Consulta médica sin costo para este sábado 06 de septiembre: conoce dónde y qué servicios están disponibles

Estas campañas facilitan el acceso a servicios médicos y sensibilizan a la población sobre cuidados esenciales - Créditos: Freepik.

La Municipalidad de La Molina anunció la organización de una campaña de consulta médica gratuita dirigida a la comunidad distrital, que tendrá lugar este sábado 6 de septiembre en el parque Von Humbolt, ubicado en el cruce de calle Guayaquil con jirón Bogotá, urbanización Santa Patricia.

La jornada se desarrollará entre las 9 a.m. y las 12 p.m. y está abierta a todos los vecinos y asistentes interesados en acceder a orientación y atención en salud de manera directa.

Durante la campaña, los participantes contarán con la presencia de equipos profesionales que ofrecerán controles preventivos, consejería y servicios especializados. Las actividades priorizan la detección y prevención de enfermedades, protección a la infancia y asesoría familiar, en línea con las iniciativas municipales de acercar la salud a los barrios.

Las campañas médicas permiten la detección temprana de problemas de salud y contribuyen a mejorar la calidad de vida de la comunidad - Créditos: Municipalidad de La Molina.

¿Cuáles son los servicios que se ofrecen?

Triaje: Medición inicial de signos vitales y evaluación general para orientar la atención posterior.

Consulta médica: Evaluación individual, diagnóstico clínico y recomendaciones para el cuidado personal.

Nutrición: Consejería personalizada sobre alimentación balanceada y rutinas para mantener un estado nutricional saludable.

Obstetricia: Atención dirigida a mujeres embarazadas o en edad reproductiva con énfasis en el control prenatal y salud femenina.

Planificación Familiar: Información y asesoría sobre anticoncepción, organización familiar y prevención de embarazos no planificados.

Tamizaje de VIH-Sífilis y Hepatitis B: Pruebas rápidas y confidenciales para detectar la presencia de estas infecciones.

Esquema regular de vacunación (menores de 5 años): Aplicación de vacunas obligatorias para la infancia, de acuerdo al calendario nacional.

DT – Difteria tétanos (mayores de 5 años): Refuerzo de inmunización para proteger contra ambas enfermedades.

Influenza (niños y adultos mayores): Vacuna destinada a prevenir complicaciones por gripe estacional en grupos vulnerables.

Neumococo (niños y adultos mayores): Inyección para evitar infecciones graves del sistema respiratorio.

VPH (9 a 18 años, ambos sexos): Vacunación contra el virus del papiloma humano, importante para la prevención de cánceres asociados.

El evento incluye un componente cultural a través de un Picnic Literario y promoción de la lectura, impulsando la integración comunitaria y el bienestar social.

La campaña de salud se organizará este 6 de septiembre - Créditos: Freepik.

¿Por qué son importantes los chequeos médicos?

Los chequeos médicos son esenciales porque permiten detectar enfermedades en etapas tempranas, incluso antes de que aparezcan síntomas:

Ayudan a prevenir complicaciones graves al brindar la oportunidad de un tratamiento oportuno y efectivo.

Contribuyen a mantener un control adecuado de enfermedades crónicas como la diabetes, hipertensión o problemas cardíacos.

Favorecen la adopción de hábitos saludables gracias a las recomendaciones personalizadas de los profesionales de la salud.

Permiten evaluar indicadores clave como presión arterial, colesterol, glucosa y peso, que reflejan el estado general de salud.

Reducen los costos a largo plazo, ya que prevenir y tratar a tiempo es más económico que atender una enfermedad avanzada.

Proporcionan tranquilidad y seguridad, fortaleciendo el bienestar físico y emocional.

En resumen, los chequeos médicos regulares son una herramienta esencial para cuidar la salud, prevenir riesgos y mejorar la calidad de vida.