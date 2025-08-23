Flavia Laos y Susy Díaz sorprenden al aparecer juntas en Kick con divertida transmisión viral luego de ser comparadas

Flavia Laos y Susy Díaz sorprenden al aparecer juntas en Kick con divertida transmisión viral. Video: Kick Flavia Laos

Flavia Laos y Susy Díaz unieron fuerzas en una inesperada transmisión en vivo a través de la plataforma Kick, aprovechando la reciente ola de comentarios en redes sociales sobre el parecido de sus apariencias.

Ambas figuras aprovecharon el encuentro no solo para compartir un momento divertido con sus seguidores, sino también para responder a las críticas sobre su imagen. La sesión fue recibida con entusiasmo por los usuarios, quienes destacaron la complicidad entre ambas durante la transmisión.

Flavia Laos y Susy Díaz juntas en Kick tras comparaciones

La aparición de Flavia Laos al lado de Susy Díaz en la plataforma de streaming sorprendió a los seguidores de ambas. El motivo del encuentro fue la viralización de comentarios en internet que comparaban a la joven actriz con la excongresista, luego de que circularan imágenes de Laos celebrando su cumpleaños y los usuarios comentaran sobre cambios notorios en su rostro.

“Yo me veo al espejo y me veo hermosa, me encanto. Yo me veo linda… Ay, la amo a Susy. Mañana voy a grabar con Susy”, expresó Laos durante una entrevista que dio a ‘América Hoy’ en el cumpleaños de la tiktoker Zully, mostrando naturalidad y humor ante las comparaciones.

Durante el en vivo, Flavia y Susy prepararon tallarines verdes a lo pobre, una receta que les permitió conversar de manera distendida frente a la audiencia. Aprovecharon la ocasión para abordar los constantes juicios sobre sus apariencias que reciben por parte del público y los medios, reflexionando sobre la presión que implica la exposición mediática.

Flavia Laos responde ante las críticas por su apariencia y comparación con Susy Díaz. Video: América Hoy

Susy Díaz recalcó la importancia de la perseverancia en el mundo artístico: “Hay que tener coraza para estar en televisión o en redes”. Ambas coincidieron en que las críticas forman parte de la exposición pública y que han aprendido a manejarlas sin que afecten su bienestar.

Durante la transmisión compartida, tanto Flavia Laos como Susy Díaz dedicaron momentos a discutir el impacto de los comentarios negativos en internet y la importancia de proteger la salud mental. Laos remarcó la necesidad de empatía y de evitar opinar sobre el físico de los demás.

“A mí no me duele, pero una persona que esté pasando por lo que yo estoy pasando ahorita es un poco delicado”, dijo Laos ante ‘América Hoy’. Las dos comunicaron su intención de seguir visibilizando estos temas desde su experiencia personal, motivando a sus seguidores a priorizar el autocuidado frente a la presión externa.

Los usuarios de la plataforma aplaudieron el gesto de ambas al convertir una situación polémica en un espacio de camaradería y empatía. Además, no faltaron los mensajes que señalaban la química y el buen humor compartido por la dupla durante toda la transmisión, lo que hizo que el live se volviera tendencia en cuestión de minutos.

Flavia Laos habla de su salud y rechaza rumores de retoques

Desde la aparición de Flavia Laos en la celebración de la streamer Zully, muchos internautas especularon acerca de supuestos procedimientos estéticos. Ante la polémica, la actriz aclaró públicamente que no recurrió a inyecciones ni cirugías, y que los cambios en su rostro tienen un origen médico. “Tengo también problemas hormonales que todavía no se los he contado. Más adelante lo haré”, indicó la influencer.

Flavia Laos habla de su salud y revela que tiene problemas hormonales, rechazando rumores de retoques. Video: América Hoy

En declaraciones al programa ‘América Hoy’, Laos detalló que experimenta un desorden hormonal que le ha ocasionado hinchazón facial y variaciones físicas. Esta situación, afirmó, ha sido complicada, pero no es motivo para ocultar nada.

“Me había pasado con las hamburguesas y estaba más gordita. Por eso estaban mis cachetes más gorditos, mi papada. Pero sí me molesta que hablen de que me inyecto cosas y eso porque no es real”, sostuvo.

La joven añadió que, a pesar de las críticas, su autoestima permanece intacta: “Para que algo me tenga que molestar, tiene que ser algo muy... no sé, de mi familia o algo así. Pero que se metan con mi físico o algo, no”. Ante las constantes preguntas sobre posibles retoques, Laos insistió: “Yo siempre los cuento. Es más, yo soy la primera persona que lo dice. No tengo que esconder nada”, aseguró.

Finalmente, explicó que el proceso de recuperación por el tratamiento puede llevarle varios meses, aunque prefiere no dar más detalles hasta sentirse preparada. Recalcó su compromiso de compartir cualquier novedad con su público y pidió evitar conjeturas sobre su cuerpo. “Cuando me sienta preparada los voy a hablar. Cuando me cure lo voy a decir”, afirmó.