Susy Díaz y Flavia Laos arrasan en Kick con video viral luego de colaboración conjunta: “La gente nos decía que era mi hija”

La inesperada dupla conquistó la plataforma y su primer video juntas ya supera los dos millones de vistas, desatando comparaciones y elogios por su química y simpatía

Cecilia Arias

Por Cecilia Arias

Flavia Laos y Susy Díaz sorprenden al aparecer juntas en Kick con divertida transmisión viral. Video: Kick Flavia Laos

El ingreso de Susy Díaz en la plataforma de streaming Kick ha generado un inesperado revuelo, especialmente tras su colaboración con Flavia Laos. El video conjunto, que ya superó los dos millones de reproducciones, ha desatado comentarios sobre el parecido entre ambas figuras.

“La gente nos decía que era mi hija”, relató Susy Díaz entre risas, en declaraciones para Trome, aludiendo a la reacción del público ante la química que mostró con la actriz y cantante.

La excongresista explicó su decisión de explorar nuevos formatos digitales y detalló las razones que la llevaron a elegir Kick sobre otras plataformas.

“Yo soy TikToklover, pero ahí hay ciertas restricciones, así que he entrado al mundo del ‘kick’, que es más libre y puedes hablar de cualquier cosa. Sin embargo, no lo hago por el ingreso de dinero, sino porque es más libre”, añadió Susy Díaz, señalando la flexibilidad que ofrece este espacio para los creadores de contenido.

El éxito de la colaboración no solo se reflejó en las cifras, sino también en la experiencia personal de la artista. “Me divertí un montón con Flavia”, confesó Susy Díaz, quien destacó la humildad y espontaneidad de Flavia Laos: “Flavia es de las mías, habla igual que yo, es bien humilde”.

Flavia Laos responde ante las críticas por su apariencia y comparación con Susy Díaz. Video: América Hoy

El impacto del video ha motivado a ambas a planear una nueva grabación. “Ya hablé con su mánager y me ha dicho para grabar otra vez porque el primer video que grabamos tiene como 2 millones de reproducciones”, adelantó Susy Díaz.

Consultada sobre la relación artística que la une a Flavia Laos, la exvedette no dudó en reconocer el vínculo que el público percibe. “Sí. Nos parecemos bastante y nos comparan. Flavia tiene bastante talento, canta bonito y la admiro porque es bien trabajadora. La conocí por primera vez y me encantó”, comentó Susy Díaz.

Ante las críticas que circulan en redes sociales sobre supuestos retoques estéticos de Flavia Laos, Susy Díaz defendió la imagen de la influencer y ofreció su propia perspectiva. “La veo natural, pero ella me contó que había subido de peso y por eso se le veía un poco distinta, pero ya bajó y está perfecta. Flavia es una muñeca”, sostuvo Susy Díaz en entrevista para Trome.

Flavia Laos y Susy Díaz sorprenden al aparecer juntas en Kick

La inesperada colaboración entre Flavia Laos y Susy Díaz en la plataforma Kick se dio hace algunas semanas y generó un intenso revuelo en redes sociales, donde la transmisión en vivo de ambas figuras se convirtió rápidamente en tendencia.

El encuentro, motivado por la reciente viralización de comparaciones sobre sus apariencias, permitió a las protagonistas abordar de manera directa la presión mediática y los juicios sobre la imagen pública. “Hay que tener coraza para estar en televisión o en redes”, enfatizó Susy Díaz, subrayando la resiliencia necesaria para quienes se exponen en el mundo artístico.

Durante la sesión, Flavia Laos y Susy Díaz compartieron la preparación de tallarines verdes a lo pobre, lo que sirvió de pretexto para una conversación franca sobre el impacto de los comentarios negativos en internet.

Ambas coincidieron en que las críticas son inherentes a la exposición pública y han aprendido a gestionarlas sin que afecten su bienestar. “Para que algo me tenga que molestar, tiene que ser algo muy... no sé, de mi familia o algo así. Pero que se metan con mi físico o algo, no”, sostuvo Flavia Laos, reafirmando su postura frente a los ataques personales.

La transmisión fue recibida con entusiasmo por los usuarios de Kick, quienes destacaron la complicidad y el buen humor de la dupla. El gesto de convertir una situación polémica en un espacio de camaradería y empatía fue ampliamente aplaudido, mientras la química entre ambas se consolidaba como uno de los puntos más comentados de la jornada.

Flavia Laos habla de su salud y rechaza rumores de retoques

La reciente aparición de Flavia Laos en la celebración de la streamer Zully había desatado especulaciones sobre posibles procedimientos estéticos, a raíz de imágenes que mostraban cambios notorios en su rostro.

Ante la polémica, la actriz aclaró públicamente: “Tengo también problemas hormonales que todavía no se los he contado. Más adelante lo haré”, desmintiendo así cualquier intervención quirúrgica o uso de inyecciones.

Flavia Laos habla de su salud y revela que tiene problemas hormonales, rechazando rumores de retoques. Video: América Hoy

En declaraciones al programa América Hoy, Laos profundizó sobre su situación médica: “Yo siempre los cuento. Es más, yo soy la primera persona que lo dice. No tengo que esconder nada”, afirmó, al explicar que experimenta un desorden hormonal que le ha ocasionado hinchazón facial y variaciones físicas.

La joven precisó que el proceso de recuperación podría extenderse durante varios meses, aunque prefiere reservar detalles hasta sentirse lista para compartirlos. “Cuando me sienta preparada los voy a hablar. Cuando me cure lo voy a decir”, concluyó Flavia Laos.

