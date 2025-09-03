Perú

Corte de luz en Arequipa hasta el 6 de septiembre: Seal suspenderá su servicio en estas zonas

La empresa eléctrica ejecutará trabajos de mantenimiento y reforzamiento de redes en distintos distritos de la región arequipeña. Seal exhortó a la población a tomar precauciones

Analí Espinoza

Por Analí Espinoza

Guardar
Seal anuncia suspensión de su
Seal anuncia suspensión de su servicio en varias zonas de Arequipa | Foto: SEAL

La Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal) informó que realizará cortes programados del servicio eléctrico en diversas zonas de la región Arequipa entre el jueves 4 y el sábado 6 de septiembre de 2025. Estas interrupciones se deben a trabajos de mantenimiento y mejoras en la red de distribución con el objetivo de garantizar un servicio seguro y continuo.

Jueves 4 de septiembre

Ese día, de 08:00 a 14:00 horas, se interrumpirá el suministro eléctrico en el Circuito Gloria desde BC - 200127, debido al cambio de transformadores de distribución SED 1485 y SED 5243.

Las zonas afectadas corresponden al distrito de Sachaca, en las urbanizaciones:

  • El Palacio I Etapa
  • Fernandini
  • Los Huertos de Sachaca

Las subestaciones de distribución involucradas son: 2791, 3532, 1824, 5243, 1485, 1359, 4296, 4348, 4697, 4906, 2101, 3365 y 5188.

Viernes 5 de septiembre

Seal anuncia suspensión de su
Seal anuncia suspensión de su servicio en varias zonas de Arequipa | Foto: SEAL

Ese día se realizarán dos cortes en distintos puntos de la región:

  1. Circuito Chala desde REC - 560242
    1. Hora: 07:30 a 15:30 horas
    2. Motivo: Subsanación de deficiencias del Proc. 014-2022
    3. Zonas afectadas:
      1. Urbanización Sacaco (distrito de Bella Unión)
      2. Urbanizaciones de Lomas: Costa Azul, Cruce Lomas, Los Jazmines y Puerto Lomas
    4. Subestaciones involucradas: 9688, 9655, 9882, 9993, 9627, 9569, 9659, 9626, 9864, 9863, 9412, 9635, 9806, 9566, 9654, 9624, 9567, 9349, 9827, 9847 y 9846.
  2. Circuito Lara desde BC - 041002
    1. Hora: 08:00 a 13:00 horas
    2. Motivo: Modificación de armado en las EMT N°06444 y 13894 para PERUMIN
    3. Zona afectada: Urbanización Vegal I, en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero
    4. Subestaciones involucradas: 1369, 4044, 3701, 1880, 4682, 2375, 5180, 5272, 5037, 5397, 5396, 5395, 5398 y 5399.

Sábado 6 de septiembre

Finalmente, el sábado se ha programado un corte de 08:00 a 10:00 horas en el Circuito Sacos del Sur desde BC - 040502, debido a la puesta en servicio del sistema de utilización de la empresa Michell y Cía. S.A.

Las zonas afectadas, en el distrito de Arequipa, son:

  • Campiña Dorada
  • Juventud Ferroviaria
  • Pablo VI
  • San Jerónimo

Las subestaciones de distribución involucradas son: 1284, 1823, 5890, 5298, 5889 y 3467.

Recomendaciones a los usuarios

Seal pidió comprensión a los usuarios por las molestias que estas interrupciones puedan generar y recomendó tomar las precauciones necesarias: desconectar los aparatos eléctricos sensibles, prever el uso de equipos de emergencia y organizar con anticipación las actividades en hogares y comercios de las zonas afectadas.

La empresa recordó que estos cortes programados son parte de un plan integral de mejoras en la infraestructura eléctrica de Arequipa, orientado a reducir fallas y garantizar un suministro seguro y estable para la población.

¿Cómo contactarse con Seal?

La empresa distribuidora de energía en Arequipa y otras provincias del sur, cuenta con diversos canales de atención para emergencias, consultas y trámites comerciales. Los usuarios pueden elegir entre llamadas telefónicas, WhatsApp, correo electrónico y plataformas digitales.

Para emergencias o problemas del servicio

Si presentas cortes de energía, fallas en el suministro o cualquier emergencia:

  • Teléfono (24 horas): 054-381188
  • WhatsApp: +51 932 731 299

Para trámites comerciales o consultas

Para temas relacionados con contratos, facturación u otros servicios:

  • Teléfono: 054-381388
  • Facebook Messenger: Mensajes directos en la página oficial de SEAL
  • Oficina Virtual: app.seal.com.pe
  • Aplicativo móvil: Disponible para dispositivos Android e iOS

Para reclamos

Los usuarios también pueden presentar reclamos formales enviando un correo a:

  • Correo electrónico: reclamos@seal.com.pe(Se recomienda incluir los datos completos del titular del servicio y detallar el motivo del reclamo).

Temas Relacionados

corte de luzArequipaSealperu-noticias

Más Noticias

Estos son los 9 tipos de vulva, según la forma de los labios vaginales

En la vida real cada vulva es única como lo es el rostro de cada mujer. Cada vulva tiene las mismas partes, pero es diferente una de otra en forma, tamaño y color

Estos son los 9 tipos

Melatonina, magnesio o valeriana: cuál es la mejor alternativa cuando tienes problemas para dormir

El insomnio y otros trastornos del sueño son una causa importante de fatiga, bajo rendimiento y problemas de concentración

Melatonina, magnesio o valeriana: cuál

Estas son las enfermedades que se pueden prevenir al hacer ejercicio de manera regular

La inactividad física está considerada como uno de los principales factores de riesgo de muerte prematura

Estas son las enfermedades que

Qué significa soñar con personas fallecidas y verlas con vida en los sueños

Cuando personas fallecidas aparecen con vida en los sueños, el significado puede ir más allá de la mera nostalgia. Este tipo de sueños tiene varias interpretaciones según la perspectiva psicológica

Qué significa soñar con personas

¿Cuál es la diferencia entre derrame cerebral e infarto cerebral?

Mientras el infarto cerebral representa aproximadamente el 80% de los casos, el derrame cerebral es menos frecuente pero más mortal si no se atiende rápidamente

¿Cuál es la diferencia entre
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Eliane Karp afronta pedido de

Eliane Karp afronta pedido de 16 años de cárcel por el caso Ecoteva, pero sigue prófuga en el extranjero

Betssy Chávez podría volver a prisión preventiva: TC ordena que el PJ vuelva a evaluar pedido de prolongación

Carlos Álvarez asegura que su confrontación con el ministro de Justicia, Juan José Santivañez, es un ‘sketch político’

Congresistas celebran decisión del TC que libera a Betssy Chávez y reclaman libertad para Pedro Castillo

Alejandro Toledo recibe segunda condena por el caso Ecoteva: ¿puede salir en libertad por razones humanitarias?

ENTRETENIMIENTO

Orquesta Candela sigue los pasos

Orquesta Candela sigue los pasos de Grupo 5 y apunta a la internacionalización: “Queremos un Billboard”

Shakira anuncia tercera fecha en Perú tras exitoso sold out: cuándo inicia la venta de entradas y más detalles del concierto

Pamela López presenta nuevo abogado después que Rosario Sasieta dejara su defensa ad honorem

Shakira en Lima: Regreso de colombia genera expectativa por un invitado sorpresa en el cierre de su gira

Mark Vito Villanella y Leslie Echevarría viven su primer viaje familiar a Estados Unidos: “Para conocer a mis suegritos”

DEPORTES

A qué hora juega Brasil

A qué hora juega Brasil vs Chile: partido en Río de Janeiro por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026

A qué hora juega Colombia vs Bolivia en Perú: partido en Barranquilla por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026

Reimond Manco respondió a Sergio Peña con indirecta a Jefferson Farfán: “Le diste un ejemplo a muchos”

Universitario quiso fichar a Paola Rivera, pero su DT la descartó por inesperado motivo: “No íbamos a traer una armadora para que sea suplente”

Resultados de cuartos de final del Mundial Femenino de Vóley 2025: estos son los semifinalistas del torneo