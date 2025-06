Prevenir las enfermedades crónicas: tú eres la clave

Un doctor utilizando un barbijo examina detenidamente una radiografía del pecho y los pulmones, destacando la meticulosidad y la importancia de este análisis en la medicina. La imagen refleja la continua atención a la salud respiratoria y la relevancia del cuidado preventivo en el campo médico. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cada año, solamente en Perú, se podrían evitar alrededor de 183,000 muertes con una mejor prevención y control de las enfermedades crónicas. Esta es la alarmante cifra estimada por la Organización Panamericana de la Salud. Condiciones como la hipertensión, obesidad y diabetes no solo acortan vidas, sino que también minan drásticamente la calidad de vida de millones de peruanos y ponen en jaque a nuestro sistema de salud.

Recuerdo vívidamente, hace unos 12 años, cuando siendo médico y ya involucrado en la gestión sanitaria, tuve el privilegio de ser alumno del Dr. Rafael Bengoa, uno de los grandes referentes internacionales en estrategias y políticas de salud. Ya en aquel entonces, nos insistía con lucidez sobre la urgencia de adoptar un enfoque de salud poblacional y la necesidad imperante de desarrollar programas robustos para la atención de los pacientes crónicos. Aquellas lecciones resuenan hoy con más fuerza ante la magnitud del desafío al que nos enfrentamos.

Pero, si bien la implementación de esas estrategias políticas, y el reenfoque de los servicios sanitarios y del sistema de salud son cruciales, existe un poder inmenso, a menudo subestimado, que reside en cada uno de nosotros: el poder de la prevención individual, de tomar el control sobre nuestra salud y el autocuidado. Porque, lejos de ser una condena inevitable, muchas de estas enfermedades pueden evitarse o retrasarse significativamente adoptando hábitos de vida saludables.

La Organización Mundial de la Salud es clara: un alto porcentaje de las enfermedades cardíacas, los accidentes cerebrovasculares, la diabetes tipo 2 y muchos tipos de cáncer se pueden prevenir mediante la eliminación de factores de riesgo. Y estos factores, en gran medida, están ligados a nuestras elecciones diarias. No se trata de buscar culpables, sino de ofrecer herramientas y motivación para que usted pueda convertirse en el principal guardián de su bienestar. La prevención no es un concepto abstracto, sino una suma de acciones cotidianas y concretas.

Para una dieta saludable, opte por lo fresco y natural. Aproveche la riqueza de los insumos peruanos: aumente el consumo de frutas y verduras ricas en vitaminas y fibra, e incorpore granos integrales y menestras (avena, quinua, kiwicha) que aportan energía duradera y control de azúcar. Elija proteínas inteligentes como pescado (bonito, caballa), carnes magras y pollo. Evite siempre los ultraprocesados y bebidas azucaradas.

Muévase. Practique actividad física adaptada a su nivel. No necesita ser un atleta, solo ser constante. Comience con caminatas rápidas o evitando el ascensor, y aumente progresivamente la intensidad. Elija lo que le guste, como bailar, para que se vuelva una rutina placentera. El ejercicio reduce el sobrepeso, fortalece el corazón, previene la pérdida de masa muscular y previene, por tanto, enfermedades. ¿Sabía que hasta 1.6 millones de muertes anuales en el mundo se relacionan con la inactividad física?

Diga no a los hábitos no saludables, causa directa de enfermedades crónicas y cáncer. Si no fuma, ¡felicitaciones! Si fuma, nunca es tarde para dejarlo. Busque ayuda en programas de la comunidad o acudiendo a su médico. No olvide tampoco los efectos perjudiciales del alcohol, que se relaciona de manera directa con enfermedades y condiciones crónicas. La decisión más saludable es evitarlo por completo.

Siempre es un buen momento para empezar a reducir los factores de riesgo. Incluso si ya tiene una condición crónica, puede tomar las riendas de su autocuidado siguiendo estas recomendaciones.

No espere más. Es hora de que tome el control y construya un futuro más sano.