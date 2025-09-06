Reimond Manco vs Paco Bazán: Acusaciones, mensajes directos y su fuerte enfrentamiento entre las polémicas figuras

Reimond Manco y Paco Bazán protagonizan enfrentamiento. Magaly TV La Firme

El enfrentamiento entre Reimond Manco y Paco Bazán viene causando revuelo en las redes sociales y reacciones en diferentes figuras del espectáculos, luego de una serie de intercambios verbales y acusaciones públicas. El exfutbolista, conocido como el ‘exjotita’, respondió sin filtro a los comentarios y descalificaciones realizadas por el conductor durante su pódcast, abriendo una nueva etapa de confrontación en la escena deportiva y mediática.

La controversia inició cuando Reimond Manco manifestó que no aceptaría sentarse en el pódcast de Paco Bazán, argumentando que prefería no compartir espacio con alguien a quien tildó de hipócrita. Estas declaraciones provocaron la reacción inmediata del conductor, quien, en su programa ‘Ni loco, ni santo’, emitió comentarios despectivos y ofensivos hacia el exjugador. “Cuando le estreché la mano por ser educado, la próxima, lo orino, paso a su costado, levanto la pata y lo orino, como lo que es, cualquier cosa”, fueron las fuertes palabras del conductor de TV.

Reimond Manco y su enfrentamiento con Paco Bazán. Los duros comentarios que se han lanzado.

Este tipo de declaraciones no pasaron desapercibidas para Manco, quien eligió las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’ para emitir su respuesta. El exfutbolista adoptó un tono crítico y lanzó comentarios dirigidos a la personalidad mediática de Bazán.

“Pero si es un show, entonces no te piques amigo, yo no te he insultado. Si te dolió, échate cremita para que no te duela tanto. Antes de señalar a los demás, hay que señalarse uno mismo. Sobre todo él que se come problemas ajenos siempre”, respondió Manco.

Reimond repasó momentos previos del conflicto, recordando un episodio anterior con el futbolista Christian Cueva, que, según sus palabras, fue resuelto entre ambos sin intervención de terceros. Sin embargo, Manco enfatizó que Bazán decidió involucrarse de manera innecesaria.

Reimond Manco dice que problemas con Christian Cueva quedaron atrás.

“Yo tuve un entredicho con Cueva, que ya pasó, me respondió y ahí quedó. Pero yo no sé qué Paco es súper Paco, o Batman Paco, porque se metió. Sacó un reportaje en su programa y el problema es lo que dijo después”, relató el exjugador.

¿Animal televisivo?

Reimond Manco criticó el estilo de Bazán, acusándolo de valerse del conflicto y la controversia para mantenerse vigente en los medios de comunicación. Para Manco, Bazán tiene predilección por involucrarse en polémicas ajenas. “Siempre le gusta estar metido en la cochinadita, comiéndose problemas ajenos porque creo que es de lo único que puede sobrevivir. Porque después de otra cosa, ¿de qué puede hablar el señor?”, señaló.

Asimismo, respondió a Paco, quien indicó que es un ‘animal de televisivo’ y Manco no está preparado para ello, pues no está preparado para que lo critiquen. “Este negocio es para ‘animales de televisión’, este negocio es para los que no son frágiles, no es para cristales. Acá te sientas y tienes que soportar. Así como tú dices cosas, también te dicen cosas y la familia que está contigo no puede ser una excusa, porque de eso comen. (Ellos) tendrán que fajarse también y aguantarse, porque es lo que hay”, fueron las palabras de Bazán.

Paco Bazán es presa de críticas por desafortunadas palabras.

La respuesta de Manco no se hizo esperar. “Él que se hace llamar animal televisivo, se la doy, es un animal televiso por todo lo que dice. Se peleaba y hablaba pestes de Cueva, ahora lo defiende. Hablaba mal de Leao Butrón; ahora también lo defiende”, sostuvo el exfutbolista.

El exjugador insinuó reiteradamente que Bazán adopta posturas contradictorias y actúa según conveniencia, denunciando que suele criticar a personas públicamente para luego cambiar de opinión cuando esas mismas personas responden o interactúan con él. “Creo que él está acostumbrado a hablar mal de las personas, después cuando lo llaman, lo ‘parchan’ creo y ya después habla bien. Creo que voy a tener llamarlo para que hable bien de mí”, ironizó el ‘exjotita’.

Magaly Medina critica la actitud de Paco Bazán

La periodista Magaly Medina criticó públicamente al conductor Paco Bazán luego de una serie de declaraciones desafortunadas en su programa, en las que Bazán se autodefinió como “animal del streaming” o “animal televisivo”, usando frases ofensivas contra Reimond Manco.

Durante la emisión de “Magaly TV La Firme” en ATV, Medina calificó como “asquerosos” los comentarios del exarquero, especialmente cuando afirmó que levantaría la pata para orinar a Manco. “Tiene unas expresiones groseras que no quiero volver a repetir, habla como si fuera él mismo un perro. Hasta mis perros tienen mejores modales”, manifestó la periodista ante su audiencia.

Magaly Medina se burla de Paco Bazán tras llamarse 'animal del streaming'. Magaly TV La Firme

En el análisis de la polémica, Medina destacó la incongruencia de la postura de Bazán al proclamarse “animal del streaming”, sugiriendo que muestra fragilidad cuando es cuestionado. “Se ha desubicado el muchacho, se cree un animal del streaming, sí eres un animal, pero si escuchas esas expresiones, solo se queda en animal”, señaló la conductora entre risas. Además, lo acusó de actuar como “llorón”, al recordar que se incomoda cuando recibe críticas similares, pese a justificar la hostilidad en el medio.

Magaly también acusó a Bazán de “sobón” y poco valiente, rememorando episodios en los que mostró un trato condescendiente hacia figuras como Jefferson Farfán y Christian Cueva luego de haberlos criticado. Para la periodista, Bazán no actúa con la firmeza que predica y carece del manejo emocional necesario para enfrentar el medio digital y televisivo. “En animal lo dejamos mejor”, concluyó Medina con ironía.

Magaly Medina se burla de Paco Bazán tras llamarse 'animal del streaming'