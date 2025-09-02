Perú Deportes

Reimond Manco aseguró que fue mejor futbolista que Christian Cueva: “Veo mis videos y no sé cómo desperdicié mi talento”

El ‘Rei’ se pronunció sobre las comparaciones con ‘Aladino’, así como otros jugadores y exjugadores como André Carrillo, Edison Flores, ‘Chorri’ Palacios y más

Joaquín Parra

Por Joaquín Parra

El 'Rei' habló de las comparaciones con 'Aladino' y otros jugadores y exjugadores. (Video: Habla Chino)

Desde que Reimond Manco decidió colgar los chimpunes para dedicarse a ser comentarista deportivo, ha recibido elogios, pero también críticas por su opinión directa de diversos temas. Con Christian Cueva fue con quien más cruce de palabras ha tenido, aunque el ‘Rei’ ha enfatizado que solo habla de asuntos deportivos. Justamente, el exvolante fue comparado con ‘Aladino’ y aseguró que fue mejor futbolista.

Durante una entrevista para el programa ‘Habla Chino’, el ex’jotita’ escuchó los nombres de varios exjugadores y jugadores en actividad, y expresó su opinión. Primero salió el nombre de Paolo Maldonado y dijo lo siguiente: “El tío Paolo era bravo. Me gustaba y lo seguía mucho en su juego. Incluso jugábamos en la misma posición, pero creo que estoy un pelín arriba”.

En relación con Jairo Concha, jugador al que conoce personalmente, Manco resaltó las virtudes personales y futbolísticas del mediocampista de Universitario de Deportes, aunque marcó distancia respecto a la comparación directa con su propio rendimiento. “Jairo es un jugador que a mí me gusta mucho. Es un chico con el que me he podido encontrar y es una gran persona. Es muy tranquilo y un buen ser humano. Pero como (yo) como exfutbolista, me gustaba más cómo jugaba yo”, declaró.

Para el caso de Edison Flores, las diferencias de posición determinaron la óptica de Reimond, quien reconoció el peso de la trayectoria y las estadísticas del ‘Orejas’. “Un poco más complicada la comparación porque somos de diferentes posiciones. Él es un poco más atacante o más extremo, yo soy un poco más enganche. Voy a hacer la fácil: creo que por carrera, trayectoria y goles, creo que Edison”, precisó.

Jairo Concha y Edison Flores
Jairo Concha y Edison Flores juegan juntos en Universitario. - créditos: Liga 1

La admiración de Reimond Manco por Roberto ‘Chorri’ Palacios aflora cuando recuerda su infancia siguiendo la carrera del emblemático volante: “Al ‘Chorri’ lo gocé casi toda mi infancia, yo era su hincha. ¿Quién no se va a acordar de los ‘Chorrigolazos’? Yo creo que por respeto y admiración, creo que el ‘Chorri’”, afirmó a Infobae, subrayando la influencia de Palacios en el imaginario colectivo del fútbol peruano.

Al referirse a André Carrillo, Manco Albarracín dividió la comparación en dos etapas clave del desarrollo profesional de ambos. “Ahí voy a partir en dos momentos: hasta los 23 años fui mejor. Después de eso hasta la actualidad, fue mejor André Carrillo”, acotó.

Reimond Manco tuvo un corto
Reimond Manco tuvo un corto paso por la selección peruana adulta. - créditos: Difusión

Reimond Manco responde a comparaciones con Jefferson Farfán y Christian Cueva

El nombre de Jefferson Farfán aparece de forma recurrente en discusiones sobre los mejores futbolistas del Perú. Reimond Manco respondió a este paralelo con claridad, estableciendo el lugar de la ‘Foquita’ en la historia reciente: “Para mí Jefferson Farfán está dentro del top 3 de mejores jugadores de la historia del fútbol peruano. Yo creo que incluso es una falta de respeto comparar a Jefferson con otro jugador, por la trayectoria, por los goles. Por lo que es Jefferson, Paolo, Claudio, que están a la altura de lo que en su momento fueron Cubillas, Sotil. Yo creo que son jugadores emblemáticos del Perú, incluido el ‘Loco’ Vargas porque no extendió ese momento, pero lo que logró fue importantísimo”.

El 'Rei' se pronunció por las comparaciones que hacen Jefferson Farfán y Roberto Guizasola en su programa de YouTube, y midió su nivel con el de André Carrillo y Christian Cueva. (Video: A la cama con el Rei)

En el caso de Christian Cueva, el exfutbolista se permitió comparar sus propios mejores años con los del actual volante de Emelec. “¿En su prime? Con toda la humildad del mundo, y cada uno en su prime, creo que yo fui mejor. Evidentemente, Christian tuvo mejor carrera, sobre todo con la selección, marcó un antes y un después; y es de los mejores ‘10′ de la selección de los últimos tiempos”.

“¿Cada uno en su ‘prime’? Es feo hablar de uno, pero yo veo los videos, yo jugaba y no logro entender cómo pude desperdiciar tanto talento”, reflexionó.

Durante la entrevista también bromeó sobre una posible vinculación con Universitario al señalar: “¿En la ‘U’? No, yo no iba a ir a la universidad (risas)”.

Temas Relacionados

Reimond MancoChristian CuevaSelección peruanaperu-deportes

