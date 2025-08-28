Perú

Magaly Medina fulmina a Gisela Valcárcel con su frase a Alisson Pastor: “Vivió un momento de crisis y se le cayó la careta”

Con ironía, la conductora aseguró que la ‘señito’ quedó al descubierto tras su discrepancia con el CEO de América TV, aludiendo a su célebre frase dirigida a Alisson Pastor en ‘Reinas del Show’: “En los momentos de crisis es cuando se ve la personalidad de los seres humanos”

Carol Ruiz

Por Carol Ruiz

Magaly Medina fulmina a Gisela con sus propias palabras a Alisson Pastor: "Ya vimos quién eres realmente".

La noche del 27 de agosto, Magaly Medina dedicó un extenso bloque de su programa a cuestionar la manera en que América Televisión y, en especial, Gisela Valcárcel, enfrentaron la reciente controversia que puso en jaque la credibilidad de la popular “Señito”.

La conductora de Magaly TV: La Firme no dudó en arremeter con fuertes calificativos y en recordar episodios del pasado televisivo de la rubia animadora. Desde el arranque de su programa, la “urraca” criticó el retorno del matutino ‘América Hoy’, asegurando que los conductores aparecieron frente a cámaras con un discurso previamente ensayado para respaldar a Valcárcel.

“Hoy regresaron todos así en filita india, todos regresaron, además para defender con un guion preelaborado, para defender a capa y espada”, comentó Medina, dejando entrever que no existió autenticidad en sus mensajes ni un reconocimiento sincero hacia el público.

Magaly Medina a Gisela Valcárcel: "En momentos de crisis se ve la personalidad, ya te cayó la careta".

Pero Medina no se limitó a criticar al matutino, sino que fue directamente contra la misma Gisela Valcárcel. Con un tono más personal, la periodista recordó uno de los momentos más polémicos de la conductora de El Gran Show frente a la bailarina Alison Pastor.

Esa es la que siempre se santifica y siempre habla de Dios, del Señor, de la divinidad y todo lo demás. Y ella debió de poner en práctica aquello que le dijo a Alison Pastor de manera tan altanera”, dijo en un inicio.

“En los momentos de crisis, se ve la verdadera personalidad de los seres humanos. Ella vivió un momento de crisis y se le cayó la careta. No se dio cuenta de que todo el Perú la estaba mirando. Y luego, hoy, ya no pudo corregirlo. Ya conocimos su verdadera cara. Por fin, Gisela, ¿ya ves? Ni siquiera yo con tanta crítica logré eso. Tú misma lo lograste. Bien por ti. Vámonos a un corte”, expresó Medina con un tono tajante, antes de mandar a pausa comercial.

Magaly Medina a Gisela Valcárcel: "En momentos de crisis se ve la personalidad, ya te cayó la careta".

Gisela Valcárcel y el polémico trato a Allison Pastor en Reinas del Show

Todo empezó, en la semifinal de “Reinas del Show” del 2021, donde se vivió uno de los momentos más tensos en la historia del reality.

Allison Pastor, esposa de Erick Elera, decidió renunciar en vivo tras un duro intercambio de palabras con Gisela Valcárcel, lo que dejó sorprendidos a los asistentes y al público en casa.

Y es que, cuando el jurado cuestionó la presentación de la modelo, señalando que los cortes de la canción no le favorecieron. Pastor respondió explicando que no se sentía conforme con la música y la edición, asegurando que lo había manifestado en producción, pero que nunca le hicieron caso.

Allison Pastor estuvo en 'Reinas
Allison Pastor estuvo en 'Reinas del Show' hasta la novena.

Ante esto, Gisela intervino para defender a su equipo y cuestionó directamente a la participante por qué continuaba en el programa si no estaba contenta desde el inicio.

Las palabras de la conductora fueron tajantes: “¿Por qué has seguido participando?, ¿por qué no te retiraste?”, lo que incomodó aún más a Pastor. La participante, visiblemente afectada, decidió dar un paso al costado y anunció su retiro: “Yo asumo toda la responsabilidad... realmente doy un paso al costado y que gane la que tenga que ganar, porque yo me retiro. Muchas gracias por la oportunidad”, dijo antes de abandonar el set.

Allison Pastor fue presentada como
Allison Pastor fue presentada como una de las participantes de Reinas del Show. Sin embargo, renunció en la novena gala.

Antes de cerrar la gala, Gisela Valcárcel lanzó una frase que quedó marcada y que hoy vuelve a salir a la luz: “En los momentos de crisis es cuando se ve la personalidad de los seres humanos... alguien puede patear el tablero e irse”.

Alisson Pastor e Ítalo Valcárcel.
Alisson Pastor e Ítalo Valcárcel.

América TV se pronuncia

La versión ofrecida por Díaz fue puesta en entredicho por el comunicado oficial de América Televisión, que negó haber impedido la entrada de la presentadora.

El documento aseguró: “Fue la propia Gisela Valcárcel quien, dentro del set, decidió unilateralmente levantar el programa que se transmitía en vivo, quebrando obligaciones contractuales. En América Multimedia somos respetuosos de la trayectoria profesional de todos nuestros talentos; como también de los acuerdos legales, y esperamos lo mismo de todos nuestros socios de negocio”.

Magaly Medina desmonta a Gisela
Magaly Medina desmonta a Gisela Valcárcel: la verdad detrás del enfrentamiento con América TV.

