos de bala mientras permanecía estacionado en un hotel de la zona, donde los integrantes descansaban tras una jornada de conciertos.

De acuerdo con un testigo, el ataque habría sido perpetrado por un sujeto a bordo de una motocicleta, quien disparó directamente contra la unidad que transportaba a la orquesta proveniente de Chiclayo.

A pocos metros también se encontraba el bus de la cantante Marisol y la Magia del Norte, el cual no resultó afectado. Sin embargo, por precaución y ante el gran susto, tanto la artista como su equipo decidieron abandonar inmediatamente el lugar.

Sin heridos, pero con gran impacto emocional

Afortunadamente, el ataque no dejó pérdidas humanas ni heridos de gravedad. Sin embargo, el hecho ha generado un fuerte impacto emocional en los músicos, su equipo técnico y sus seguidores.

“El impacto emocional y simbólico de este acto de violencia es devastador para todos nosotros”, señala la orquesta en el pronunciamiento difundido a través de su cuenta de Instagram.

La orquesta expresó su indignación y dolor, asegurando que la violencia no puede tener cabida en un espacio cultural que busca transmitir unión y esperanza.

Son del Duke suspende presentaciones

En su comunicado, Son del Duke anunció la suspensión de todas sus presentaciones hasta nuevo aviso. La medida, aunque dolorosa, busca priorizar la seguridad de cada integrante y de quienes asisten a sus espectáculos.

“Por respeto a nuestra familia musical, al equipo técnico y a la seguridad de cada integrante, hemos tomado la dolorosa decisión de suspender todas nuestras presentaciones hasta nuevo aviso”, indicó el grupo.

Asimismo, confirmaron que están colaborando con las autoridades para esclarecer los hechos y garantizar que este acto no quede impune.

La agrupación, que celebra 12 años de trayectoria, remarcó en su mensaje que la música es un lenguaje de paz, unión y esperanza, y rechazó de manera contundente que la violencia intente manchar su trabajo artístico.

“La música es un lenguaje de paz, de unión y de esperanza. No podemos ni debemos permitir que la música siga siendo manchada por la violencia”, concluye el comunicado, firmado con la frase: Con el corazón en alto, Orquesta Son del Duke”.

Bus de la orquesta Son
Bus de la orquesta Son Del Duke fue atacado a balazos en San Martín de Porres. IG

Investigación en curso

Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre los responsables del ataque ni los motivos detrás del atentado. No obstante, el caso ya se encuentra en investigación y la orquesta ha solicitado justicia.

Mientras tanto, seguidores, colegas y amigos del grupo han expresado en redes sociales su solidaridad y respaldo en este difícil momento.

Temas Relacionados

Son Del DukeSan Martín de Porresperu-entretenimiento

Más Noticias

Magaly Medina arremete contra Gisela Valcárcel tras su regreso a la Teletón 2025: “Se portó como una diva trasnochada”

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ lanza duras críticas hacia la figura de la Teletón y recuerda el escándalo que tuvo la ‘Señito’ con América Televisión

Magaly Medina arremete contra Gisela

Ordenan la inmediata libertad del chofer que atropelló a Furrey: PJ revoca prisión preventiva

Sala de Apelaciones declara fundada apelación de Pablo Castillo Ticerán, quien abandonará el penal donde se encuentra recluido. Decisión no responde a los peritajes de parte, sino a una incorrecta argumentación del juez de primera instancia

Ordenan la inmediata libertad del

Magaly Medina saca cara por Zaca TV y destruye a los haters: “No sean mezquinos”

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ no dudo en defender a los hijos de Alfredo Benavides y tildó de mezquinos a sus detractores.

Magaly Medina saca cara por

Salio nueva lista del Bono BAE de S/500 para arrendamientos por emergencias: conoce si eres beneficiario

El beneficio económico se entregará por un plazo máximo de dos años y busca garantizar techo temporal a los afectados por lluvias

Salio nueva lista del Bono

Clima en Trujillo: el pronóstico del tiempo y las temperaturas de mañana

Trujillo se encuentra en la costa norte de Perú, a nivel del mar, lo que modera las temperaturas y mantiene una humedad relativa moderada

Clima en Trujillo: el pronóstico
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Lima Expresa tendrá la concesión

Lima Expresa tendrá la concesión de Línea Amarilla hasta 2055: Así lo ordena arbitraje que perdió la MML

Todo sobre permiso especial que autorizó el viaje de Juan José Santiváñez a la ONU: argumentos, oposición y condiciones

Juan José Santiváñez viaja a Suiza con permiso especial del Poder Judicial: juez suspendió su impedimento de salida

Rafael López Aliaga señala que aún evalúa su renuncia a la alcaldía de Lima: “Hay que ver qué voy a hacer con mi vida”

Rafael López Aliaga planea convertir la Av. Abancay en un boulevard y desviar el tráfico a mega túnel subterráneo

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina arremete contra Gisela

Magaly Medina arremete contra Gisela Valcárcel tras su regreso a la Teletón 2025: “Se portó como una diva trasnochada”

Magaly Medina saca cara por Zaca TV y destruye a los haters: “No sean mezquinos”

Elvia Abril destapa la millonaria cifra que Leslie Shaw le habría exigido para un dueto: “Pedía 45 000 soles”

Alfredo Benavides defiende a sus hijos tras críticas contra Zaca TV: “Un canal de YouTube no cuesta mucho”

Sebastián Rulli se muestra maravillado al probar la gastronomía peruana en su primera visita a Lima

DEPORTES

Campeón peruano en España: Ignacio

Campeón peruano en España: Ignacio Buse se coronó en el Challenger de Sevilla y alcanza mejor ranking de su carrera

Carlos Alcaraz vs Jannik Sinner: día, hora y canal de la final masculina del US Open 2025

Partidos de hoy, sábado 6 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

“Hagan una fila para pedirle perdón a Paolo Guerrero”: Giancarlo Granda contundente tras eliminación de Perú

Programación de semifinales y final del Mundial Femenino de Vóley 2025: partidos, horarios y canales TV