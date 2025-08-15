Perú

José Jerí rompe su silencio tras archivo de investigación por violación sexual: “Se ratificó lo que les dije”

Titular del Congreso sostuvo que su exclusión se fundamentó en la incompatibilidad de la descripción física proporcionada por la denunciante, ausencia de contacto comprobada por testigos y la no coincidencia de los perfiles de ADN

Camila Calderón

Por Camila Calderón

Titular del Parlamento rompió su silencio sobre el caso por violación sexual. | Canal N

El presidente del Congreso, José Jerí, se pronunció públicamente luego de que la Fiscalía Suprema archive la denuncia en su contra por presunta violación sexual, tras concluir una investigación que se extendió por más de ocho meses. La decisión fue confirmada por el fiscal supremo Tomás Gálvez, quien resolvió no continuar con la investigación preparatoria en el extremo correspondiente a Jerí.

En una conferencia de prensa realizada en el Parlamento, el integrante de Somos Perú explicó que la resolución fiscal se fundamentó en tres elementos clave. “A nivel científico, las pruebas encontradas en la señorita denunciante con las mías no coinciden, no son homologables”, sostuvo Jerí.

“Hoy, luego de casi ocho meses puedo decir públicamente lo que había mencionado ya en reiteradas oportunidades sobre la denuncia principal que se me imputó. Puedo decir que se ha ratificado lo que ya les había dicho, de que yo no tuve ningún tipo de participación. Yo no tuve ningún tipo de participación directa o indirecta; y se comprueba con ese pronunciamiento fiscal mi completa inocencia”, expresó a la prensa.

Detalló que el proceso se apoyó, en primer lugar, en que la denunciante describió físicamente a su presunto agresor usando características que no corresponden a él. En segundo lugar, testigos que participaron en la reunión aseguraron que no hubo oportunidad de interacción entre ambos en el momento señalado. Finalmente, los análisis científicos del ADN resultaron negativos. “Seguramente me llamarán a declarar como testigo, pero como investigado no tengo nada que ver y no se me puede convocar más sobre ello”, concluyó.

Titular del Parlamento se pronunció
Titular del Parlamento se pronunció tras el archivo de la investigación por violación sexual. | Congreso

Durante los meses que duró la indagación, Jerí mantuvo la suspensión de su militancia en Somos Perú, aunque se le restableció posteriormente, y solicitó sin éxito a la Comisión de Ética del Congreso que abriera una investigación preliminar sobre los hechos. El caso generó debate público y exhortaciones de otros legisladores para que se esclareciera el asunto con transparencia debido a la relevancia del cargo.

Tras la decisión de la Fiscalía, el legislador expresó que el archivo de la denuncia le otorga tranquilidad a nivel personal y familiar, sin dejar de reconocer que el proceso seguirá para otros implicados y que aún puede haber cambios si la denunciante decide apelar en los próximos días.

El caso

La denuncia se remonta a un hecho ocurrido el 29 de diciembre de 2024, cuando, una mujer denunció haber sido víctima de violación mientras se encontraba inconsciente en una reunión social realizada en una vivienda vinculada al parlamentario. La denuncia, que también involucró a Marco Antonio Cardoza Hurtado, tío político de Jerí y empresario, llevó al congresista a negarlo todo públicamente y a manifestar disposición para colaborar con las autoridades.

Luego de ampliaciones e indagaciones, la resolución firmada por el fiscal supremo Gálvez dispuso “no formalizar ni continuar con la investigación preparatoria contra José Enrique Jerí Oré por la presunta comisión de delito contra la libertad sexual, en la modalidad de violación a persona en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de resistir, ordenando el archivo de los actuados en ese extremo”. Además, ordenó que la investigación relacionada con Cardoza Hurtado continúe en manos de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Canta, ya que el empresario se encuentra actualmente en Francia.

Temas Relacionados

José JeríCongreso de la RepúblicaSomos Perúperu-politica

