Magaly Medina sobre el rejuvenechip de Christian Cueva: “Eso incentiva la libido, ¿qué va a hacer sin pareja en Ecuador?”

Christian Cueva en la mira: Magaly Medina advierte sobre el rejuvenechip y sus consecuencias. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La polémica en torno a Christian Cueva y Pamela Franco sigue creciendo y ahora suma un nuevo episodio tras las declaraciones de Vanessa Pumarica, quien confesó que el futbolista habría influido en el fin de su amistad de 15 años con la cantante de cumbia.

Este tema no pasó desapercibido en Magaly TV La Firme, donde Magaly Medina no dudó en analizar lo ocurrido y lanzar fuertes comentarios tanto hacia Franco como hacia el jugador del Emelec, incluso ironizando sobre el rejuvenechip al que se sometió el deportista.

Todo comenzó con la revelación de Pumarica, quien aseguró que la cercanía de Pamela con Cueva la apartó definitivamente. “Si en su mente pasó distanciarme de ella, pues lo logró. No solo era una amistad, era como mi hermanita. Él de alguna manera influenció para que nuestra amistad se abra. Yo le escribí, pero no me respondió”, expresó, visiblemente afectada.

Magaly Medina critica a Christian Cueva por el rejuvenechip: “Eso incentiva la libido, ¿qué va a hacer sin pareja allá?” Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Al escuchar este testimonio, Magaly Medina fue tajante. “Bueno, romper una amistad de tantos años, de alguien que fue tu cómplice, que fue tu alcahuete, tu alcachofa, que fue tu cómplice en tantas cosas porque ella sabía que la Pamela Franco era la trampa de Cueva. Era su amiga. La apañaba. Iban juntas. Acuérdense que cuando salían los rumores ella era la que lo negaba. Decía, no, jamás, no. Viajábamos juntas las dos, nada más”, señaló la conductora, recordando cómo Vanessa fue parte del círculo más íntimo de la cumbiambera en los tiempos en que la relación con el futbolista todavía era clandestina.

Para la periodista, la decisión de Pamela Franco de romper con Pumarica muestra una falta de criterio y de valoración hacia las verdaderas amistades. “Qué tonta Pamela Franco, si tú tienes una amiga, tú no puedes romper una amistad de tantos años solo porque tu amiga te está diciendo lo que piensa de tu relación”, comentó, advirtiendo que las redes de apoyo en la vida son fundamentales.

En su reflexión, la conductora fue más allá y habló sobre la importancia de conservar los lazos verdaderos. “Uno tiene que tener siempre una red de protección, siempre. Y esa red de protección son nuestros amigos, los que nos han acompañado a lo largo de los años, los que siempre han estado ahí cuando uno más los necesita. Los que están ahí cuando necesitas llorar o cuando quieres celebrar. Estos amigos nunca se pierden y esto no va solo para Pamela, va para todos”, afirmó.

Magaly Medina critica a Christian Cueva por el rejuvenechip: “Eso incentiva la libido, ¿qué va a hacer sin pareja allá?” Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Medina también cuestionó directamente a Cueva, a quien acusó de no tolerar la influencia de Pumarica en la vida de su pareja. “Parece que no le han gustado algunos comentarios que seguramente la Pumarica le ha hecho a Pamela Franco. ¿Y qué es lo que hace? Ha intentado que ya no sean más amigas porque la influencia no le va a gustar, no le parece cómoda”, dijo la ‘urraca’.

Pero las observaciones no terminaron ahí. Magaly recordó las acusaciones de Pamela López, quien afirmó que un amigo cercano a Cueva intentó contactarla.

“Él tenía esas costumbres, mandaba llamar a sus chupes a las mujeres. La costumbre de los futbolistas, ellos nunca llaman directamente. Tienen a sus alcahuetes, a sus sobones, a sus amigos que hacen los contactos. Eso es todo un círculo institucionalizado entre los tramposos”, enfatizó.

Magaly Medina critica a Christian Cueva por el rejuvenechip: “Eso incentiva la libido, ¿qué va a hacer sin pareja allá?” Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Magaly Medina advierte a Pamela Franco

El momento más ácido de la noche llegó cuando Magaly abordó el tema del rejuvenechip que se colocó Christian Cueva. “Bueno, ¿qué dice? Que se ha puesto el rejuvenechip. Yo digo, ¿para qué? Sí está viviendo un amor a distancia. Tú te pones el rejuvenechip cuando tienes a tu pareja al lado porque definitivamente va a incentivar la libido. Entonces, ¿por qué va a incentivar su libido cuando está sin pareja allá en Ecuador? ¿Qué va a hacer cuando el rejuvenechip comience a actuar?”, cuestionó con ironía.

La conductora incluso lanzó una advertencia a las mujeres: “Mucho cuidado con los rejuvenechip. Yo sé de lo que hablo. Muchas mujeres no se lo ponen a sus maridos porque algunos que son un poco inquietos se ponen más inquietos aún. Comienzan a correr tras cualquier escoba con vestido”.

Magaly Medina critica a Christian Cueva por el rejuvenechip: “Eso incentiva la libido, ¿qué va a hacer sin pareja allá?” Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme