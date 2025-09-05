Magaly Medina se burla de Paco Bazán tras calificarse ‘animal del streaming’ y rechaza expresiones contra Reimond Manco: “Llorón”

Magaly Medina se burla de Paco Bazán tras llamarse 'animal del streaming'. Magaly TV La Firme

Magaly Medina cuestionó enérgicamente la actitud de Paco Bazán por tener comentarios desafortunados contra Reimond Manco, llamándolo ‘caga**’, que la próxima vez que lo ve ‘levantará la pata’ para orinarlo, entre otras expresiones. Durante su programa en ATV, la periodista se dirigió a la audiencia para rechazar la actitud de Bazán y lo acusó de perder el sentido de la mesura.

“Tiene unas expresiones groseras que no quiero volver a repetir, habla como si fuera él mismo un perro al decir: ‘Voy a levantar la pata y te voy a orinar’. Qué asquerosa me parece esa expresión, él se trata como si fuera un perro, hasta mis perros tienen mejores modales”, manifestó la conductora.

En las críticas contra Manco, Bazán se calificó a sí mismo como un “animal del streaming” e insinuó que quienes participan en dicho formato deben soportar ataques y críticas, algo que Medina consideró una postura equivocada. La periodista reconoció que el conductor mostró una actitud desubicada, manifestando que se atribuye un rol que no le corresponde. “Se ha desubicado el muchacho, se cree en animal del streaming, sí eres un animal, pero si escuchas esas expresiones, solo se queda en animal”, afirmó Medina entre risas.

¿Llorón?

Además, Magaly Medina tachó de incongruente la posición adoptada por Bazán frente a sus propias afirmaciones. Argumentó que el conductor suele mostrarse vulnerable cuando es objeto de críticas similares. “Parece que no practica lo que predica, porque eso de animales televisivos que tienes que aguantar, defenderte en esta jungla de cemento en la que vivimos, él no tiene que darle consejo a otros, porque tiene que aplicarlo él, si él es un llorón. Cada vez que hemos llamado cumbiambera a su saliente, venía a lloriquear a mi productor y a todo el mundo. Lloriquea por todos los rincones del canal. ¿Ese es animal televisivo?, ¿qué tipo de animal es?, un puddle. ¿Dónde está su aguante? No pues”, cuestionó la periodista entre risas.

Paco Bazán y Magaly Medina enfrentados. (Captura: Magaly TV La Firme)

Lo llama ‘sobón’

Magaly también rememoró incidentes anteriores en los que Bazán habría mostrado una conducta condescendiente, a la vez que criticaba a otras celebridades deportivas como Jefferson Farfán y Christian Cueva. La presentadora recordó que el conductor pasó de cuestionar a ambos deportistas a expresarles apoyo, lo que en su opinión pone en duda la integridad de Bazán como figura pública.

“Y todavía dice: “Esto no es para frágiles, la familia tiene que aguantarse porque come de esto”. Qué frases tan desatinadas, qué falta de elegancia, qué falta de caballerosidad y de hombría. Todo porque hoy en día le ha dicho Manco que se ha vuelto un sobón de Farfán y de Cueva. Todo porque los dos lo llamaron para parcharlo. No, eso no es valiente. Si tú te vas a hacer como un conejito, te vas a hacer chiquito cada vez que uno de estos atorrantes te llaman, te parchan y ya a partir de ahí ya no, todo es maravilloso“, acotó la periodista, resaltando que el conductor debe ser consecuente con lo que dice, y no ser ‘sobón’.

“No puedes achicopalarte todito. Animal televisivo se refiere a la bravura, la valentía con la que se enfrenta el día a día en la televisión, pero tú todavía estás en pijama, estás todavía uff, todavía te falta muchísimo. Hay que aprender a controlar esas emociones, hay que aprender a controlar la ira porque él no la puede controlar, no tiene un manejo emocional necesario. Ahora es un animal del stream. Ahora se inventó eso”, acotó. “En animal lo dejamos mejor”, remató entre risas

Magaly Medina se burla de Paco Bazán tras llamarse 'animal del streaming'