Perú

Reimond Manco vs Paco Bazán: Acusaciones, mensajes directos y su fuerte enfrentamiento entre las polémicas figuras

El exfutbolista arremetió contra el conductor tras las declaraciones ofensivas emitidas en su pódcast, calificándolo de “animal televisivo” y señalando que suele cambiar de opinión según su conveniencia.

Ana Morocho

Por Ana Morocho

Guardar
Reimond Manco y Paco Bazán protagonizan enfrentamiento. Magaly TV La Firme

El enfrentamiento entre Reimond Manco y Paco Bazán viene causando revuelo en las redes sociales y reacciones en diferentes figuras del espectáculos, luego de una serie de intercambios verbales y acusaciones públicas. El exfutbolista, conocido como el ‘exjotita’, respondió sin filtro a los comentarios y descalificaciones realizadas por el conductor durante su pódcast, abriendo una nueva etapa de confrontación en la escena deportiva y mediática.

La controversia inició cuando Reimond Manco manifestó que no aceptaría sentarse en el pódcast de Paco Bazán, argumentando que prefería no compartir espacio con alguien a quien tildó de hipócrita. Estas declaraciones provocaron la reacción inmediata del conductor, quien, en su programa ‘Ni loco, ni santo’, emitió comentarios despectivos y ofensivos hacia el exjugador. “Cuando le estreché la mano por ser educado, la próxima, lo orino, paso a su costado, levanto la pata y lo orino, como lo que es, cualquier cosa”, fueron las fuertes palabras del conductor de TV.

Reimond Manco y su enfrentamiento
Reimond Manco y su enfrentamiento con Paco Bazán. Los duros comentarios que se han lanzado.

Este tipo de declaraciones no pasaron desapercibidas para Manco, quien eligió las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’ para emitir su respuesta. El exfutbolista adoptó un tono crítico y lanzó comentarios dirigidos a la personalidad mediática de Bazán.

“Pero si es un show, entonces no te piques amigo, yo no te he insultado. Si te dolió, échate cremita para que no te duela tanto. Antes de señalar a los demás, hay que señalarse uno mismo. Sobre todo él que se come problemas ajenos siempre”, respondió Manco.

Reimond repasó momentos previos del conflicto, recordando un episodio anterior con el futbolista Christian Cueva, que, según sus palabras, fue resuelto entre ambos sin intervención de terceros. Sin embargo, Manco enfatizó que Bazán decidió involucrarse de manera innecesaria.

Reimond Manco dice que problemas
Reimond Manco dice que problemas con Christian Cueva quedaron atrás.

“Yo tuve un entredicho con Cueva, que ya pasó, me respondió y ahí quedó. Pero yo no sé qué Paco es súper Paco, o Batman Paco, porque se metió. Sacó un reportaje en su programa y el problema es lo que dijo después”, relató el exjugador.

¿Animal televisivo?

Reimond Manco criticó el estilo de Bazán, acusándolo de valerse del conflicto y la controversia para mantenerse vigente en los medios de comunicación. Para Manco, Bazán tiene predilección por involucrarse en polémicas ajenas. “Siempre le gusta estar metido en la cochinadita, comiéndose problemas ajenos porque creo que es de lo único que puede sobrevivir. Porque después de otra cosa, ¿de qué puede hablar el señor?”, señaló.

Asimismo, respondió a Paco, quien indicó que es un ‘animal de televisivo’ y Manco no está preparado para ello, pues no está preparado para que lo critiquen. “Este negocio es para ‘animales de televisión’, este negocio es para los que no son frágiles, no es para cristales. Acá te sientas y tienes que soportar. Así como tú dices cosas, también te dicen cosas y la familia que está contigo no puede ser una excusa, porque de eso comen. (Ellos) tendrán que fajarse también y aguantarse, porque es lo que hay”, fueron las palabras de Bazán.

Paco Bazán es presa de
Paco Bazán es presa de críticas por desafortunadas palabras.

La respuesta de Manco no se hizo esperar. “Él que se hace llamar animal televisivo, se la doy, es un animal televiso por todo lo que dice. Se peleaba y hablaba pestes de Cueva, ahora lo defiende. Hablaba mal de Leao Butrón; ahora también lo defiende”, sostuvo el exfutbolista.

El exjugador insinuó reiteradamente que Bazán adopta posturas contradictorias y actúa según conveniencia, denunciando que suele criticar a personas públicamente para luego cambiar de opinión cuando esas mismas personas responden o interactúan con él. “Creo que él está acostumbrado a hablar mal de las personas, después cuando lo llaman, lo ‘parchan’ creo y ya después habla bien. Creo que voy a tener llamarlo para que hable bien de mí”, ironizó el ‘exjotita’.

Magaly Medina critica la actitud de Paco Bazán

La periodista Magaly Medina criticó públicamente al conductor Paco Bazán luego de una serie de declaraciones desafortunadas en su programa, en las que Bazán se autodefinió como “animal del streaming” o “animal televisivo”, usando frases ofensivas contra Reimond Manco.

Durante la emisión de “Magaly TV La Firme” en ATV, Medina calificó como “asquerosos” los comentarios del exarquero, especialmente cuando afirmó que levantaría la pata para orinar a Manco. “Tiene unas expresiones groseras que no quiero volver a repetir, habla como si fuera él mismo un perro. Hasta mis perros tienen mejores modales”, manifestó la periodista ante su audiencia.

Magaly Medina se burla de Paco Bazán tras llamarse 'animal del streaming'. Magaly TV La Firme

En el análisis de la polémica, Medina destacó la incongruencia de la postura de Bazán al proclamarse “animal del streaming”, sugiriendo que muestra fragilidad cuando es cuestionado. “Se ha desubicado el muchacho, se cree un animal del streaming, sí eres un animal, pero si escuchas esas expresiones, solo se queda en animal”, señaló la conductora entre risas. Además, lo acusó de actuar como “llorón”, al recordar que se incomoda cuando recibe críticas similares, pese a justificar la hostilidad en el medio.

Magaly también acusó a Bazán de “sobón” y poco valiente, rememorando episodios en los que mostró un trato condescendiente hacia figuras como Jefferson Farfán y Christian Cueva luego de haberlos criticado. Para la periodista, Bazán no actúa con la firmeza que predica y carece del manejo emocional necesario para enfrentar el medio digital y televisivo. “En animal lo dejamos mejor”, concluyó Medina con ironía.

Magaly Medina se burla de
Magaly Medina se burla de Paco Bazán tras llamarse 'animal del streaming'

Temas Relacionados

Reimond MancoPaco Bazánperu-entretenimiento

Más Noticias

Joven peruano de 300 kilos logró ser trasladado de San Juan de Lurigancho al Hospital Dos de Mayo

El Ministerio de Salud activó un operativo especial para atender a Luis Montenegro, de 33 años, cuyo caso generó gran repercusión pública

Joven peruano de 300 kilos

Indignación por agresión a mujer con problemas mentales: Jóvenes se grabaron burlándose del ataque en Chepén

El video captado por los agresores muestran a uno de ellos jalando del cabello a la mujer en situación de calle, mientras ella rompe en llanto y ellos se ríen de manera cruel

Indignación por agresión a mujer

Fonavi 2025: Reintegro 4 para herederos empieza este lunes 8 de septiembre

Según cronograma. La nueva devolución del Fonavi se sigue pagando en septiembre. Ahora le toca a los familiares de fonavistas, que deberán acreditarse primero en el Banco de la Nación

Fonavi 2025: Reintegro 4 para

Senamhi anuncia fenómeno climático en la costa hasta el 12 de setiembre: Lluvia, neblina y bajas temperaturas afectarán estas regiones

El Senamhi emitió un aviso meteorológico que advierte sobre condiciones adversas en la costa norte y centro del país, desde Piura hasta Áncash

Senamhi anuncia fenómeno climático

Alerta por esmaltes riesgosos prohibidos en Europa: TPO y DMTA causarían cáncer e infertilidad

Indecopi advirtió sobre los componentes que han sido prohibidos en Europa. Estos suelen estar presentes en esmaltes semipermanentes

Alerta por esmaltes riesgosos prohibidos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Lima Expresa tendrá la concesión

Lima Expresa tendrá la concesión de Línea Amarilla hasta 2055: Así lo ordena arbitraje que perdió la MML

Todo sobre permiso especial que autorizó el viaje de Juan José Santiváñez a la ONU: argumentos, oposición y condiciones

Juan José Santiváñez viaja a Suiza con permiso especial del Poder Judicial: juez suspendió su impedimento de salida

Rafael López Aliaga señala que aún evalúa su renuncia a la alcaldía de Lima: “Hay que ver qué voy a hacer con mi vida”

Rafael López Aliaga planea convertir la Av. Abancay en un boulevard y desviar el tráfico a mega túnel subterráneo

ENTRETENIMIENTO

Alfredo Benavides celebra éxito de

Alfredo Benavides celebra éxito de sus hijos en Zaca TV, pero admite: “Quería que Giacomo sea diplomático”

Hermanos Yaipén celebra 25 años sin Grupo 5 en la lista de invitados: “Se la pierden, no están convocados”

Giacomo Bocchio lanza críticas contra el chifa del ‘Cholo Mena’ e influencer iOA le responde: “Yo se los dije”

Reynaldo Arenas confiesa que ya piensa en el retiro tras una vida dedicada al arte y la cultura : “El cuerpo te avisa”

Jazmín Pinedo y Jesús Neyra se reencuentran en entrevista y tienen particular reacción: “Te me haces conocido”

DEPORTES

“Hagan una fila para pedirle

“Hagan una fila para pedirle perdón a Paolo Guerrero”: Giancarlo Granda contundente tras eliminación de Perú

Programación de semifinales y final del Mundial Femenino de Vóley 2025: partidos, horarios y canales TV

Jean Ferrari hizo duro análisis tras la eliminación de Perú en Eliminatorias 2026 y puso en duda continuidad de Óscar Ibáñez

Partidos de hoy, sábado 6 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Se reveló que referente de la selección peruana le pidió a Agustín Lozano la continuidad de Óscar Ibáñez tras eliminación en Eliminatorias 2026