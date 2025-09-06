Perú

MEF designa nuevo jefe ONP, luego de promulgar reglamento de pensiones: Entra Gastón Remy Llacsa

La Oficina de Normalización Previsional ha vuelto a cambiar de cabeza al mando. Wilder Antonio Bringas Usquiano dejó el cargo

Edwin Montesinos Nolasco

Por Edwin Montesinos Nolasco

Guardar
Gastón Remy Llacsa llega justo
Gastón Remy Llacsa llega justo para implementar los cambios que plantea el nuevo reglamento de pensiones. - Crédito Difusión

Cambios en el Estado. Justo luego de promulgar el reglamento de la reforma de pensiones, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha designado un nuevo jefe de la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

Como se recuerda, en febrero de este año se había puesto a Wilder Antonio Bringas Usquiano como jefe de esta entidad, y ahora, tras casi siete meses en el cargo, se ha aceptado su renuncia.

En su reemplazo, ahora entra a Gastón Roger Remy Llacsa como jefe de la ONP. Esta designación se da justo luego de el MEF publicará finalmente, tras dos meses de vencer el plazo, el reglamento de la Ley de Modernización del Sistema Previsional.

Gastón Remy Llacsa es el
Gastón Remy Llacsa es el nuevo jefe de la ONP. - Crédito Peruweek

¿Quién es Gastón Remy Llacsa?

La Resolución Suprema N° 027-2025-EF, ha resuelto en su artículo 1, el “designar al señor Gastón Roger Remy Llacsa como Jefe de la Oficina de Normalización Previsional – ONP".

Gastón Remy Llacsa es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y Magister Artis en Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid. También es miembro del Colegio Abogados de Lima

Hasta hace poco, a fines de mayo salió, Remy Llacsa estuvo como director ejecutivo de la Unidad Ejecutora 011, Carpeta Fiscal Electrónica y como responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones “Unidad Ejecutora N° 011, Carpeta Fiscal Electrónica”, del Ministerio Público.

La designación viene luego de
La designación viene luego de promulgarse el reglamento de la reforma de pensiones. - Crédito Andina

Sin embargo, su paso por el Estado ha sido numeroso. En sus años de servicio ha ejercido puestos en entidades gubernamentales, tales como los siguientes:

  • Gerente general de la Oficina de Normalización Previsional,
  • Secretario general del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
  • Director general de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
  • Director general de Seguridad Democrática del Ministerio del Interior
  • Jefe de la Oficina General Gestión de Recursos Humanos en el Ministerio de Salud
  • Jefe de la Oficina General Gestión de Recursos Humanos en el Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables
  • Gerente central de Asesoría Jurídica de EsSalud
  • Jefe de Bienestar Social y Administración de Personal de la Municipalidad de Lima Metropolitana. 

De igual manera, es asesor legal del Despacho Ministerial de Trabajo y Promoción del Empleo y de los despachos viceministeriales de Trabajo, Gestión Pedagógica y Gobernanza Territorial de los ministerios de Trabajo y Promoción del Empleo, Educación y Presidencia del Consejo de Ministros. 

La Oficina de Normalización Previsional
La Oficina de Normalización Previsional (ONP) es una institución fundamental en el sistema de pensiones del Perú, encargada de administrar el régimen previsional público.

Con respecto a sus conocimientos, también cuenta con especializaciones en gobernabilidad y gerencia política por la Pontificia Universidad Católica del Perú, George Washington University y la Corporación Andina de Fomento; gestión de la calidad, negociación avanzada y resolución de conflictos, gestión de recursos humanos, así como en planeamiento estratégico y mejora de procesos por CENTRUM, Escuela de Negocios de la PUCP. También culminó el programa de PEspecialización en Innovación Pública dictado por la Escuela Nacional de Administración Pública de Servir

Sin afiliación política

Como se puede comprobar, el funcionario actualmente, según el portal del Jurado Nacional de Elecciones, no tiene afiliación política. Sin embargo, anteriormente sí se le ha enlazado al partido Alianza Para el Progreso.

En 2023, Infobae Perú, informó que Remy estaba mencionado en un informe de Contraloría y habría entrado al Ministerio de Salud a lado de militantes del partido de César Acuña.

Temas Relacionados

ONPMEFPensionesSistema de Pensionesperu-economia

Más Noticias

Escolar fue reportada como desaparecida desde hace cuatro días en Comas: Madre denuncia inacción de las autoridades

Betzabet Izquierdo, estudiante de 14 años, fue vista por última vez el 2 de septiembre al dirigirse a clases. Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad no han permitido visualizar con claridad

Escolar fue reportada como desaparecida

Dina Boluarte autoriza viaje de Juan José Santiváñez a Suiza pese a impedimento de salida del país

Gobierno reta abiertamente una resolución judicial. La Corte Suprema dictó en junio la medida contra el hoy ministro de Justicia debido al peligro de fuga

Dina Boluarte autoriza viaje de

Cómo ahorrar en combustible en Lima: estos son los grifos con los precios más bajos de gasolina y diésel

Aquí está la lista de los precios más baratos de los combustibles y también los más caros en la ciudad peruana

Cómo ahorrar en combustible en

Beca 18-2026 del Pronabec comienza inscripciones este 8 de septiembre: conoce los requisitos y los detalles de la postulación

Los postulantes elegidos podrán estudiar en universidades o institutos con una cobertura integral que abarca gastos de admisión, matrícula, pensiones, nivelación académica, obtención de grado o título, alimentación, hospedaje y transporte local

Beca 18-2026 del Pronabec comienza

Minuto a minuto del Mundial de Desayunos de Ibai Llanos: Perú y Chile disputan el Clásico del Pacífico gastronómico en semifinales

El conteo se encuentra muy parejo. En Instagram, ambos países registran un 50% de apoyo, mientras que en TikTok y YouTube Shorts la nación inca toma la delantera con millones de votos y likes

Minuto a minuto del Mundial
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dina Boluarte autoriza viaje de

Dina Boluarte autoriza viaje de Juan José Santiváñez a Suiza pese a impedimento de salida del país

Rafael López Aliaga señala que aún evalúa su renuncia a la alcaldía de Lima: “Hay que ver qué voy a hacer con mi vida”

Material para tren Lima-Chosica está “viejito, pero todavía sirve”: Carlos Bruce respalda proyecto de Rafael López Aliaga

Rafael López Aliaga planea convertir la Av. Abancay en un boulevard y desviar el tráfico a mega túnel subterráneo

Trujillo: Lanzan un huevo a la cabeza del alcalde Wilmer Sánchez tras su conferencia sobre el ataque con explosivos

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina cuestiona a Pamela

Magaly Medina cuestiona a Pamela López por pensión de 64 mil soles para Cristian Cueva: “Ni que ganara como Messi”

Guillermo Dávila responde a Magaly Medina tras ser llamado ‘patético’: “Todos me decían que tenga cuidado”

Vanessa Pumarica fulmina a Christian Cueva por su distanciamiento con Pamela Franco: “Si quería alejarnos, lo logró”

Local de Tony Rosado en Piura fue atacado a balazos en plena noche: “Fueron más de 6 disparos”

Magaly Medina sobre el rejuvenechip de Christian Cueva: “Eso incentiva la libido, ¿qué va a hacer sin pareja en Ecuador?”

DEPORTES

Resultados de semifinales del Mundial

Resultados de semifinales del Mundial Femenino de Vóley 2025: estos son los finalistas

¿Perú se queda sin DT? Agustín Lozano se arrepintió y tomaría drástica decisión con el futuro de Óscar Ibáñez tras ser goleado por Uruguay

Néstor Gorosito, Rodrigo Ureña y Renzo Garcés duramente sancionados tras Alianza Lima vs Universitario: las fechas de suspensión que recibieron

“Alex Valera, no nos abandones, necesitamos de ti”: el eufórico pedido de Alan Diez al delantero tras eliminación de Perú

La desoladora reacción de Luis Advíncula tras quedar fuera del Mundial 2026 con Perú