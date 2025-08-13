Comisión de Economía 2025-2026: Las posiciones sobre el retiro AFP de los tres miembros

No todos los miembros de la Comisión de Economía están en contra del retiro AFP. - Crédito Composición Infobae/Congreso

La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia financiera se instaló finalmente el pasado martes 12 de agosto, con tres nuevos miembros al mando de las propuestas económicas del Congreso. Como se sabe, entre estas está el retiro AFP de hasta 4 UIT (S/21.400) para todos los afiliados.

Ahora Victor Flores Ruíz (Fuerza Popular) es el presidente de esta comisión, mientras Ana Zegarra (Somos Perú) es la vicepresidenta, y Elvis Vergara (Acción Popular) está como secretario.

Con este grupo directo, ¿cuál es el panorama para el retiro AFP? Si bien tanto el presidente como el secretario, Flores y Vergara, se han pronunciado anteriormente contra de la medida, Ana Zegarra actualmente lleva su firma en uno de los proyectos presentados en el Congreso que piden las 4 UIT que se presentó en abril.

Hay 19 proyectos de retiro AFP que piden acceso libre para todos los afiliados (hasta 5 UIT). - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Comisión de Economía en contra del retiro AFP

“Esta es mi opinión personal. No estoy de acuerdo con ningún retiro.¿Por qué? Porque el número de afiliados de la AFP se ha reducido drásticamente. Pero S/70 mil millones han sido retirados, quiere decir que eso no va participar de la jubilación de cuatro o cinco millones peruanos más adelante. Quiere decir que cuando ellos se jubilen van a ser una carga para el Estado“, son las palabras que expresó el presidente de la Comisión de Economía para Canal N en abril.

Por su lado, Elvis Vergara consideró que la medida era populista. “Sacar un retiro adelantado no resuelve nada, lo que hace es poner en mayor vulnerabilidad a la persona que va a sacar su retiro porque a futuro no va a tener ni siquiera lo mínimo que le dan”, señaló para 24 Horas de Panamericana en febrero.

Sin embargo, Ana Zegarra, la vicepresidenta de este grupo, si bien no se ha pronunciado sobre el retiro AFP, si ha dado su firma para validar un proyecto de ley que busca dar acceso libre hasta a 4 UIT (S/21.400) a todos los afiliados.

La Comisión de Economía que llevará Victor Flores Ruíz será "técnica" y buscará evitar el déficit fiscal. - Crédito Congreso

Se trata de la propuesta de Jose Bernardo Pazo Nunura, presentada el 9 de abril de este año y que busca autorizar “de manera extraordinaria a los afiliados al Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones a retirar, de manera facultativa, hasta 4 unidades impositivas tributarias (UIT) del total de sus fondos acumulados en sus cuentas individuales de capitalización”.

Este texto tiene como coautora a Ana Zadith Zegarra Saboya, la ahora miembro de la Comisión de Economía. Pero eso no es todo, sino que la propuesta también está firmada por José Enrique Jeri Ore, el presidente del Congreso, también miembro de la bancada de Somos Perú.

Una comisión “técnica”

“Nuestro trabajo debe enfocarse en mantener la disciplina fiscal. (...) Esta comisión es eminentemente técnica y en eso vamos a ser intransigentes. Actualmente el deficit fiscal se encuentra en un 2,6% del PBI a julio, lo que nos situa del maximo de 2,2% del PBI establecido para este año. Por ello debemos priorizar propuestas que impulsen la recaudación tributaria y optimicen la eficiencia del gasto público con el fin de encaminar el déficit fiscal hacia una trayectoria sostenible a fin de año", expresó Flores Ruíz en la sesión de instalación de la comisión.

¿Adiós al retiro AFP? Fuerza Popular vuelve a conducir el debate del octavo acceso a las pensiones. - Crédito EFE/Paolo Aguilar

Así, esta visión del presidente de la Comisión de Economía es la que sugiere que no pondrían en agenda una medida como el retiro AFP, sobre todo por la carga que supone para el Estado al futuro si las personas no tienen para su vejez, como apuntaba también Flores.

Pero, además, el presidente de Economía también buscará que se promulgue el demorado reglamento de la reforma de pensiones, cuya norma prohíbe los retiros AFP y cuyo reglamento reforzaría en esa línea.