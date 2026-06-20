Julio Velarde se pronuncia ante posibilidad de continuar en el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Durante la presentación del Reporte de Inflación de junio de 2026, el funcionario señaló que una eventual continuidad dependerá de una propuesta del próximo Gobierno y la ratificación del Senado. Foto: difusión

El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, señaló que actualmente no descarta analizar una eventual permanencia al frente de la entidad monetaria durante el próximo quinquenio, pese a que meses atrás consideraba más probable dejar el cargo tras casi dos décadas de gestión.

Durante la presentación del Reporte de Inflación de junio de 2026, el funcionario explicó que una posible continuidad dependerá de una propuesta del próximo Gobierno y de la posterior ratificación del Senado. Asimismo, indicó que hasta el momento no ha recibido ningún acercamiento de los candidatos presidenciales sobre este tema.

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Velarde evaluaría seguir en el cargo si recibe una propuesta

Velarde recordó que anteriormente estaba más decidido a culminar su periodo al frente del BCRP y realizar una transición ordenada. Sin embargo, afirmó que el escenario actual lo llevaría a considerar una eventual invitación para permanecer en la institución.

“Antes me inclinaba más a dejar el cargo, quedarme solo un par de meses mientras se transfería. Probablemente, con varios candidatos no hubiera aceptado quedarme bajo ninguna circunstancia. Pero si me lo ofrecen, debería pensarlo, no voy a decir que no ahora ni que sí, debería pensarlo, vamos a ver”, señaló.

Velarde señaló que antes tenía una postura más definida de finalizar su mandato en el BCRP y dejar una transición ordenada. Foto: Alianza Corporativa

El titular del banco central aclaró que no puede anticipar una decisión debido a que el proceso depende de las autoridades que asumirán el próximo mandato. “No me corresponde, es el presidente quien nombra y el Senado el que ratifica, entonces no puedo adelantarme a eso”, agregó.

El presidente del BCRP indicó que, hasta la fecha, ningún candidato presidencial se ha comunicado con él para conversar sobre una posible ratificación al frente de la institución. Su actual periodo culmina el próximo 28 de julio, fecha en la que se producirá el cambio de gobierno.

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“Nadie se ha comunicado conmigo y mi periodo termina el 28 de julio”, enfatizó durante la conferencia de prensa realizada tras la presentación del Reporte de Inflación junio 2026.

Velarde sostuvo además que la evolución esperada de la economía peruana es uno de los elementos que podría influir en una eventual evaluación de continuidad. En esa línea, destacó que el país mantiene condiciones para recuperar un mayor dinamismo si se fortalecen la inversión y el crecimiento.

Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú, advirtió que el principal reto del próximo gobierno será enfrentar el impacto del Fenómeno de El Niño en la producción y la infraestructura del país.

Casi 20 años al mando del BCRP

Julio Velarde asumió la presidencia del Banco Central de Reserva del Perú en 2006 y desde entonces ha permanecido en el cargo tras ser ratificado por distintos gobiernos. Su gestión ha estado marcada por la conducción de la política monetaria y el objetivo de mantener la estabilidad de precios.

Durante este periodo, el BCRP ha sido considerado por diversos agentes económicos como una institución clave para la estabilidad financiera del país, especialmente por su independencia en la toma de decisiones monetarias.

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Ante el cambio de administración previsto para el 28 de julio, la continuidad de Velarde se mantiene como un tema de interés para los mercados y sectores económicos debido al rol del banco central en el desempeño macroeconómico del Perú.