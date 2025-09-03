Corte de luz en Arequipa hasta el 6 de septiembre: Seal suspenderá su servicio en estas zonas

La Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal) informó que realizará cortes programados del servicio eléctrico en diversas zonas de la región Arequipa entre el jueves 4 y el sábado 6 de septiembre de 2025. Estas interrupciones se deben a trabajos de mantenimiento y mejoras en la red de distribución con el objetivo de garantizar un servicio seguro y continuo.
Jueves 4 de septiembre
Ese día, de 08:00 a 14:00 horas, se interrumpirá el suministro eléctrico en el Circuito Gloria desde BC - 200127, debido al cambio de transformadores de distribución SED 1485 y SED 5243.
Las zonas afectadas corresponden al distrito de Sachaca, en las urbanizaciones:
- El Palacio I Etapa
- Fernandini
- Los Huertos de Sachaca
Las subestaciones de distribución involucradas son: 2791, 3532, 1824, 5243, 1485, 1359, 4296, 4348, 4697, 4906, 2101, 3365 y 5188.
Viernes 5 de septiembre
Ese día se realizarán dos cortes en distintos puntos de la región:
- Circuito Chala desde REC - 560242
- Hora: 07:30 a 15:30 horas
- Motivo: Subsanación de deficiencias del Proc. 014-2022
- Zonas afectadas:
- Urbanización Sacaco (distrito de Bella Unión)
- Urbanizaciones de Lomas: Costa Azul, Cruce Lomas, Los Jazmines y Puerto Lomas
- Subestaciones involucradas: 9688, 9655, 9882, 9993, 9627, 9569, 9659, 9626, 9864, 9863, 9412, 9635, 9806, 9566, 9654, 9624, 9567, 9349, 9827, 9847 y 9846.
- Circuito Lara desde BC - 041002
- Hora: 08:00 a 13:00 horas
- Motivo: Modificación de armado en las EMT N°06444 y 13894 para PERUMIN
- Zona afectada: Urbanización Vegal I, en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero
- Subestaciones involucradas: 1369, 4044, 3701, 1880, 4682, 2375, 5180, 5272, 5037, 5397, 5396, 5395, 5398 y 5399.
Sábado 6 de septiembre
Finalmente, el sábado se ha programado un corte de 08:00 a 10:00 horas en el Circuito Sacos del Sur desde BC - 040502, debido a la puesta en servicio del sistema de utilización de la empresa Michell y Cía. S.A.
Las zonas afectadas, en el distrito de Arequipa, son:
- Campiña Dorada
- Juventud Ferroviaria
- Pablo VI
- San Jerónimo
Las subestaciones de distribución involucradas son: 1284, 1823, 5890, 5298, 5889 y 3467.
Recomendaciones a los usuarios
Seal pidió comprensión a los usuarios por las molestias que estas interrupciones puedan generar y recomendó tomar las precauciones necesarias: desconectar los aparatos eléctricos sensibles, prever el uso de equipos de emergencia y organizar con anticipación las actividades en hogares y comercios de las zonas afectadas.
La empresa recordó que estos cortes programados son parte de un plan integral de mejoras en la infraestructura eléctrica de Arequipa, orientado a reducir fallas y garantizar un suministro seguro y estable para la población.
¿Cómo contactarse con Seal?
La empresa distribuidora de energía en Arequipa y otras provincias del sur, cuenta con diversos canales de atención para emergencias, consultas y trámites comerciales. Los usuarios pueden elegir entre llamadas telefónicas, WhatsApp, correo electrónico y plataformas digitales.
Para emergencias o problemas del servicio
Si presentas cortes de energía, fallas en el suministro o cualquier emergencia:
- Teléfono (24 horas): 054-381188
- WhatsApp: +51 932 731 299
Para trámites comerciales o consultas
Para temas relacionados con contratos, facturación u otros servicios:
- Teléfono: 054-381388
- Facebook Messenger: Mensajes directos en la página oficial de SEAL
- Oficina Virtual: app.seal.com.pe
- Aplicativo móvil: Disponible para dispositivos Android e iOS
Para reclamos
Los usuarios también pueden presentar reclamos formales enviando un correo a:
- Correo electrónico: reclamos@seal.com.pe(Se recomienda incluir los datos completos del titular del servicio y detallar el motivo del reclamo).