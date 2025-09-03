Corte de luz en Arequipa hasta el 6 de septiembre: Seal suspenderá su servicio en estas zonas

Seal anuncia suspensión de su servicio en varias zonas de Arequipa | Foto: SEAL

La Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal) informó que realizará cortes programados del servicio eléctrico en diversas zonas de la región Arequipa entre el jueves 4 y el sábado 6 de septiembre de 2025. Estas interrupciones se deben a trabajos de mantenimiento y mejoras en la red de distribución con el objetivo de garantizar un servicio seguro y continuo.

Jueves 4 de septiembre

Ese día, de 08:00 a 14:00 horas, se interrumpirá el suministro eléctrico en el Circuito Gloria desde BC - 200127, debido al cambio de transformadores de distribución SED 1485 y SED 5243.

Las zonas afectadas corresponden al distrito de Sachaca, en las urbanizaciones:

El Palacio I Etapa

Fernandini

Los Huertos de Sachaca

Las subestaciones de distribución involucradas son: 2791, 3532, 1824, 5243, 1485, 1359, 4296, 4348, 4697, 4906, 2101, 3365 y 5188.

Viernes 5 de septiembre

Ese día se realizarán dos cortes en distintos puntos de la región:

Circuito Chala desde REC - 560242 Hora: 07:30 a 15:30 horas Motivo: Subsanación de deficiencias del Proc. 014-2022 Zonas afectadas: Urbanización Sacaco (distrito de Bella Unión) Urbanizaciones de Lomas: Costa Azul, Cruce Lomas, Los Jazmines y Puerto Lomas Subestaciones involucradas: 9688, 9655, 9882, 9993, 9627, 9569, 9659, 9626, 9864, 9863, 9412, 9635, 9806, 9566, 9654, 9624, 9567, 9349, 9827, 9847 y 9846. Circuito Lara desde BC - 041002 Hora: 08:00 a 13:00 horas Motivo: Modificación de armado en las EMT N°06444 y 13894 para PERUMIN Zona afectada: Urbanización Vegal I, en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero Subestaciones involucradas: 1369, 4044, 3701, 1880, 4682, 2375, 5180, 5272, 5037, 5397, 5396, 5395, 5398 y 5399.

Sábado 6 de septiembre

Finalmente, el sábado se ha programado un corte de 08:00 a 10:00 horas en el Circuito Sacos del Sur desde BC - 040502, debido a la puesta en servicio del sistema de utilización de la empresa Michell y Cía. S.A.

Las zonas afectadas, en el distrito de Arequipa, son:

Campiña Dorada

Juventud Ferroviaria

Pablo VI

San Jerónimo

Las subestaciones de distribución involucradas son: 1284, 1823, 5890, 5298, 5889 y 3467.

Recomendaciones a los usuarios

Seal pidió comprensión a los usuarios por las molestias que estas interrupciones puedan generar y recomendó tomar las precauciones necesarias: desconectar los aparatos eléctricos sensibles, prever el uso de equipos de emergencia y organizar con anticipación las actividades en hogares y comercios de las zonas afectadas.

La empresa recordó que estos cortes programados son parte de un plan integral de mejoras en la infraestructura eléctrica de Arequipa, orientado a reducir fallas y garantizar un suministro seguro y estable para la población.

¿Cómo contactarse con Seal?

La empresa distribuidora de energía en Arequipa y otras provincias del sur, cuenta con diversos canales de atención para emergencias, consultas y trámites comerciales. Los usuarios pueden elegir entre llamadas telefónicas, WhatsApp, correo electrónico y plataformas digitales.

Para emergencias o problemas del servicio

Si presentas cortes de energía, fallas en el suministro o cualquier emergencia:

Teléfono (24 horas): 054-381188

WhatsApp: +51 932 731 299

Para trámites comerciales o consultas

Para temas relacionados con contratos, facturación u otros servicios:

Teléfono: 054-381388

Facebook Messenger: Mensajes directos en la página oficial de SEAL

Oficina Virtual: app.seal.com.pe

Aplicativo móvil: Disponible para dispositivos Android e iOS

Para reclamos

Los usuarios también pueden presentar reclamos formales enviando un correo a:

Correo electrónico: reclamos@seal.com.pe (Se recomienda incluir los datos completos del titular del servicio y detallar el motivo del reclamo).