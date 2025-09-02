Ethel Pozo rompe en llanto al despedirse de su hija mayor en España: “Hoy empieza tu vida universitaria”

El desgarrador mensaje de Ethel Pozo al dejar a su hija en España: “Hoy empieza tu vida universitaria”. Infobae Perú / Captura: IG

Ethel Pozo protagonizó uno de los momentos más sensibles de su vida personal: la despedida de su hija mayor, quien partió a España para iniciar su camino universitario.

La conductora de América Hoy no pudo contener las lágrimas al acompañarla hasta la puerta del campus, dejando plasmado en redes sociales lo que significa para una madre ver a su hija dar un paso tan importante y a la vez tan doloroso por la distancia que conlleva.

“Llegó el gran día, mi Dome. ¡Te amamos! Te extrañaremos mucho, mi amor. Me voy feliz por ti, por todo lo que vas a aprender y experimentar en esta nueva etapa. Hoy empieza tu vida universitaria, ¡es la mejor etapa!”, escribió Ethel en una de sus historias de Instagram, mientras compartía imágenes del esperado momento.

El mensaje estuvo acompañado de un video en el que se le ve visiblemente conmovida, despidiéndose de su engreída en el inicio de una etapa que marcará un antes y un después en sus vidas.

La hija de Gisela Valcárcel expresó que, pese a la tristeza, su corazón está lleno de orgullo al ver cómo su hija mayor empieza a construir sus sueños con determinación.

“A estudiar mucho, princesa, que en casita te esperamos. Love you now and forever (Te amo hoy y por siempre)”, agregó en su publicación, mostrando que, aunque la distancia será difícil, el vínculo madre e hija seguirá intacto.

El camino hacia este logro no fue sencillo. Según contó la conductora, la joven se preparó intensamente durante el 2024 con la ilusión de ingresar a la universidad de sus sueños.

Finalmente, en enero de 2025 recibió la noticia que tanto esperaba: había sido admitida en una prestigiosa universidad de España, donde estudiará la carrera de Arquitectura, un objetivo que persiguió desde muy pequeña.

“21 de enero, no saben cuánto hemos esperado que llegue este día. Me siento muy feliz y emocionada de compartir con ustedes un poquito de lo que realmente es mi vida y mi motor y motivo para trabajar: ellas, mis hijas. Durante todo el 2024 mi hija mayor se preparó para postular a la Universidad de sus sueños, su anhelo de ser arquitecta. Yo, por supuesto, la acompañé en cada paso con mucho amor, pero también con ansiedad, porque todas las madres queremos que nuestros hijos cumplan sus metas y que nada ni nadie les haga daño”, recordó en aquella oportunidad.

Ethel también confesó que este proceso le enseñó a soltar y confiar, pues entendió que sus hijas, al igual que cualquier joven, deben aprender a forjar su propio camino con esfuerzo, enfrentando caídas y levantándose por sí mismas.

“Ellos tienen que esforzarse, hacerlo solos, caerse y levantarse, y aprender, sobre todo eso. Hoy, después de un año de preparación y varios más soñando con el ingreso a esta universidad en España, llegó el gran día, el día de los resultados”, contó con emoción.

El inicio de esta nueva etapa académica representa un reto no solo para la hija de la conductora, sino también para la propia Ethel, quien deberá acostumbrarse a la ausencia de su primogénita en el hogar. Sin embargo, la conductora ha dejado claro que, más allá de las lágrimas, lo que prevalece es la alegría de ver a su hija crecer, madurar y perseguir sus sueños en un país que le abre nuevas oportunidades.

En medio de los mensajes de aliento que recibió en redes sociales, muchos seguidores de la conductora se mostraron identificados con este proceso, destacando que se trata de un momento que muchas madres y padres viven cuando sus hijos deciden continuar su vida profesional en el extranjero.

La valentía de Ethel al mostrar públicamente sus emociones fue aplaudida, pues refleja que detrás de la pantalla y del rol mediático, también es una madre que enfrenta los mismos sentimientos de orgullo y tristeza que cualquier familia.

