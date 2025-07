Reimond Manco explotó contra ‘Enfocados’ por constante comparación con sus invitados: “Carrillo fue mejor, pero con Cueva hay empate”

El 'Rei' se pronunció por las comparaciones que hacen Jefferson Farfán y Roberto Guizasola en su programa de YouTube, y midió su nivel con el de André Carrillo y Christian Cueva. (Video: A la cama con el Rei)

Reimond Manco, exfutbolista peruano con largo recorrido en el fútbol local e internacional, hizo pública su incomodidad frente a las constantes comparaciones que surgen en el programa de YouTube, ‘Enfocados’, conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. A través de su propio canal digital, el ‘Rei’ decidió romper el silencio sobre los recurrentes debates donde su nombre aparece, criticando además el formato y el enfoque del programa.

“Hay un programa que ustedes saben cuál es y no lo voy a nombrar porque no me interesa, porque después dicen que uno se cuelga y eso, como si uno necesitara de ese tipo de programas para colgarse… Pero qué raro que siempre todos los jugadores que van, los comparan conmigo”, señaló en primera instancia. La constante referencia a su figura le resulta llamativa y, según expresó, no tiene el interés de depender de ese espacio para posicionarse, aunque advirtió que en algún momento podría responder con sus propias anécdotas.

El ex’jotita’ también se refirió a las habituales comparaciones entre futbolistas y la percepción sobre quién fue mejor dentro del campo de juego. “Hay muchos jugadores que dicen que son mejor que yo. A ver, edúquense. Está quién ha tenido mejor carrera y quién ha jugado mejor. La mejor carrera es los equipos donde has jugado, los títulos que has logrado, y quién ha jugado mejor que yo, es ahí, en el rectángulo, en el verde. ¿Quién ha sido mejor en el verde? Eso deberían ponerse a pensar, porque hay muchos que dicen que han sido mejor que yo. Y como digo, ‘para llegar a este nivel tienen que nacer de nuevo’. Se ve que no han visto cómo jugaba”.

Reimond Manco en un partido con PSV Eindhoven en 2008. - créditos: Difusión

Reimond Manco marcó distancia al evaluar a los invitados del programa, identificando únicamente a André Carrillo y a Christian Cueva como futbolistas de su nivel. “De los que se han sentado ahí, Carrillo puedo decir que ha sido mejor que yo y con Cueva empate. Pero los demás, no seas malo. No me agrando, pero ya estoy cansado de que siempre quieran a uno minimizarlo. Con un ojo tapado jugaba mejor”.

En particular, dirigió su crítica a Cristian Benavente y a otros que han sido parte del programa, insistiendo que “una cosa es la carrera que se respeta y que tiene valor, pero otra cosa es en el verde”. Recordó el caso específico del mediocampista hispano-peruano al señalar: “El ‘Chaval’ Benavente… todavía le preguntaron quién es mejor. Volteó y dijo ‘quién’. ¡No seas malo! Así (se tapa un ojo) con mi apellido manco, y cojo. ¡No seas malo! O sea, tú eres un jugador inflado por la prensa, nunca fuiste titular en un equipo, acá en Perú la pasabas lesionado. Entonces, decir que eres mejor, no”.

A pesar de las polémicas, Manco Albarracín reconoció la carrera y el talento de algunos colegas y cerró el tema manifestando que acepta la superioridad de Carrillo y que, con Cueva, considera que están en igualdad de condiciones en cuanto a nivel futbolístico. Pero sobre el resto de invitados, fueron reiterados sus cuestionamientos: “De ahí no voy a decir nombres, hay varios que han dicho ‘yo soy mejor’. ¿En el verde? Dudo mucho”.

Reimond Manco sobre su retiro del fútbol

Reimond Manco anunció su retiro definitivo del fútbol profesional, cerrando una carrera que inició desde que era niño. “Oficialmente anuncio mi retiro del fútbol profesional. Agradecerle al fútbol por cambiarme la vida, porque gracias al fútbol pude hacer muchas cosas. Ya no me van a volver a ver jugando Liga 1 ni Liga 2”, afirmó Manco, quien recordó los años difíciles de su infancia y el esfuerzo de sus padres para apoyarlo, además de todos los equipos por los que pasó a lo largo de su trayectoria.

Sobre su nueva etapa, el ex’jotita’ señaló: “Hoy ya desde mi canal empezamos desde cero. Así como me gusta empezar a mí desde abajo, con pocos suscriptores pero con muchas ganas, con mucho esfuerzo”. Destacó que la transición no fue complicada gracias al respaldo recibido de personas cercanas y explicó que ahora dedicará su tiempo al periodismo deportivo y la creación de contenido.

A sus 34 años, el jugador peruano decidió colgar los botines de forma definitiva. (Reimond Manco)