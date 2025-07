Flavia Laos debuta como empresaria de comida rápida, pero los precios generan debate: “Me parece un toquecito caro”. Video: Tiktok @ameg_pe / América Hoy

La actriz, cantante e influencer Flavia Laos no solo celebró su cumpleaños número 28 con una fiesta multitudinaria, sino que también aprovechó la ocasión para presentar oficialmente su primer emprendimiento gastronómico: una cadena de comida rápida llamada ‘Adicto’. Hamburguesas, wraps, pollo crocante y acompañamientos forman parte de la propuesta de esta nueva marca que busca posicionarse en el competitivo mercado del fast food en Lima.

Sin embargo, más allá del entusiasmo de la también influencer, la atención del público se ha centrado en los precios de su menú. Y para saber si realmente “vale lo que cuesta”, el programa ‘América Hoy’ encargó al conductor de ‘Estás en todas’, Choca Mandros una reseña sin filtros sobre la experiencia de consumo.

Durante una entrevista con Flavia Laos, la popular influencer expresó su emoción por esta nueva etapa como empresaria: “La verdad que yo siempre soñé con tener mi marca de wraps y hoy día ya es una realidad. No es un trabajo fácil, pero gracias a Dios tengo dos socios que ya conocen de la comida rápida. Me he asociado con ellos y han hecho que cada detalle esté impecable”, comentó la actriz durante la inauguración.

El menú de ‘Adicto’ incluye opciones como la hamburguesa Doble Stack, que tiene un precio base de S/ 26.32 (con 20% de descuento). A eso se le puede sumar una porción de papas grandes (S/ 10) y una salsa especial de 11 onzas (S/ 12), lo que da como resultado un combo de S/ 48. Por su parte, el wrap cuesta S/ 25.60, también con descuento incluido.

El empaque fue uno de los aspectos que más destacó Choca Mandros durante su prueba: “El packing está interesante, tiene colores llamativos. Se parece un poquito a una cadena internacional. Está súper entretenido”, dijo mientras evaluaba los productos.

Flavia Laos lanza su primer emprendimiento gastronómico: una cadena de comida rápida llamada 'Adicto'.

No obstante, también señaló algunos puntos que podrían mejorarse: “El cartón se humedece cuando haces esto. Entonces ahí hay un temilla”, indicó al referirse al envoltorio del wrap.

Choca califica el sabor y el precio de los productos de Flavia Laos

Tras degustar los principales productos de ‘Adicto’, Choca ofreció una crítica sincera. Empezó por el wrap, donde elogió la salsa y el sabor del pollo, aunque hizo una observación sobre el queso: “El cheddar pensé que iba a ser un poco más presente”, dijo.

Al probar las papas fritas, su opinión fue dividida: “Me gustan a mí más crocantes. No están muy crocantes, pero de sabor están como que normal, buen acompañante”, señaló. Este es un punto que varias personas también han manifestado en TikTok, cuando han mostrado sus opiniones al respecto.

La cuenta de TikTok @_andreayr evaluó los productos de 'Adicto' y algunos de los comentarios.

Finalmente, la hamburguesa fue el plato que más le agradó, aunque también tuvo sus reparos: “Tiene un tamaño normal, ni muy grande ni muy pequeño. A mí personalmente me hubiera gustado con la carne un poquito más cocida y la hacíamos. Pero el sabor está bueno”, explicó.

En cuanto a calificaciones, Choca otorgó un 8/8.5 sobre 10 a la hamburguesa, un 7.5 al wrap y un 6 a las papas.

¿El precio total? Por todo lo probado, la suma llegó a S/ 71.07. Ante la consulta sobre si el precio justificaba la experiencia, Choca respondió con franqueza: “Yo pensé que en esto estabas gastándote unos 50, 55 soles. Pero 70 me parece... Bueno, finalmente el mercado es libre, ¿no? Pero me parece un toquecito caro”, comentó.

La cuenta de TikTok @lifood.pe evaluó los productos de 'Adicto' y algunos de los comentarios.

La polémica del pisco y la fiesta de lanzamiento

La presentación de ‘Adicto’ tuvo lugar en una discoteca limeña donde celebró también su cumpleaños por adelantado, ya que la fecha oficial es el 1 de agosto). En el evento estuvo acompañada de amigos, influencers y figuras del espectáculo. El evento, sin embargo, no estuvo exento de controversia. Durante una conversación con el creador de contenido Diealis, Flavia pronunció una frase que desató polémica en redes sociales.

“¿Quieres un whisky caro o un pisco de mier…?”, expresó la artista, comentario que fue rápidamente difundido por el periodista Samuel Suárez a través de su cuenta de Instagram.

Flavia Laos dice “pisco de M” frente a marcas que la auspician y Magaly advierte: “No la buscarán nunca más”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Las reacciones no se hicieron esperar. Suárez fue uno de los primeros en criticar duramente la expresión de Laos: “Pésima la comparación. No hay forma que pueda justificar esa expresión. Puede que a Flavia no le guste el pisco como a muchos, pero la expresión no es. Es pésima”, indicó en sus historias.

Además, añadió que, como figura pública con proyección internacional, Flavia debería cuidar sus declaraciones sobre productos representativos del Perú: “Flavia al ser una peruana que está triunfando, expresarse así de un producto bandera, no es adecuado. ¡Qué horrible expresión! No me gusta nada”, agregó el periodista.