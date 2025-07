Paco Bazán discute con panelista por comentario sobre Susana Alvarado: “Ella es una mujer decente”

Paco Bazán discutió con panelista en defensa de Susana Alvarado | Ni loco ni santo

Un tenso intercambio se produjo en la reciente emisión del podcast ‘Ni loco ni santo’, cuando Paco Bazán salió en defensa de su pareja Susana Alvarado, integrante de Corazón Serrano. El incidente surgió luego de que la periodista venezolana Luisa Elena Pinto se refiriera a la cantante como “cumbiambera”, un término que generó molestia en el exfutbolista al considerar que reducía su identidad y trayectoria.

Todo comenzó cuando el exarquero de Universitario decidió abordar directamente los rumores que la vinculan sentimentalmente con Pablo Ceppelini, futbolista de Alianza Lima. La panelista optó por no confirmar ni desmentir el romance, pero aprovechó para acusar a Paco Bazán de hacerse el desentendido, ya que, según ella, él ya conocía la respuesta: “No te hagas pues, solo con tu flaca te sirve eso”.

Esta declaración incomodó a Bazán, quien prefirió seguir con la conversación como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, Luisa Elena Pinto intervino, diciendo: “Es como si te preguntara si estás con la chica que canta pues, la cumbiambera”, sin imaginar la reacción que provocaría.

Paco Bazán defendió a Susana Alvarado tras comentario polémico en podcast.

La referencia encendió el ánimo del exfutbolista, quien contestó con firmeza. “No es cumbiambera, es una señorita cantante. Se nota que usted no la admira por la manera en la que usted acaba de expresarse”, expresó, mientras la panelista aseguraba no haber faltado el respeto a Susana Alvarado y agregaba: “Me disculpo si lo tomaste mal”.

Bazán insistió en que la denominación reducía injustamente la figura pública de su pareja y cuestionó a Pinto por omitir el nombre de la cantante. “Ella tiene nombre y sabes quién es porque eres periodista, puedes averiguar su nombre. Se llama Susana. Yo no te he dicho a ti: ‘estás con el parrillero ese’, ¿me entiendes? Yo no te he faltado el respeto”, argumentó el conductor.

El ambiente en el set se tornó tenso, mientras los demás panelistas de ‘Ni loco ni santo’ intentaban bajar la tensión y sugerían cambiar de tema.

Susana Alvardo es una de las vocalistas más representativas de Corazón Serrano.

“Susana Alvarado no es una NN”

Tras algunos minutos de pausa y conversación sobre otros temas, Bazán pidió nuevamente la palabra para explicar los motivos de su reacción: “Yo quiero que entiendan que yo no me pico porque a Susana le digan cumbiambera, sino porque no dicen su nombre. Ella tiene nombre, no es una NN”.

Bazán aprovechó el momento para resaltar la trayectoria de Susana Alvarado y la posición que ocupa actualmente en la música peruana, enfatizando que su pareja merece reconocimiento por nombre y mérito propio, no solo por su género musical.

Bazán destacó la trayectoria y el reconocimiento de Susana Alvarado en la música peruana.

“Es una mujer decente, que nunca tuvo un escándalo, que ha surgido de abajo, y que lo que hace es top. Debe ser una de las mejores voces de su género, si es que no es ya la mejor voz. Ella tiene más de un millón de seguidores en cualquier plataforma, cada cosa que hace millones de reproducciones. Tiene 124 millones de reproducciones el ‘Mix morena’. Entonces, ella se llama Susana Alvarado”, aseveró.

Por su parte, Luisa Elena Pinto reiteró que no tuvo intención de faltar el respeto y que su comentario obedeció únicamente a que no recordaba el nombre de la vocalista de Corazón Serrano. “Yo dije señorita cumbiambera, para mí no es una ofensa, lo dije porque ella canta cumbia y porque no me acuerdo de su nombre. Discúlpame”, afirmó.

Sin embargo, la periodista venezolana expresó su molestia porque Bazán se refirió a su propia pareja como “parrillero”, poniendo énfasis en que todo trabajo merece respeto y que el trato debe ser recíproco en el debate público.

Bazán explicó que su molestia se debió a la omisión del nombre de Susana Alvarado.

“Pero tú le dijiste parrillero a mi pareja y no te has disculpado, él es una persona que también tiene su oficio. Yo no te ataqué y te pusiste a la defensiva. Yo no puedo conocer a tu pareja, no sé quién es y eso es válido. Esa es la diferencia entre tú y yo, que yo sí respeto y tú no, te picas”, manifestó indignada.

El conductor de ‘El deportivo en otra cancha’ aclaró que su referencia al “parrillero” había sido una simple analogía para poner en contexto su argumento. Dicho esto, los panelistas decidieron dejar de lado la controversia y enfocarse en otros temas.