Perú

Magaly Medina se burla de Paco Bazán tras calificarse ‘animal del streaming’ y rechaza expresiones contra Reimond Manco: “Llorón”

La periodista de espectáculos cuestionó duramente la actitud del exarquero luego de que lanzara fuertes frases contra Manco y se autodefiniera como “animal del streaming” durante un enfrentamiento.

Ana Morocho

Por Ana Morocho

Guardar
Magaly Medina se burla de Paco Bazán tras llamarse 'animal del streaming'. Magaly TV La Firme

Magaly Medina cuestionó enérgicamente la actitud de Paco Bazán por tener comentarios desafortunados contra Reimond Manco, llamándolo ‘caga**’, que la próxima vez que lo ve ‘levantará la pata’ para orinarlo, entre otras expresiones. Durante su programa en ATV, la periodista se dirigió a la audiencia para rechazar la actitud de Bazán y lo acusó de perder el sentido de la mesura.

Tiene unas expresiones groseras que no quiero volver a repetir, habla como si fuera él mismo un perro al decir: ‘Voy a levantar la pata y te voy a orinar’. Qué asquerosa me parece esa expresión, él se trata como si fuera un perro, hasta mis perros tienen mejores modales”, manifestó la conductora.

En las críticas contra Manco, Bazán se calificó a sí mismo como un “animal del streaming” e insinuó que quienes participan en dicho formato deben soportar ataques y críticas, algo que Medina consideró una postura equivocada. La periodista reconoció que el conductor mostró una actitud desubicada, manifestando que se atribuye un rol que no le corresponde. “Se ha desubicado el muchacho, se cree en animal del streaming, sí eres un animal, pero si escuchas esas expresiones, solo se queda en animal”, afirmó Medina entre risas.

¿Llorón?

Además, Magaly Medina tachó de incongruente la posición adoptada por Bazán frente a sus propias afirmaciones. Argumentó que el conductor suele mostrarse vulnerable cuando es objeto de críticas similares. “Parece que no practica lo que predica, porque eso de animales televisivos que tienes que aguantar, defenderte en esta jungla de cemento en la que vivimos, él no tiene que darle consejo a otros, porque tiene que aplicarlo él, si él es un llorón. Cada vez que hemos llamado cumbiambera a su saliente, venía a lloriquear a mi productor y a todo el mundo. Lloriquea por todos los rincones del canal. ¿Ese es animal televisivo?, ¿qué tipo de animal es?, un puddle. ¿Dónde está su aguante? No pues”, cuestionó la periodista entre risas.

Paco Bazán y Magaly Medina
Paco Bazán y Magaly Medina enfrentados. (Captura: Magaly TV La Firme)

Lo llama ‘sobón’

Magaly también rememoró incidentes anteriores en los que Bazán habría mostrado una conducta condescendiente, a la vez que criticaba a otras celebridades deportivas como Jefferson Farfán y Christian Cueva. La presentadora recordó que el conductor pasó de cuestionar a ambos deportistas a expresarles apoyo, lo que en su opinión pone en duda la integridad de Bazán como figura pública.

“Y todavía dice: “Esto no es para frágiles, la familia tiene que aguantarse porque come de esto”. Qué frases tan desatinadas, qué falta de elegancia, qué falta de caballerosidad y de hombría. Todo porque hoy en día le ha dicho Manco que se ha vuelto un sobón de Farfán y de Cueva. Todo porque los dos lo llamaron para parcharlo. No, eso no es valiente. Si tú te vas a hacer como un conejito, te vas a hacer chiquito cada vez que uno de estos atorrantes te llaman, te parchan y ya a partir de ahí ya no, todo es maravilloso“, acotó la periodista, resaltando que el conductor debe ser consecuente con lo que dice, y no ser ‘sobón’.

No puedes achicopalarte todito. Animal televisivo se refiere a la bravura, la valentía con la que se enfrenta el día a día en la televisión, pero tú todavía estás en pijama, estás todavía uff, todavía te falta muchísimo. Hay que aprender a controlar esas emociones, hay que aprender a controlar la ira porque él no la puede controlar, no tiene un manejo emocional necesario. Ahora es un animal del stream. Ahora se inventó eso”, acotó. “En animal lo dejamos mejor”, remató entre risas

Magaly Medina se burla de
Magaly Medina se burla de Paco Bazán tras llamarse 'animal del streaming'

Temas Relacionados

Magaly MedinaPaco Bazánperu-entretenimientoReimond Manco

Más Noticias

Resultados del Gana Diario: todos los números ganador del pozo millonario jueves 4 de septiembre de 2025

Gana Diario lleva a cabo un sorteo diario a las 20:30 horas. Descubra si fue el afortunado ganador del premio mayor

Resultados del Gana Diario: todos

Betssy Chávez permanece internada: Hoy se decidiría si vuelve a prisión preventiva por el golpe de Estado

Audiencia se realizará al mediodía, pero será virtual a pesar del riesgo de fuga de la expremier. Fiscalía advierte que Chávez intentó huir a la Embajada de México cuando supo que el golpe fracasó

Betssy Chávez permanece internada: Hoy

Perú: cotización de apertura del dólar hoy 5 de septiembre de USD a PEN

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Perú: cotización de apertura del

Santoral del 5 de septiembre: quién fue Beata Madre Teresa de Calcuta

Cada una de las personas reconocidas como santos o beatos tienen asignada una fecha en el calendario para ser recordados

Santoral del 5 de septiembre:

Atentado en Trujillo: PNP detuvo a tres sospechosos que habrían dejado explosivo en vivienda de Las Quintanas

Las autoridades informaron que los detenidos confesaron haber sido reclutados por un presunto extorsionador y que la vivienda afectada pertenece a un empresario minero de Pataz

Atentado en Trujillo: PNP detuvo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Betssy Chávez permanece internada: Hoy

Betssy Chávez permanece internada: Hoy se decidiría si vuelve a prisión preventiva por el golpe de Estado

Rafael López Aliaga planea convertir la Av. Abancay en un boulevard y desviar el tráfico a mega túnel subterráneo

“Betssy Chávez no estaba en peligro extremo, pero sí había ambiente de hostilidad en el penal”, sostuvo la directora de APRODEH

Phillip Butters denuncia que Rafael López Aliaga paga trolls y lo amenaza: “Si hablo, se acaba su candidatura”

Harvey Colchado expone las amenazas que recibe: balas en su casa, seguimiento a sus hijos y mensajes como “vas a llorar sangre”

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina sobre el rejuvenechip

Magaly Medina sobre el rejuvenechip de Christian Cueva: “Eso incentiva la libido, ¿qué va a hacer sin pareja en Ecuador?”

Local de Tony Rosado en Piura fue atacado a balazos en plena noche: “Fueron más de 6 disparos”

Vanessa Pumarica fulmina a Christian Cueva por su distanciamiento con Pamela Franco: “Si quería alejarnos, lo logró”

Guillermo Dávila responde a Magaly Medina tras ser llamado ‘patético’: “Todos me decían que tenga cuidado”

Magaly Medina cuestiona a Pamela López por pensión de 64 mil soles para Cristian Cueva: “Ni que ganara como Messi”

DEPORTES

Jean Ferrari hizo duro análisis

Jean Ferrari hizo duro análisis tras la eliminación de Perú en Eliminatorias 2026 y puso en duda continuidad de Óscar Ibáñez

Directivo de Universitario explicó por qué Angélica Aquino no aceptó oferta y aseguró que Fernanda Tomé “no estaba en el radar”

Juan Pablo Varillas se pone a punto en Argentina: alcanzó las semifinales del M25 de Mar del Plata

El mensaje de José Carlos Fernández tras la confirmación del Alianza Lima vs U. de Chile: “A cerrar ese círculo”

Oficial: Alianza Lima jugará con U. de Chile los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025