Magaly Medina cuestiona a Pamela López por pensión de 64 mil soles para Cristian Cueva: “Ni que ganara como Messi”

Magaly Medina sobre pedido de Pamela López a Christian Cueva: “Sesenta y cuatro mil soles es todo su sueldo”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

En la reciente edición de Magaly TV, La Firme emitida este miércoles 3 de septiembre de 2025, la periodista Magaly Medina volvió a tocar uno de los temas más comentados de las últimas semanas: la disputa legal entre Pamela López y Christian Cueva por la pensión de alimentos de sus hijos.

La conductora no dudó en calificar de “desorbitante” la suma de 64 mil soles mensuales que la expareja del futbolista estaría solicitando como manutención.

“¡Guau! ¡Sesenta mil soles mensuales! Pero, ¿qué? Ni que Cueva ganara un superdinero en Ecuador. Porque él, su carrera, ella misma lo ha reconocido, está de capa caída, ¿no? Sesenta y cuatro mil soles mensuales. Bueno, actualmente le está dando doce mil soles”, comentó con ironía la popular ‘urraca’ al abrir el debate.

“Una pensión desorbitante”: Magaly Medina critica solicitud de Pamela López a Cristian Cueva. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Medina recalcó que los 12 mil soles que el jugador entrega actualmente ya representan un esfuerzo significativo, considerando que gran parte de ese dinero está destinado a la educación de los tres hijos.

“Ella dice que mucho de esto se va en colegios. Okey, pero sesenta y cuatro mil. Yo creo que ese más bien es todo su sueldo que él recibe allá en Ecuador. O hasta menos, de repente. Dicen que uno de los jugadores mejor rankeados en el Emelec gana entre diez mil y quince mil dólares mensuales. Supongamos que él gane quince mil, no le va a alcanzar pues sesenta y cuatro mil, tendría que prestarse plata”, agregó la conductora.

En medio de su análisis, Magaly también cuestionó los argumentos de la expareja de Cueva y recordó que no se puede exigir una pensión que sobrepase la verdadera capacidad económica del demandado.

“Una pensión desorbitante”: Magaly Medina critica solicitud de Pamela López a Cristian Cueva. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

“Claro, que tú puedes pedir el cielo, ¿no? Pero es el juzgado el que va a decidir de acuerdo a los gastos y a lo que gana la persona cuánto es lo que te va a dar. Pero claro, más de doce definitivamente tiene que darle si quiere que sus hijos por lo menos estén bien cuidados”, expresó.

La propia Pamela López intentó explicar ante las cámaras el motivo por el que su exabogada, Rosario Sasieta, habría solicitado una cifra tan alta.

“Finalmente, como ya se expuso, yo percibo —bueno, mis hijos perciben, porque no soy yo, es para mis hijos— doce mil soles, de los cuales solamente se puede hacer uso de cuatro mil, porque ocho mil van para el colegio. Entre esos cuatro mil tengo que pagar mi mantenimiento, servicios, alimentación, recreación, salud, vestimenta, extras y más”, detalló.

“Una pensión desorbitante”: Magaly Medina critica solicitud de Pamela López a Cristian Cueva. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Magaly tomó esa declaración como un punto de partida para reflexionar sobre el nivel de vida al que los hijos de Cueva ya están acostumbrados.

“Son chicos que estaban acostumbrados a un cierto nivel de vida, ¿no? Tendría que cambiarles de colegio, ponerlos en un colegio más barato. No creo que él quiera hacer eso, porque finalmente a tus hijos no solo tienes que proclamar y decir: ‘Yo amo a mis hijos, yo soy buen papá’, sino que tienes que demostrarlo también. Y creo que él los acostumbró a ese nivel de vida y no tienen por qué bajar”, manifestó la conductora.

No obstante, la periodista volvió a recalcar que 64 mil soles es una cifra que ningún juez concedería bajo las circunstancias actuales. “Me parece un pedido exagerado. Yo creo que ningún juez le va a conceder tanto dinero. Estamos hablando de Cristian Cueva, no de Lionel Messi ni de Cristiano Ronaldo. Cueva ya tiene la carrera, pero ha desperdiciado muchísimo de su vida, ya todos sabemos cómo”, sentenció.

“Una pensión desorbitante”: Magaly Medina critica solicitud de Pamela López a Cristian Cueva. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme