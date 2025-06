Paco Bazán revela detalles de su encuentro con Jefferson Farfán y recuerda ‘amistad’ con Magaly Medina: “Me dijo cosas duras”

Paco Bazán explica su respeto por Magaly Medina: “No soy su enemigo”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

En una reciente entrevista brindada por Paco Bazán, el exfutbolista abrió su corazón y compartió detalles inéditos sobre sus relaciones personales y profesionales. El exdeportista y comunicador no tuvo reparos en hablar sobre la vez que se reunió con Jefferson Farfán, la relación que mantiene con Magaly Medina y su vínculo con la conductora Susana Alvarado.

Además, reveló lo que significó para él esa famosa conversación con el delantero peruano, que causó gran revuelo en su momento. En primer lugar, Paco no negó su encuentro con Farfán, un acontecimiento que, según él, estuvo lleno de tensiones que no todos entendieron.

“Me contactaron del equipo de Farfán y me dijeron ‘oye, vente, hemos hablado de ti y queremos conversar contigo’. Me citaron en La Planicie y fui a la casa de Jefferson con el carrito viejito de mi padre”, relató Bazán para ‘Café con la Chévez’, mientras recordaba con precisión la casa en la que se llevó a cabo el encuentro. Aunque la reunión se celebró en una propiedad lujosa, el conductor aclaró que la cita no fue tan formal como muchos pensaron.

Paco Bazán defiende a Jefferson Farfán

“Entré, saludé y al llegar donde Jefferson, se puso de pie y literal me dijo ‘salta pa’ atrás, por fin te tengo en mi cancha’, me abrazó y se echó a reír”, explicó, indicando que no existía una animosidad entre ambos, sino que todo estaba dentro del contexto de la televisión y el espectáculo.

El exfutbolista añadió que, a pesar de lo vivido, siempre hubo un entendimiento claro entre ellos sobre el contexto de la situación: “Entiendo que mucha gente piense que fue una reunión para limar asperezas, pero no había nada que limar. Todo había sido dentro del marco del espectáculo”, mencionó al medio citado.

Paco Bazán habla de su amistad con Magaly Medina

Sobre su relación con Magaly Medina, Paco Bazán se mostró sincero y reveló su profundo respeto hacia la periodista. “Yo sí siento que Magaly genuinamente se puede haber molestado conmigo, pero yo no he entrado en conflicto con Magaly. Tengo por Magaly un respeto genuino”, comentó, aclarando que, a pesar de las diferencias, su aprecio por ella sigue siendo fuerte.

En cuanto a los duros comentarios que le han dirigido, el exfutbolista destacó que los mismos no provienen directamente de Magaly, sino de su faceta más crítica, el “animal televisivo” que forma parte de su personaje en televisión.

“Las cosas que me ha dicho, que han sido duras, me las ha dicho el ‘animal televisivo’, no Magaly. Me las ha dicho la fiera, no la fierita”, explicó. Para Bazán, esta distinción es importante, ya que no siente que haya un problema personal con la periodista, sino que las tensiones surgieron más por los roles que ambos juegan en la pantalla.

Magaly Medina asegura que Paco Bazán “perdió el norte” desde que sale con Susana Alvarado: “Está en un torbellino de desubicación”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Su amor por Susana Alvarado

Otro punto relevante que Paco tocó durante la entrevista fue su relación con Susana Alvarado. “Luz y música” fueron las palabras de Bazán al referirse a ella, una respuesta que dejó claro el cariño y respeto que siente por la conductora. Durante la conversación, Paco confesó que siempre hubo una admiración por parte de Susana, algo que no pasó desapercibido por él.

“No uno, los dos. Cuando ella iba a Nueva Q, yo casualmente iba al baño, pasaba para verla y entraba a la cabina a saludarla”, relató, detallando cómo comenzó su relación con ella, que con el tiempo se fue convirtiendo en algo más personal. Para él, nunca se trató de intereses comerciales, sino de sentimientos genuinos que surgieron entre ellos. “Yo creo que los motivos míos nunca fueron comerciales, han sido puros, han sido reales”, afirmó.

Paco Bazán expresa su deseo de volver a ser padre. Revista 24.7