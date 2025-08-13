Perú

Barristas de Alianza Lima y la U se enfrentan en SJL: Un muerto y varios heridos

Violento choque entre hinchas en Bayóvar deja una víctima mortal, daños en viviendas y vehículos, y genera alarma en la comunidad

Un enfrentamiento entre presuntos barristas
Un enfrentamiento entre presuntos barristas de Alianza Lima y Universitario dejó un muerto y al menos dos heridos en el cruce de las avenidas Héroes del Cenepa y José Carlos Mariátegui, en la tercera zona de Bayóvar.

Un enfrentamiento entre presuntos barristas de Alianza Lima y Universitario de Deportes dejó un muerto y al menos dos heridos en San Juan de Lurigancho (SJL). El hecho ocurrió en el cruce de las avenidas Héroes del Cenepa y José Carlos Mariátegui, en la tercera zona de Bayóvar, alrededor de las 11:00 p.m.

Según testigos, grupos de ambas barras se desplazaban por distintos puntos del distrito hasta encontrarse en la zona. Residentes señalaron que hinchas de Universitario bajaban por la avenida Canto Grande, mientras que simpatizantes de Alianza Lima descendían desde la parte alta de Bayóvar. El choque derivó en una riña masiva con piedras, palos, machetes, bombardas e incluso armas de fuego.

Videos grabados por vecinos muestran a decenas de personas corriendo, lanzando objetos y encendiendo pirotécnicos, lo que obligó a los pobladores a refugiarse en sus viviendas.

En medio del enfrentamiento, un joven recibió un impacto de bala y fue arrastrado por sus compañeros hasta una zona alejada. Posteriormente, fue trasladado al Hospital de San Juan de Lurigancho, donde se confirmó su fallecimiento. Otras dos personas resultaron heridas, una por arma de fuego y otra por golpes con objetos contundentes.

Daños materiales y pedido de mayor seguridad

El enfrentamiento no solo dejó víctimas humanas, sino también cuantiosos daños materiales. Varias viviendas registraron ventanas rotas debido al impacto de piedras y otros objetos. Vehículos estacionados en la vía pública sufrieron daños, incluyendo parabrisas destrozados y carrocerías abolladas.

En el lugar, la Policía Nacional del Perú (PNP) halló casquillos de bala, restos de bombardas y piedras dispersas sobre la pista. Agentes de la comisaría de Bayóvar acordonaron la zona y realizaron patrullajes para ubicar a los implicados, aunque hasta el momento no se ha informado sobre detenciones.

Los vecinos afirman que no es la primera vez que ocurren disturbios de esta magnitud en el área. Según indicaron, en los últimos meses se han registrado al menos tres choques entre barristas en Bayóvar, por lo que exigen a la Policía Nacional y al Serenazgo reforzar la seguridad preventiva.

Mientras continúan las investigaciones, la comunidad permanece en alerta ante posibles nuevos enfrentamientos, temiendo que la violencia ligada a las barras bravas siga poniendo en riesgo la vida y tranquilidad de los residentes.

Enfrentamientos en Los Olivos

En Los Olivos, el asentamiento humano Cinco Estrellas fue escenario de una batalla inesperada que transformó sus calles en un campo hostil. La noche estalló cuando seguidores de Alianza Lima y Universitario se enfrentaron de forma abrupta e intensa, utilizando piedras, palos, machetes, bombardas e incluso, según vecinos, armas de fuego. Lo cotidiano dio paso al caos: casas con vidrios hechos añicos, autos con carrocerías dañadas y peatones atrapados en medio del tumulto.

La disputa emergió en la intersección de la avenida Angélica Gamarra con la cuadra 16, extendiéndose como una llamarada que alcanzó varias calles. En cuestión de segundos, las sombras se llenaron de gritos, proyectiles y humo, generando pánico entre los residentes. Muchos cerraron sus puertas, apagaron las luces y se refugiaron en el interior.

Los pobladores relatan que el choque duró más de media hora, tiempo suficiente para dejar secuelas físicas en varios jóvenes, con cortes y contusiones que revelan la ferocidad del enfrentamiento.

