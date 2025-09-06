Bus de la orquesta Son Del Duke fue atacado a balazos en San Martín de Porres

La tarde del sábado 6 de septiembre, la reconocida orquesta Son del Duke vivió un momento de terror e indignación luego de que su bus oficial fuera víctima de un atentado en el distrito de San Martín de Porres, en Lima.

Según informó la agrupación en un comunicado difundido en sus redes sociales, el vehículo recibió cuatro impactos de bala mientras permanecía estacionado en un hotel de la zona, donde los integrantes descansaban tras una jornada de conciertos.

De acuerdo con un testigo, el ataque habría sido perpetrado por un sujeto a bordo de una motocicleta, quien disparó directamente contra la unidad que transportaba a la orquesta proveniente de Chiclayo.

A pocos metros también se encontraba el bus de la cantante Marisol y la Magia del Norte, el cual no resultó afectado. Sin embargo, por precaución y ante el gran susto, tanto la artista como su equipo decidieron abandonar inmediatamente el lugar.

Sin heridos, pero con gran impacto emocional

Afortunadamente, el ataque no dejó pérdidas humanas ni heridos de gravedad. Sin embargo, el hecho ha generado un fuerte impacto emocional en los músicos, su equipo técnico y sus seguidores.

“El impacto emocional y simbólico de este acto de violencia es devastador para todos nosotros”, señala la orquesta en el pronunciamiento difundido a través de su cuenta de Instagram.

La orquesta expresó su indignación y dolor, asegurando que la violencia no puede tener cabida en un espacio cultural que busca transmitir unión y esperanza.

Son del Duke suspende presentaciones

En su comunicado, Son del Duke anunció la suspensión de todas sus presentaciones hasta nuevo aviso. La medida, aunque dolorosa, busca priorizar la seguridad de cada integrante y de quienes asisten a sus espectáculos.

“Por respeto a nuestra familia musical, al equipo técnico y a la seguridad de cada integrante, hemos tomado la dolorosa decisión de suspender todas nuestras presentaciones hasta nuevo aviso”, indicó el grupo.

Asimismo, confirmaron que están colaborando con las autoridades para esclarecer los hechos y garantizar que este acto no quede impune.

La agrupación, que celebra 12 años de trayectoria, remarcó en su mensaje que la música es un lenguaje de paz, unión y esperanza, y rechazó de manera contundente que la violencia intente manchar su trabajo artístico.

“La música es un lenguaje de paz, de unión y de esperanza. No podemos ni debemos permitir que la música siga siendo manchada por la violencia”, concluye el comunicado, firmado con la frase: “Con el corazón en alto, Orquesta Son del Duke”.

Bus de la orquesta Son Del Duke fue atacado a balazos en San Martín de Porres. IG

Investigación en curso

Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre los responsables del ataque ni los motivos detrás del atentado. No obstante, el caso ya se encuentra en investigación y la orquesta ha solicitado justicia.

Mientras tanto, seguidores, colegas y amigos del grupo han expresado en redes sociales su solidaridad y respaldo en este difícil momento.