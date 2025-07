Flavia Laos responde a detractores que criticaron su aspecto físico: “Tienen que parar”

Flavia Laos volvió al centro del debate mediático tras compartir una serie de publicaciones en sus redes sociales, en las que respondió a los comentarios sobre su apariencia física.

Todo comenzó luego de la celebración de su cumpleaños número 28, donde usuarios y programas de televisión insinuaron que la artista se habría sometido a retoques estéticos.

Imágenes del evento circularon ampliamente, generando especulaciones sobre posibles intervenciones en su rostro. La actriz, sin embargo, negó estas afirmaciones y aprovechó para cuestionar duramente a ciertos conductores de televisión que, según ella, difunden información sin verificar.

La actriz y cantante peruana sorprendió a todos al publicar una foto sin maquillaje, dejando claro que las opiniones ajenas no le afectan y que prefiere reírse de los comentarios en redes sociales (Instagram)

“Tienen que parar”: la contundente respuesta de Flavia

A través de sus videos de TikTok, Laos compartió un video sin una gota de maquillaje, asegurando que su rostro no ha pasado por el quirófano.

“Tienen que parar (de sacar) información de chatgpt jajaja. Lo bueno es que no hay publicidad mala”, escribió la artista, utilizando el sarcasmo para restar importancia a los rumores.

En sus declaraciones, Laos se mostró firme al rechazar los supuestos procedimientos estéticos que algunos medios han dado por ciertos. También apuntó directamente a programas de televisión que han abordado el tema, como el de Magaly Medina, cuyas opiniones suelen generar polémica.

Flavia Laos se pronuncia en contra de programas de televisión por críticas a su físico. IG

Publicación en TikTok: indirectas, sarcasmo y un mensaje claro

Este viernes 25 de julio, Flavia publicó un video en TikTok en el que apareció luciendo un conjunto negro ceñido al cuerpo, mientras sincronizaba los labios con una canción de Camilo que decía: “Me lo dijo chatgpt”. La grabación iba acompañada de un texto en el que desmentía haber realizado cambios en su rostro.

“La TV dice que me hice pómulos, agrandamiento de ojos, entre otras cosas que no me he hecho”, comentó de forma irónica. Además, criticó a quienes han llegado a asegurar que sufre de dismorfia corporal.

“Para colmo me diagnostican un desorden mental sin haber estudiado psicología”, señaló, refiriéndose a los juicios sin sustento que ha visto tanto en medios como en redes sociales.

Flavia Laos hace mea culpa tras comentario despectivo sobre el pisco

El mismo día del cumpleaños de Flavia Laos, un video grabado por el streamer Diealis se volvió viral. En la grabación, se le escucha decir: “¿Quieres un whisky caro o un pisco de m**?”. La frase causó controversia en redes, especialmente entre usuarios que interpretaron el comentario como una falta de respeto hacia la bebida nacional.

Las críticas no se hicieron esperar. Usuarios en TikTok y X (antes Twitter) cuestionaron su actitud, e incluso la acusaron de menospreciar el pisco peruano. Otros señalaron que se trataba de un comentario hecho “en confianza”, pero la polémica ya estaba instalada.

Flavia Laos dice “pisco de M” frente a marcas que la auspician y Magaly advierte: “No la buscarán nunca más”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Durante su reciente participación en el programa ‘Ponte en la cola’, Flavia Laos abordó el tema y ofreció explicaciones sobre su polémico comentario. La actriz sostuvo que fue un malentendido y que, en realidad, siempre ha sido una fan del pisco sour y el chilcano.

“Soy amante del pisco sour y de los chilcanos. Fui la primera en decir que pongan pisco en mi cumple”, aseguró. Según dijo, su comentario no tuvo la intención de denigrar la bebida peruana. “Pudo sonar mal, pero fue cero en ese sentido”, añadió, reconociendo que su expresión no fue adecuada.

“Qué falta de respeto”: Flavia Laos minimiza el pisco frente a auspiciadores y Magaly sentencia su futuro comercial. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

En varios de sus mensajes, Flavia no solo negó haberse sometido a procedimientos estéticos, sino que también cuestionó la manera en la que algunos medios abordan temas personales y de salud mental. La actriz expresó su preocupación por el nivel de especulación que se maneja en televisión y redes sociales, y la facilidad con la que se emiten juicios sobre la vida y el cuerpo de las personas públicas.